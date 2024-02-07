AK Parti Diyarbakır İlçe Belediye Başkan Adayı Tanıtım Programı Gerçekleştirildi

Politika

AK Parti Diyarbakır İlçe Belediye Başkan Adayı Tanıtım Programı'na katılan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " Türkiye'nin hedefleri; daha gelişmiş bir demokrasi, daha kalkınmış bir ekonomi, daha huzurlu bir toplumdur. Bunu da biz bu şehirlerimizle başaracağız. Bu kararlılık ve azim olduktan sonra inanın kardeşlerim biz önümüze siyasi otoban yaparız ve yeni bir anayasayla da Türkiye'yi taçlandırırız. Yeter ki inancımızdan bir şey eksilmesin" dedi.

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerin yaklaşmasıyla Diyarbakır'da aday tanıtım toplantısı düzenledi. Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlen toplantıda ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, MKYK Üyesi Ali Karakaş, İl Başkanı Raşit Ocak, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Bağlar Belediye Başkan Adayı Bedirhan Akyol, Bismil Belediye Başkan Adayı Behiye Arslan, Çermik Belediye Başkan Adayı Şeyhmus Karamehmetoğlu, Çınar Belediye Başkan Adayı Davut Arzu, Çüngüş Belediye Başkan Adayı Ali Suat Akmeşe, Dicle Belediye Başkan Adayı Felat Aygören, Eğil Belediye Başkan Adayı Fırat Seydaoğlu, Ergani Belediye Başkan Adayı Kemal Atabey, Hani Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kayhan, Hazro Belediye Başkan Adayı Fuat Mehmetoğlu, Kayapınar Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Fırat, Kocaköy Belediye Başkan Adayı Şerafettin Yiğit, Kulp Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Yeprem, Lice Belediye Başkan Adayı Abdulhalık Tuncay, Silvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Işıktaş, Sur Belediye Başkan Adayı Mehmet Dilek, Yenişehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Asena ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Efkan Ala, Türkiye'nin hedeflerinin daha gelişmiş bir demokrasi, daha kalkınmış bir ekonomi ve daha huzurlu bir toplum olduğunu söyledi. Ala, " Siyaset, problemleri en ucuz çözmenin sanatıdır. Siyaseti seçtiğiniz ve burada olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ülkenin çocukları olarak sadece Türkiye'nin değil, Ortadoğu'dan Balkanlara kadar bizden umutla yardım bekleyen ülkelere de çare bekleyecek gençler burada. Onun için surlar şehrinden diyorum ki; surlar kadar sağlam bir geçmişimiz ve bir birliğimiz var. Bunu Allah'ın izniyle milletin hizmetine sunacağız. Türkiye'nin hedefleri; daha gelişmiş bir demokrasi, daha kalkınmış bir ekonomi, daha huzurlu bir toplumdur. Bunu da biz bu şehirlerimizle başaracağız. Bu kararlılık ve azim olduktan sonra inanın kardeşlerim biz önümüze siyasi otoban yaparız ve yeni bir anayasayla da Türkiye'yi taçlandırırız. Yeter ki inancımızdan bir şey eksilmesin" dedi.

"Milletimiz 6'lı masanın altını üstüne getirdi"

Konuşmasında 6'lı masaya değinen Ala, "Siyaset, her farklılıkları, farklı düşünceleri, her türlü düşünceyi ifade etme imkanı veren yegane ve doğru bir mecradır. Onun için bunu takip edeceğiz, güçlendireceğiz, yeni bir anayasayla da taçlandıracağız, hak ve özgürlükleri garanti altına alıp daha da geliştireceğiz. Bunu biz yapacağız. Biz yapmak zorundayız. Başkasından beklenebilir mi? Artık ufak tefek tartışmalarla vaktimizi geçirmeyelim. Daha önceki seçimde ne yaptılar? Biz yine projelerden programlardan bahsederken 6'lı masa kurdular. 6'lı masanın altından öyle protokoller çıktı ki, 6'lı masanın etrafında oturan paydaşlardan birkaçı bile 'aman iyi ki biz kazanmamışız. Yoksa milletin başı belaya girecekmiş. Allah bizi bu uçurumdan korumuş' dediler. Bunlara belediye de emanet etmeyin. Milletimiz ne yaptı? 6'lı masanın altını üstüne getirdi. Şimdi kendi içlerinde problem yaşıyorlar. Ama bizim onlara ayıracak çok fazla vaktimiz yok. Biz işimize, gücümüze bakacağız" ifadelerine yer verdi.

31 Mart seçimlerinin yeni yüzyılın ilk seçimi olması sebebiyle tüm il ve ilçeler için önemli bir dönüm noktası olacağını dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da şunları kaydetti:

"Buradan sizlerin aracılığıyla tüm belediye başkan adaylarımız Diyarbakır'a ve ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun. Bugün inşallah Diyarbakır için bir milat olacak. Bu seçim önceki seçimlerden çok farklıdır. Biliyorsunuz ki Türkiye artık yüzyıllık bir zamanı geride bırakmış, ikinci yüzyılında yeni destanlar yazmaya niyetli, mührünü vurmaya kararlı bir ülkedir. Dolayısıyla 31 Mart seçimleri bu yüzyılın ilk seçimi olması sebebiyle tüm il ve ilçelerimiz için önemli bir dönüm noktası olacak inşallah."

"Sizler, evlat nöbetlerinde eli kanlı hain terör şebekelerine diz çöktürmüş kadınlarsınız"

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde terör örgütlerine diz çöktürdüğünü ifade eden Bakan Işıkhan, "Diyarbakır insanlık tarihinin başladığı, peygamberlere, evliyalara, ulemaya yurt olmuş bu coğrafyanın en kadim şehirlerinden birisidir. Diyarbakır, hamdolsun ki özellikle son yıllarda terörle mücadelemizdeki azim ve kararlılığımızla valimiz ve belediye başkan vekilimizin değerli hizmetleri ve Diyarbakır'ın has evlatları sayesinde artık terörle değil, olması gerektiği gibi; kültürüyle, tarihiyle, kardeşliği ve samimiyetiyle anılır hale geldi. Çünkü Diyarbakır sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da kültür başkentidir. Buradan özellikle hanım kardeşlerimize ve gençlerimize seslenmek istiyorum. Sizler, evlat nöbetlerinde eli kanlı hain terör şebekelerine diz çöktürmüş kadınlarsınız. Evlatlarınızı terörün elinden aldığınız gibi bu şehrin tüm ilçelerini de sözde demokrasinin özde terörün hizmetkarlarına bırakmayacağınıza inanıyorum" diye konuştu.

Diyarbakır için faydasız tartışmalara girmeden, gerçek hayattan kopmadan siyaset yapacaklarının altını çizen İl Başkanı Raşit Ocak ise şöyle konuştu:

"Bu şehir kısır siyasetin öznesi değil, gelişimin, değişimin, huzurun, kültürün ve turizmin şehri olmuştur. Çok değil; 20 sene öncesini hatırlayalım. Bu yeter. Bizim enerjimiz, gücümüz ve en önemlisi bunları yapmaya gönlümüz var. Siyaset bir gönül işidir. Biz gönlümüzü Diyarbakır'a verdik. Diyarbakır il teşkilatı ve başkan adaylarımızla birlikte başkasının ne yaptığına, ne dediğine bakmadan memleket için faydasız tartışmalara girmeden gerçek hayattan kopmadan siyaset yapacağız." - DİYARBAKIR