Zorlu: Türk Dünyası Gençlik Buluşması Kocaeli'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Bizler, 'Devlet-i ebed müddet' diyen siyasi anlayışın bugünkü temsilcileriyiz. Biz, çürük dallarımızı keseriz ama bizim bu kökümüz, gövdemiz geleceğe uzanmaya devam edecektir hep birlikte ama muhalefete bakıyorsunuz, şöyle bir aynaya bakmaları gerekmiyor mu? Rüşvet, irtikap, yolsuzluk arşa çıkmış. Artık hukuki süreç somut neticelerine dönüşmeye başlamış ama havlucuları, baklava kutularında yakalananları korumaya, kollamaya devam ediyorlar." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaretinde konuşan Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın Kocaeli'de yapılacağını açıkladığını hatırlatarak, 9-11 Ekim tarihlerinde bu önemli buluşmayı gerçekleştirmek üzere burada olduklarını söyledi.

Zorlu, bugün Kocaeli Kongre Merkezi'nde Türk devletlerinden sanatçıların ve toplulukların gösterisiyle açılış yapacaklarını, yarından itibaren iki gün boyunca gönül coğrafyasının dört bir yanından gelen gençleri bir araya getireceklerini belirtti.

Programa katılmak üzere Irak, Suriye, Gagauzya, Tebriz ve Türk dünyasının hemen hemen her yerinden gelen gençlerin ortak geleceğin inşası için kıymetli çalışmalara imza atacaklarını dile getiren Zorlu, "Paneller, söyleşiler planladık. Gençlerimizin bir araya gelmesi ve bu ufuk çizgisinde buluşması, bizler için Türk dünyası idealinin geleceğe taşınabilmesi bakımından hayati önem taşımaktadır." diye konuştu.

Zorlu, Türk devletlerinden ilk kez bu buluşmada dijital mecrada çalışan, emek veren, pek çok konuğu da ağırlayacaklarını ifade ederek, "Orada gençlerimizin dijital platformda nasıl işbirliğini artırabileceğini ve buradaki tehlikelere karşı nasıl korunabileceğini de söyleşi ve paneller yoluyla sonuca taşımış olacağız." dedi.

Akademi oturumunda akademisyenlerin Türk dünyasının bugünkü meselelerini aktaracağını anlatan Zorlu, şöyle devam etti:

"Diplomasi oturumumuzda çok kıymetli büyükelçilerimiz ve diğer diplomatlarımız yer alacaklar. Bunu periyodik hale getirme gibi hedefimiz bulunuyor. Onun da detaylarını akşam programda kamuoyumuza paylaşacağız. Bugünkü program ne ilk ne de son olacak çünkü biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğiyle Türkiye'de ve Türk dünyasında ilkleri başarmayı devam ediyoruz. Türkiye'de bu konuda vizyon belgesi yani politika belgesi oluşturarak tüm devletlerimizin dilinde dünyaya, kamuoyunu açıklamış tek siyasi partiyiz. En önemlisi oluşturduğumuz bu vizyonu hayata geçirmeye, ete kemiğe büründürmeye gayret ediyoruz. Bunu da başarıyoruz. Biz, geleceğe bakıyoruz."

"Üç önemli kriz dalgası yaşıyor dünya"

Zorlu, küresel gelişmelere değinerek, "Üç önemli kriz dalgası yaşıyor dünya. Birincisi, enerji ve gıda alanında yaşanan krizdir. Yukarımızda Ukrayna-Rusya Savaşı devam ediyor. Güneyimizde yaşanan savaşla yeni enerji darboğazı karşımızda. Tüm bunlar gerçekleşirken Türk devletlerinin ve Türk dünyasının enerji havzasına şöyle bir yönümüzü çevirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün dünya enerji kaynaklarının yaklaşık yüzde 15'lik kısmı, bizim birlikte yürüdüğümüz bu sahada yer alıyor. O bakımdan Avrupa'nın bugün enerji kriziyle yüzleştiği dönemde çok net bir gerçek var. Bu krizi ortadan kaldırmanın en keskin ve kestirme yolu, Türkiye'nin de merkezinde yer aldığı o Türk dünyası enerji koridorunu harekete geçirmek ve dünyaya taşıyabilmektir." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci krizin ticaret savaşları olduğuna işaret eden Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Çin ve ABD başta olmak üzere yaşanan bu ticaret savaşlarından hepimiz etkilenmeyi sürdürüyoruz. Türk dünyası gerçeğinin ortaya çıkardığı çok somut bir avantaj alanı bizleri bekliyor. Onun adı Orta Koridor dediğimiz, Çin'den Avrupa'ya ve uzak coğrafyalara uzanan, yaklaşık 600 milyar dolarlık ticaret kapasitesinden bahsediyoruz. Bu vesileyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'e teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Geçtiğimiz gün çok önemli bir çağrıda bulundu. Bizim tırnak içinde Zengezur Koridoru olarak ifade ettiğimiz yani Azerbaycan'dan Nahçıvan'a ulaşacak o aradaki koridordan bahsediyor. 'Onun bu büyük orta koridora bağlanması için gerekli çalışmaları teklif ediyorum.' dedi. Bakın bu, çok çok önemli. Bunu söyleyen, Hazar'ın kıyısında stratejik öneme sahip bir kardeş devletimiz. Şimdi biz ne yapıyoruz? Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kars'tan Dilucu'na uzanan 224 kilometrelik demir yolunu inşa ediyoruz. Azerbaycan hattı tamamlandı. Nahçıvan hattının da tamamlanmasıyla konteynerler, onun yanı sıra büyük insani hareketlilik, işte o büyük kapasite harekete geçer."

