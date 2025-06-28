AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Erzurum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Erzurum'da konuştu Açıklaması

28.06.2025 14:50
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Öngördüğümüz biçimde süreç devam ediyor ve Türkiye, inşallah 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Öngördüğümüz biçimde süreç devam ediyor ve Türkiye, inşallah 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacak. Türkiye, terör prangalarından kurtulacak ve emin adımlarla Türkiye Yüzyılı hedefine yürüyecek." dedi.

Efkan Ala, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki 16 ilin belediye başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Palandöken Dağı'ndaki otelde düzenlenen "Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Toplantısı"na katıldı.

Ala, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyük bir devlet olmak zorunda bulunduğuna dikkati çeken Ala, "Biz, büyük bir milletin varisi, büyük bir uygarlığın mirasçısıyız. Onun için bizim büyük devlet olmamız tercih değil biz buna mecburuz. Bütün gönül coğrafyamızdaki insanların sorumluluğu bizim sırtımızda. Bu şuurla hareket ettiğimizden dolayıdır ki bütün İslam ülkelerine örnek olacak düzeyde işler başardık. 23 yılda 20 defa sandıktan milletin onayını alarak çıktık ve yola devam ediyoruz." diye konuştu.

Dünyadaki belirsizlikle önceden ittifak kurmuş ülkelerin birbirleriyle savaş halinde olduğunu dile getiren Ala, şöyle devam etti:

"Bazen silahsız olarak ekonomik savaş halindeler. Çin ile ABD arasındaki ilişkilerde geçtiğimiz 10 yılda birbirlerini destekleyerek üretimlerini artırıyorlardı. Şimdi birbirlerine duvar örüyorlar. Ukrayna Savaşı devam ediyor. Türkiye'nin etrafı istikrarsızlıklarla sarılmış durumda. Orta Doğu'da eşsiz zulümler işleniyor. Gazze'de Vietnam'dan daha fazla insanların üzerine bomba atılıyor. 200 bine yakın kayıp, 100 bine yakın şehit. Geçen hafta ABD, İran'a saldırdı. Yanı başımızda dünyayı ciddi şekilde etkileyecek bir savaş yaşandı. Bu kadar büyük istikrarsızlık içinde Türkiye, istikrar adası olarak yoluna devam ediyor. Dünyada bu haksızlıkları en fazla itiraz eden Cumhurbaşkanımız, bu yetkiyi sandıktan çıkan iradeden alıyor. Onun için bir tereddüt, bizim uluslararası gücümüzde bir zafiyete dönüşür. Bu iradenin örselenmemesi gerekir, onun için de yerelde de merkezde de çok çalışacağız. Türkiye'nin bu iradesini, liderinin ve diplomasinin dirayetini devam ettireceğiz."

Ala, Türkiye'nin istikrar içinde yol alması gerektiğini, Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nın altını emin adımlarla doldurmak için çalıştıklarını anlattı.

"Kim ne derse desin, birtakım provokasyonlara asla fırsat vermeyeceğiz"

Türkiye'yi terör sorunundan kurtarmaya çalıştıklarına işaret eden Ala, "Türkiye'yi prangalarından kurtaralım diyoruz ve terörsüz Türkiye'yi inşa için çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'nin önemli başarılara imza attığını ve emin adımlarla sonuca ulaşmaya doğru gittiklerini belirten Ala, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bu başarılar elde edildikçe fırsatları değerlendirme imkanı daha da çoğalacak. Biz, şimdi Allah'ın izniyle içeride bu birlikteliği yapmak için Terörsüz Türkiye Projesi'nin hedefini gerçekleştirmek üzere emin adımlarla yürüyoruz. Kim ne derse desin, birtakım provokasyonlara asla fırsat vermeyeceğiz. Yalan yanlış dezenformasyonlara kapı açmayacağız. Öngördüğümüz biçimde süreç devam ediyor ve Türkiye, inşallah 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacak. Türkiye, terör prangalarından kurtulacak ve emin adımlarla Türkiye Yüzyılı hedefine yürüyecek."

Siyasetin sadece kendilerine ait olmadığını dile getiren Ala, "Ama alternatif olması gereken muhalefete bakıyorsun, bir muhalefeti var ama AK Parti'nin alternatifi yok. Muhalefetle alternatif farklı şeyler. Daha kendi meselelerini çözememiş, kendi meselelerini millete çözdürmeye çalışan, parti içi meseleleri ayyuka çıkmış bir muhalefet anlayışı var. Bu, bizim sorumluluğumuzu iki kat artırıyor. Etrafımızda bu kadar problem varken, her taraf kargaşa içindeyken böyle bir anlayışın Türkiye'nin başına geldiğini düşünelim, ne hale gelirdik." şeklinde konuştu.

"Onun için Orta Doğu'da düzen kurmaya çalışıyoruz ama muhalefetin kendisi Orta Doğu'ya benziyor." diyen Ala, şunları kaydetti:

"Kargaşaları Orta Doğu'daki kargaşa gibi, o bakımdan işimiz bir kat daha artmış durumda. Herkes birbirini ihanetle suçluyor. Böyle bir yapı Türkiye'ye ne verebilir? Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştirakleriyle birlikte bütçesi, 14 bakanlıktan fazla. Ne yapmış, şimdi görüyoruz. Anlaşamadılar, birbirlerini şikayet ederek mahkemelerde nerelere harcandığı, nasıl talan edildiği ortaya çıkıyor. Bir beklentimiz yok ama AK Parti bir şeyi başardı. Onları sandıktan iktidar arar hale getirdik. Artık Genelkurmay, Anayasa Mahkemesi koridorlarında iktidar paylaşımı aramıyorlar. Bu, iyi bir şey."

Türkiye'de gelecek dönemin reform dönemi olacağını vurgulayan Ala, "Türkiye'nin bulunduğu ekonomik seviyeden bir üst seviyeye çıkması için artık yaptığımız işlerle orta gelir durumundaki ülkelerin üst seviyesine çıkardık yani üst orta gelir grubundaki ülkelerdeniz. İnşallah en yakın zamanda üst gelir grubundaki ülkeler ligine çıkacağız. Daha önce yaptıklarımızla bu hale getirdik. Şimdi yapacağımız reformlarla da o üst gelir grubuna çıkıyoruz ve orada garantili bir şeklide devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Erzurum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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