AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: Türkiye\'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına götüreceğiz

Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Güçlü, müreffeh, kalkınmış ve dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına giren bir Türkiye istiyoruz. Türkiye hedefimizi koyduk. Beraber oraya götüreceğiz. Cumhur İttifakı olarak hedefimiz bu." dedi.

Ala, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde partisinin mahalle buluşması etkinliğinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok iyi işler başardığını söyledi.

Başörtüsü yasağının kaldırılmasından Ayasofya'nın açılmasına kadar inanılmaz başarılar elde ettiklerini hatırlatan Ala, geleceğe baktıklarında ise alacakları çok mesafenin olduğunu ifade etti.

Ala, görevde olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının 5 yılda 5 tane iş yapmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz saatlerce konuşsak hepsini anlatabiliriz. Marmaray'ı mı köprüleri mi otobanları mı bahsedelim ama bunları geçiyorum. Hedefimiz ne? Yani varmak istediğimiz hedef ne? Güçlü, müreffeh, kalkınmış ve dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına giren bir Türkiye istiyoruz. Türkiye hedefimizi koyduk. Beraber oraya götüreceğiz. Cumhur İttifakı olarak hedefimiz bu. Onun için Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını biz Türkiye Yüzyılı olarak tanımladık. Dedik ki bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Ne demek? Dünyanın en güçlü 10 ülkesi arasına Türkiye'yi sokacağız. Çünkü buna mecburuz. Balkanlar bunu bekliyor, Kafkaslar bunu bekliyor, Orta Doğu bunu bekliyor."

"Onların kavgası bizim değerlerimizle"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa'yı ziyaretinde mega proje olarak Alinur Aktaş'ı değiştirmeyi açıkladığını hatırlattı.

Alinur Aktaş'a sonuna kadar sahip çıkacaklarını ifade eden Varank, "Onların dertlerinin ne olduğunu sizler gayet iyi biliyorsunuz değil mi? Onlar sizin gibi düşünen, sizin gibi inanan, sizin gibi yaşayan, sizin aranızdan çıkmış belediye başkanlarına karşılar. Onların kavgası bizim değerlerimizle, bizim bayrağımızla, bizim inançlarımızla. Gevşeklik göstermeyeceğiz. Gönlümüzün kırıldığı, kızdığımız hususlar olabilir. Onların hepsini evelallah biz düzeltiriz. Şimdiye kadar yaptık Allah'ın izniyle bundan sonra da yaparız." diye konuştu.

"Onlar kazanmak için yola çıkmadılar"

Daha önce AK Parti ile yol yürüyen bazı partilerin bugün farklı siyasi yollara düştüğünü vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Koltuğu verince iyi, koltuk altından gidince 'Ben oynamıyorum' diyorlar. Makamları olunca 'Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın neferiyim' diyenler koltuk altlarından gidince hemen başka yollara sapıyorlar. Biz pazara kadar değil evelallah mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız. Onun davasının arkasındayız. Bir önceki seçimde bizimle beraber hareket edip şimdi farklı yollara sapanlar ne istiyorlar biliyor musunuz? Onların tek derdi var, kaybettirmek. Onların kazanma gibi bir şansı yok. Yüzde 10 oy alamazsanız meclis üyesi bile çıkarma şansınız yok. Onlar kazanmak için yola çıkmadılar. Onlar kaybettirmek için yola çıktılar. Siyaset kazanmak için yapılır. Kazanacaksın. İlçene, şehrine, ülkene, milletine kazandıracaksın ama onların derdi ne? 'Biz bu AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na nasıl kaybettiririz?' Sakın onlara yüz vermeyin."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yeni dönemde göreve gelmeleri durumunda hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Etkinliğe AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti ile MHP ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.