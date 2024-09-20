AK Parti 2028 Seçimlerine Hazırlanıyor

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "AK Parti'nin tam bağımsız büyük Türkiye derdi var. Onun için sorunu ötelemez yapar" dedi.

AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Ardahan İl Başkanlığında düzenlenen programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2028 seçimlerine hazırlandıklarını söyledi.

Ardahan'ın kişi başına yatırımda Türkiye'de ikinci il olduğunu ifade eden Şen, "Türkiye'de bütün il ve ilçeleri ziyaret ediyoruz. Özümüzden geleceğe giden bir yolda mesaj veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın sizlere salamı var. Daha çok çalışmamız gerektiğini rica ediyor. Benim formülüm, 2028 için ne yapıyoruz? Her günümü böyle planlayıp, böyle çalışmak istiyorum. Her haftayı, ayı ve yıl böyle planlamam gerek. Planladıklarımızın yüzde 80'ini yaptık, yüzde 20'yi neden yapmadık soracağız. Hepsini yapsak bile daha güzeli nasıl olabilirdi diyeceğiz. Bu şekilde çalışmak teşkilat için çok önemli. Seçime 6 ay kalmış gibi. Seçim 2028'de, biz ne yapıyoruz, boş bırakmıyoruz. Ama biz AK Partiyiz. AK Parti farkı bu. AK Parti durmaz. Bakar sorunu görür, gider onu çözer. AK Parti evinde değil, sürekli sokaktadır. Birinin çayını içer, başka gün birine çay ısmarlar." dedi.

Tüm dünyanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözüne baktığını, bunun Türkiye için şans olduğunu dile getiren Şen, parti olarak Erdoğan liderliğinde tüm sorunları bitirmek için yola çıktıklarını anlattı.

Şen, AK Parti'nin halka hizmet gibi büyük bir derdi olduğunu söyledi

Şen, "AK Parti'nin tam bağımsız büyük Türkiye derdi var. Onun için sorunu ötelemez yapar. 'Ben yoruldum, biraz oturayım,' bunu yapmaz. Dinlenmez, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız öyle çalışıyor. Onun adamları da öyle çalışır. Son seçimde aldığımız oy oranı bizi tatmin etmeyen, görece düşük oy oranı. Ama tersine dönmeye başladı. Bize kızan arkadaşlar, sandığa gitmeyen, gidip geçersiz oy kullanan arkadaşlarımız yavaş yavaş geri gelmeye başladı. Diyorlar ki 'bu işler bu muhalefetle olacak işler değil.' Ardahan'da görüyoruz, böyle belediye başkanlığı olmaz."

Her partilinin sokakta olmasını isteyen Şen, vatandaşın düzelmeye başlayan enflasyon ve emeklilik maaşlarına ilişkin sorularına cevap verilmesini istedi.

İstanbul başta olmak üzere CHP'li büyükşehir belediyelerin hizmet üretemediğini söyleyen Şen,

"İstanbul'da belediyenin düşünüp, tasarlayıp geliştirdiği bir tane büyük proje yoktur. 6. senedeyiz, sıfır. Bizim bitirdiğimiz işleri yeniden açıyorlar. Ankara aynı. İzmir'de denizi öldürdüler. Balıklar öldü. Başkan ne dedi. 'Bunlar mülteci balık.' Aklınca dalga geçiyor. Hiç utanmadan, 'gelsin bakan temizlesin' diyor. Seni millet denizi öldürmek için mi seçti? İzmir'de karayı zaten öldürdüler. İzmir lağım kokuyor. Bunu İzmirliye nasıl reva görebilirsin? Biz kurtuluş savaşında Yunan'ı orda denize döktük. Orası sembol bir şehirdir. Belki diğer şehirlerimizin hepsinden daha güzel ve bakımlı olmalı. Böyle insanlara bu memleket emanet edilemez. O yüzden o oylar yavaş yavaş geri gelmeye başladı." - ARDAHAN