AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz" \'Milletimizin takdiri bizim pusulamızdır\'"

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerin ardından yapılan değerlendirmeler kapsamında Muğla'ya geldi. AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, seçim sonuçları ve geleceğe yönelik stratejiler ele alındı.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Yusuf Ziya Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, yerel seçim sonuçları ve AK Parti'nin siyaset anlayışı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "Bugün Muğla'mızdayız. Ziyaretimizin temel amacı, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından seçim sonuçlarını ve sonraki süreçleri kapsamlı bir şekilde değerlendirmek. AK Parti'de bir seçim biter, diğer seçimin hazırlıkları başlar. Partimiz, her sonuçtan ders çıkarır ve stratejilerini buna göre belirler. Sandıkta çıkan sonuçlar, milletimizin takdiriyle şekillenir. Olumlu bir sonuç motivasyonumuzu artırır; olumsuz bir sonuç ise eksikliklerimizi tespit ederek daha çok çalışmamızı sağlar" dedi.

Muğla'daki seçim sonuçları üzerine de konuşan Yılmaz, beklenilen sonuçların alınamamasına rağmen partinin motivasyonunu kaybetmeden çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Toplantı sırasında, Muğla'daki yerel seçim sürecinde yapılan çalışmalar ve geleceğe yönelik planlar ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Parti yönetimi, önümüzdeki seçimler için daha güçlü bir hazırlık sürecine girileceğini belirtti.

AK Parti'nin yerel ve genel siyaset anlayışının halkın hizmetine odaklı olduğunu ifade eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu anlayışın süreceğini söyledi. - MUĞLA