AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Hamas liderine düzenlenen suikastı kınadı

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastı kınadı.

Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimler sonrası illere ziyaretlerde bulunduğunu belirtti.

Heniyye'ye düzenlenen suikastı kınayan Yılmaz, "Acımız çok derin, Allah rahmet eylesin. Hamas, Filistin halkı, çok kıymetli bir vatan evladını kaybetti. Dünya barışı, çok önemli bir vatan evladını kaybetti." dedi.

İnsanların hayat standardını yükseltmek, çocuklara daha iyi bir gelecek ve daha iyi yarınlar tesis etmek için insanlığın hep mücadele edeceğini dile getiren Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in bu mücadelenin en belirgin, en güçlü ve en yoğun verildiği ortamlardan birinin içerisinde olduğunu ifade etti.

Yılmaz, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bekledikleri sonucu alamadıklarını belirterek, "Seçim gecesi bu sonuçları beklemiyorduk. Bu sonuçlardan daha iyi bir sonucu düşünüyorduk ama milletimizin takdiri de bizim başımızın üstündedir. O takdir de bizim onurumuzdur, o takdir de bize önümüzdeki süreç için milletimizin sandık yoluyla bize ifade ettiği talimatları içerir. O da bizim başımızın üstündedir." diye konuştu.

" Türkiye'ye dünyanın ihtiyacı var"

Seçimde bekledikleri sonuçları alamamalarının nedenlerini tespit etmeye çalıştıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Önemli olan bunların bir an önce telafi edilip milletimizin isteği doğrultusunda bir süreç başlatmak. Bu süreç de başladı zaten, devam ediyor. Benim bugün Sivas'ta olmamın nedeni de bu sürecin bir gerekliliğidir. Biz ülkemizde birçok ihtiyacın sorumlusu olan bir siyasi hareketiz. Bu milletin bize ihtiyacı var, bu milletin bize ihtiyacı olduğu gibi Türkiye'ye dünyanın ihtiyacı var. Etrafımızda olan biten olayları görüyorsunuz. İyi ve güçlü bir Türkiye'ye dünyanın ihtiyacı var. Güçlü bir Türkiye'nin AK Parti'ye ihtiyacı var ve dolayısıyla AK Parti'ye dünyanın ihtiyacı var. Etrafımızda olup biten olaylara baktığımızda, bütün bu olayların süzgecinde bir değerlendirme yaptığımızda sorumluluğumuzun büyük olduğunu görüyoruz."

Yılmaz, seçimlerin geride kaldığını ifade ederek, geleceğe bakılması gerektiğini söyledi.

Milletin kendilerinden beklentilerinin çok olduğunu aktaran Yılmaz, teşkilatların birlik ve beraberliğinin önem taşıdığına dikkati çekti.

Coğrafyadaki mazlumlar için sorumluluklarının olduğunu belirten Yılmaz, "Özellikle İsrail zulmünün Filistin'de ortaya koyduğu caniliğin sonuçlarını konuşurken bir başka caniliğe daha bugün tanık olduk. O bakımdan sorumluluklarımız büyük. Daha güzel yarınlar inşallah bizi bekliyor." diye konuştu.

Toplantıya AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve partililer katıldı.