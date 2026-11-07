AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: "Haramla helali karıştıranlarla işimiz olmaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Haramla helali karıştıranlarla işimiz olmaz. İster foncu olsun, ister moncu olsun bizi ilgilendirmiyor. Biz haramla helali birbirine karıştıran ve kendini AK Parti'nin üstünde görenlerle yolumuzu ayırırız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ile birlikte Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve İl Başkanı Adem Aldemir'in de katıldığı programda Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla sohbet eden Yayman, gazetecilik mesleğinin önemi, dijitalleşme süreci ve basının karşılaştığı sorunları değerlendirdi. Yayman, gazeteciliğin demokratik toplumlar açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Gazetecilik bir fikirdir. Gazetecilik demokrasilerde dördüncü kuvvettir. Yasama, yürütme, yargı ve medya, basın. Dolayısıyla gazetecilik, basın asla ölmez, medya ölmez ve demokrasilerde halkın haber alma hürriyetinin temin edilmesi bakımından çok çok önemlidir, değerlidir" ifadelerini kullandı.

"Dijital telif yasası Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir"

Basında dijitalleşmenin önemine değinen Yayman, dijital telif düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Dijital telif yasası Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Mutlaka bunun düzenlenmesi lazım. Çünkü sosyal medya şirketleri algoritmaları anında değiştirmekte ve habere ulaşmayı farklı bir biçimde perdelemektedir. Dolayısıyla bu algoritmaların açık olması, şeffaf olması ve hesap verebilir olmasını biz çok değerli buluyoruz" şeklinde konuştu.

"Mersin zaman içerisinde çok daha fazla cazibe merkezi olacaktır"

Mersin'deki yatırımlara da değinen Yayman, kentin Türkiye açısından önemli bir konumda bulunduğunu ifade etti. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bölgenin önemli yatırımlarından biri olduğunu belirten Yayman, uluslararası uçuş sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Yayman, Mersin'i Gaziantep'e bağlayacak hızlı tren hattının yalnızca ulaşım açısından değil, bölge şehirleri arasındaki ilişkiler bakımından da önemli olduğunu dile getirdi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, şehir hastaneleri ve diğer kamu yatırımlarının Mersin'in gelişimine katkı sağlayacağını belirten Yayman, "Mersin zaman içerisinde çok daha fazla cazibe merkezi olacaktır" dedi.

Mersin'in serbest bölgesi, limanı ve kamu yatırımlarıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen yatırımlara değinerek, "İşte bütün bunlara biz şöyle diyoruz: Büyük eserleri büyük liderler yapar. ve sadece Mersin'de değil, bölgemizde ve Türkiye'de büyük eserlere imza atan lider Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse AK Parti'den, Cumhurbaşkanımızdan büyük değildir"

Yayman, "Biz AK Partiliyiz. Tarihin doğru tarafındayız. AK Parti ismi gibi ak bir partidir. Haramla helali karıştıranlarla işimiz olmaz. İster foncu olsun, ister moncu olsun bizi ilgilendirmiyor. Biz haramla helali birbirine karıştıran ve kendini AK Parti'nin üstünde görenlerle yolumuzu ayırırız ve bu noktada hiç kimse AK Parti'den, Cumhurbaşkanımızdan büyük değildir diyorum" dedi.

"Türkiye'de gazetecilerin gazetesi maalesef kalmadı"

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ise, federasyonun Türkiye'de 75 cemiyetten oluştuğunu ve yaklaşık 20 bin üyesi bulunduğunu belirterek, Anadolu basınının sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi. Yeni basın düzenlemelerinin Anadolu'daki gazetecileri olumsuz etkilediğini ifade eden Karaca, "Gerçekten basınımızda yıllarca fedakarca mücadele etmiş arkadaşlarımız var" diye konuştu.

Karaca, yeni basın yasası ve internet gazeteciliğine ilişkin düzenlemeler nedeniyle Anadolu'da birçok gazetecinin mağdur olduğunu savundu. Gazetecilik mesleğinin farklı amaçlarla kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Karaca, "Türkiye'de gazetecilerin gazetesi maalesef kalmadı. Ben Eskişehir'de yaşıyorum. Eskişehir'de 8 tane gazete var. Sadece bir gazetecilerin gazetesi var, diğerleri tamamen meslek dışında" ifadelerini kullandı.

Karaca, gazetecilik mesleğine farklı sektörlerden kişilerin girmesine karşı olmadıklarını belirterek, "Biz meslek dışında iş adamı bu mesleğe gelmesin, yapmasın demiyoruz ama bu mesleği kullanmasın. Bu mesleği tehdit etmesin, ihale almak için mesleği kullanmasın" dedi.

"Demokrasi adına yerel basının güçlü olması gerekiyor"

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe de, cemiyetin 1975 yılında kurulduğunu ve kent genelinde yaklaşık 300 üyelerinin bulunduğunu belirterek, yerel basının yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Gazetecilerin kamu adına denetim görevi üstlendiğini ifade eden Tepe, "Eğer güçlü bir ülke istiyorsak, gelişmiş bir ülke istiyorsak, yerel basımımıza, özellikle Anadolu basımımıza destek olmamız gerektiğini ifade ettik" diye konuştu.