AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki Açıklaması

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan en son Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyanın ve bölgenin önde gelen devlet ve hükümet başkanları ile krizlerin çözümü konusunda güçlü bir liderlik ortaya koydu. Gazze konusunda bir kez daha küresel vicdanın sesi oldu. Bugün yapılan kabine toplantısı sonrası ülkemizin ve dünyanın meselelerine vaziyet etti. Sayın Cumhurbaşkanımız bu kadar yoğun ve ciddi konularla uğraşırken, Türkiye'nin ikinci partisinin Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın ismiyle Netanyahu'nun adını aynı cümlede kullanma gafletine düşmüştür. Biraz ciddiyet lütfen."