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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun'da konuştu Açıklaması

29.01.2022 17:02
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Dedik ki 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Dedik ki 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.' İşte terörle mücadelede evelallah güvenlik kuvvetlerimiz, kahraman Mehmetlerimiz destan yazıyor." dedi.

Yıldırım, Giresun Atatürk Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde, Dereli ilçesinin büyük bir sel felaketi yaşadığını söyledi.

Acıların hemen sarıldığını, ilgili tüm bakanların ve yöneticilerin ilk andan itibaren Dereli'de olduklarını belirten Yıldırım, "Orayı mesken tuttular. Yaraları sardılar, acıların hafiflemesine katkı sağladılar." diye konuştu.

Yıldırım, bir yıl gibi sürede altyapının yenilendiğini, yolların yapıldığını, yıkılan binaların çok daha güzel şekilde yeniden inşa edildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İşte değerli hemşehrilerim, memleket sevdalısı budur. İnsan sevgisi budur. Lafla peynir gemisi yürümüyor. 'İşimiz hizmet, gücümüz millet' dedik. Liderimizin arkasında dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. Bugün Şebinkarahisar'dan kara yoluyla geldim. O geçit vermez Eğribel'in belini de kırdık. O tüneli de yaptık ve hizmete soktuk. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu hizmetlerin ülkemize getirilmesinde katkısı olan herkesten Allah razı olsun."

"Giresun'u biz 15 Temmuz gecesi biliriz"

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini, güvenlik güçlerinin destek yazdığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"20 yılda Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Ama bir şeye çok dikkat ettik. Dedik ki, 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.' İşte terörle mücadelede evelallah güvenlik kuvvetlerimiz, kahraman Mehmetlerimiz destan yazıyor. Sadece kendi vatan topraklarımızda değil, etrafımızdaki de güneyimizdeki de şer odaklarını bir bir ortadan kaldırdık. Giresun'u biz 15 Temmuz gecesi biliriz. Giresun o gece liderinin çağrısıyla ay yıldızlı bayrağıyla meydanlara indi, alçak FETÖ hainlerine hak ettiği dersi verdiniz. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi. Ezanlarımız dinmedi, milletimiz bu alçaklara asla ve asla geçit vermedi."

Yıldırım, şimdi önlerinde yeni hedefler olduğunu ifade ederek, "Yeni yapacak projelerimiz var. Gençlerimiz için, kadınlarımız için, geleceğimiz için çok önemli güzel işlerimiz var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güzel hizmetleri ve müjdeleri paylaşacağını belirten Yıldırım, "Yeni bir destan yazmaya var mısınız? 2023'de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına giderken milletin adamı, Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar rekor oyla seçmeye hazır mısınız Giresunlular? Allah sizden razı olsun. Siz de bu enerji, sevgi oldukça, biz de Cumhurbaşkanımızın yanında onunla beraber yılmadan, yorulmadan, memleketimiz için milletimiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Ne dedik, 'Durmak yok, yola devam.'" diye konuştu.

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Binali Yıldırım, AK Parti, Türkiye, Giresun, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Giresun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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