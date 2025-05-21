AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Batı Azerbaycan'a Geri Dönüş Konferansı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Batı Azerbaycan'a Geri Dönüş Konferansı'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yürüttüğü liderler diplomasisi ve kardeşlik hukuku bölgede, tarihi, 'Daha adil bir dünya mümkündür' temelinde adeta yeniden yazmıştır.

21.05.2025 11:21
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yürüttüğü liderler diplomasisi ve kardeşlik hukuku bölgede, tarihi, 'Daha adil bir dünya mümkündür' temelinde adeta yeniden yazmıştır." dedi.

Ala, bir otelde düzenlenen "Batı Azerbaycan'a Geri Dönüş: İnsan Hakları Üstünlüğü Önemli Bir Koşul Olarak" konulu uluslararası konferansta yaptığı konuşmada, 10 Mayıs'ta doğumunun 102. yıl dönümünü yad ettikleri Azerbaycan Umummilli Lideri Haydar Aliyev'i rahmetle andı.

Zor zamanlarda dirayetli, irade koyabilen liderlerin nasıl yön tayin ettiğini, tarihin hep altını çizerek hatırlattığını ifade eden Ala, rahmetli Aliyev'in de bu liderlerin başında geldiğini söyledi.

Bugün sadece bir meseleye değil, aynı zamanda bir hakikate, adalet arayışına, insanlık mücadelesine ışık tutmak üzere bir araya geldiklerini ifade eden Ala, "Azerbaycan'ın bugünkü inkişaf seviyesine giden yolu, onun liderliği ve vizyonu açmıştır. Bu vesileyle gelecek hafta kutlanacak olan Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstakillik Günü'nü tebrik ederim." diye konuştu.

"Hepimizin ortak evi Türk dünyasıdır"

Efkan Ala, "Bir millet, iki devlet" şiarının yalnızca bir sözden ibaret olmadığını, bu anlayışın gönülleri, kaderi, sevinçleri ve kederleri birbirine kenetleyen köklü bir kardeşliğin ifadesi olduğunu söyledi.

Bu kardeşliğin sadece iki ülke arasında değil, bütün Türk dünyasında daha da kökleşmesi ve güçlenmesi için çalıştıklarını vurgulayan Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in dediği gibi, 'Hepimizin ortak evi Türk dünyasıdır.' Bu sarsılmaz bağların Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimiz arasında tesis edilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Tarih boyunca Azerbaycanlı kardeşlerimizin kimliği, geçmişi, aidiyeti Azerbaycan topraklarından koparılmak istenmiştir. Bununla kalmayarak, bölgenin zengin kültürel ve dini mirası da yok edilmeye çalışılmıştır. Ne yazık ki bu coğrafya, yerinden edilmelere ve kayıplara da tanıklık etmiştir. Karabağ'ın işgali nedeniyle 1 milyondan fazla Azerbaycanlı kardeşimiz ata topraklarını terk etmek zorunda kalmış ve kendi ülkelerinde yerlerinden edilmiştir, muhacir konumuna düşmüşlerdir."

Ala, uluslararası toplum bu vahşet karşısında sessiz kalırken Türkiye olarak bu durumu hiçbir zaman kabullenmediklerini ve adaletin mutlaka tecelli edeceğine inançlarını hep koruduklarını ifade etti.

"Azerbaycan'ın gösterdiği olağanüstü azim bizleri gururlandırmaktadır"

Haydar Aliyev'in en büyük hayali olan özgür Karabağ'a, İlham Aliyev'in başkumandanlığında ulaşıldığını anımsatan Ala, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yürüttüğü liderler diplomasisi ve kardeşlik hukuku bölgede, tarihi, 'Daha adil bir dünya mümkündür' temelinde adeta yeniden yazmıştır. Liderlik yapan katkıda bulunan herkesi tebrik ediyor, onları saygıyla selamlıyorum. Azerbaycan'ın, Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden imar ve ihyası, halkının onurlu ve güvenli geri dönüşü ve yok edilen kültürel ve dini mirasın restorasyonu için gösterdiği olağanüstü azim bizleri gururlandırmaktadır. Ancak köklü bir geçmişe sahip büyük milletlerin nail olacağı bu tablo medarıiftihar kaynağıdır. 44 günlük Vatan Muharebesi Savaşı'nın galibi olan Azerbaycan'ın barışın ve bölgesel kalkınmanın da baş mimarı olacağına hiç şüphemiz bulunmuyor. Kültürel ve dini mirasın ayağa kaldırılması, yerinden edilen insanların onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmesi için ortaya konulan çabalar, tüm dünya için örnek teşkil etmiştir."

Ala, Batı Azerbaycan'a geri dönüş konusunu konuşurken, geçmişin yaralarını sarmakla kalmadıklarını, geleceği de inşa etmek için omuz omuza verdiklerini dile getirerek, "Türk kapısı Nahçıvan ile Azerbaycan anakarası arasında sağlanacak bağlantı, Türkiye'nin Orta Asya ile arasındaki bağı kuvvetlendireceği gibi Türk dünyasının gücüne güç katacak, halklarımızın daha da yakınlaşmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

" Güney Kafkasya'nın yeniden doğuş hikayelerine tanıklık etmesini arzu ediyoruz"

Genel Başkanvekili Ala, yaşanan haksızlıkları ve çekilen ıstırapları unutmadıklarını ifade etti.

Mutlak adaletin tecelli etmesinin hiç kolay olmadığını vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ve inanıyoruz ki intikam da bir seçenek değildir. Geçmişin acılarıyla geleceği inşa ederken, geleceğe dair sorumluluklarımızı da unutmamalıyız, unutmayacağız. Gelecek nesillere bırakacağımız barış içindeki bu coğrafyayı birlikte inşa ederek hep beraber inkişaf ettireceğiz. Güney Kafkasya'nın yeniden doğuş hikayelerine tanıklık etmesini arzu ediyoruz. Geçmişi yeniden hatırlamak ve anlamak için bir arada bulunduğumuz bu konferansın, yalnızca tarihsel gerçekleri değil, gelecek için atılabilecek adımların da konuşulmasına vesile olmasını diliyorum. Burada ortaya konulacak fikirlerin Azerbaycanlı kardeşlerimizin geleceğine ışık tutmasını ümit ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Batı Azerbaycan'a Geri Dönüş Konferansı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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