Zorlu, dünyadaki üçüncü krizin de adalet ve vicdan krizi olduğuna dikkati çekerek, "Bu üç başlığın da krizin de dünyada karşısında durmuş ülke ve lider kimdir? 'Dünya, beşten büyüktür.' diyerek dünyaya haykıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

"Muhalefet, tek yapıcı çözüm önerisi olmayan anlayışa sahip"

Zorlu, bu bakış açısıyla geleceği inşa etmeye çalıştıklarını ama muhalefetin tek yapıcı çözüm önerisi olmayan anlayışa sahip olduğunu söyledi.

"Sürekli ülkeyi geriye götürmeye yönelik çıkarımlarla boğuşan bir muhalefet anlayışı." diyen Zorlu, şunları kaydetti:

"Bakın, son dönemde bir fon meselesi var. Bu konuyla ilgili de birkaç şey söyleyeceğim. Cumhurbaşkanımız, duruma net şekilde el koymuştur. Ben inanıyorum, milletimizin Cumhurbaşkanımıza olan güveni ve inancı, bu önemli meseleyi ortadan kaldırmaya muktedirdir. Ne yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız? Hemen Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirdi. Şu an kapsamlı bir rapor hazırlanıyor. Adli, idari ve siyasi tüm süreçler titizlikle takip ediliyor. Açık yüreklilikle söylüyorum; bizler, 'Devlet-i ebed müddet' diyen siyasi anlayışın bugünkü temsilcileriyiz. Biz, çürük dallarımızı keseriz ama bizim bu kökümüz, gövdemiz geleceğe uzanmaya devam edecektir hep birlikte. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu, bugün de böyledir gelecekte de bu kararlılıkla devam edeceğiz. Biz, bunu söyleyebiliyoruz. Bu duruşu gösterebiliyoruz çünkü bizim mazimiz de baktığımız atimiz de bellidir. Milletimizin yönüdür. Milletimizin geçmişi ve geleceğidir.

Ancak muhalefete bakıyorsunuz, şöyle bir aynaya bakmaları gerekmiyor mu? Rüşvet, irtikap, yolsuzluk arşa çıkmış. Artık hukuki süreç somut neticelerine dönüşmeye başlamış ama havlucuları, baklava kutularında yakalananları korumaya, kollamaya devam ediyorlar. Şimdi yeni bir siyaset tarzı üretiyorlar. İftiranın da üzerine çıktılar. Her şeyi birbirine karıştırıyorlar. Sahte iddialarla arkadaşlarımızı suçlamaya kalkıyorlar. Bunun adı muhalefet değil. Elbette eleştireceksiniz, elbette sorunun üzerine gideceksiniz ama böyle gidecekseniz lütfen çekilin aradan, devletimiz gereğini yapmaya devam etsin."

Zorlu, kimsenin yeise kapılmaması gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sorunu da evvelallah çözeceğiz. Daha da köklerimizi genişleteceğiz ve buradan çok daha ileri noktalara gideceğiz. O nokta neresidir? 2028 yaklaşıyor. Bahsettiğim dünyadaki bu gelişmeler karşısında böylesine bir Türkiye Cumhuriyeti'nin yoluna devam etmesi için, Türkiye Yüzyılı'nı her alanda inşa etmek için vatandaşlarımızın desteğiyle inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz ve yolumuza olduğu gibi devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da 29-30 Ekim tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'ni gerçekleştireceklerini dile getiren Zorlu, "Burada önemli mesajlar, sürprizler olacak. Bizim bu alandaki işbirliğimizi daha da ileriye götürecek önemli kararları hep birlikte alacağız. Bu bakımdan bugün Kocaeli'de başlattığımız bu önemli buluşma, aslında bu zirvemizin de öncü adımıdır. Zirvenin kapsamına eklenmesi için de sonuç bildirgemizde değerli genç arkadaşlarımızla tekliflerimizi açıklayacağız." diye konuştu.

Ziyarette AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, ilçe belediye başkanları ve partililer hazır bulundu.

Zorlu, partisinin il başkanlığındaki programının ardından Büyükşehir Belediyesine geçti. Burada şeref defterini imzalayan Zorlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'la bir araya geldi.

Büyükakın, 16. Kocaeli Kitap Fuarı'nda tanıtımı yapılan "Soyut Vatan", "Geçmişi Kim Anlatır: Tarih, Roman Hafıza", "Aslı Gibidir", "Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu VII/Bildiriler Kitabı", "Spor Kenti Kocaeli: Dünden Bugüne" isimli kitapları Zorlu'ya hediye etti.

Zorlu da Büyükakın'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başyazısını kaleme aldığı "Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik" kitabını takdim etti.