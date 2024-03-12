AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile ittifak görüşmelerinin ayrıntılarını paylaştı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, katıldığı bir televizyon programında 31 Mart seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ala, Yeniden Refah Partisi ile yapılması planlanan yerel seçimde iş birliği görüşmelerinin ayrıntılarını paylaştı. Yeniden Refah'ın istediklerin açıklayan Efkan Ala, " Yeniden Refah'la yaptığımız görüşmelerde bir mutabakata varamadık. Çünkü bizden daha ilk görüşmelerde ve ondan sonra da istedikleri yerler, bizim zaten yüzde 50'nin üzerinde oy aldığımız iller ve büyükşehirler oldu. 100'e yakın ilçeydi…" ifadelerini kullandı.
Yerel seçimlere kısa bir süre kala Ak Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki tartışmalar alevleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem de bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz" sözleriyle başlayan tartışma Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'nun "YRP'de FETÖ'cüler ağırlık kazandı" ifadeleriyle büyüdü.
Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Efkan Ala, katıldığı bir televizyon programında Yeniden Refah Partisi ile işbirliği konusunda açıklamalar yaptı. Ala, "Bizden daha ilk görüşmelerde ve ondan sonra da istedikleri yerler, bizim zaten yüzde 50'nin üzerinde oy aldığımız iller ve büyükşehirler oldu. Kocaeli'de yüzde 55 almışız. Sakarya'da yüzde 65 ile seçilmiş. İlçe olarak İnegöl. Yüzde 65 ile seçilmiş. 100'e yakın ilçeydi. O kadar detayına girmek istemiyorum. Kütahya'yı, başka yerleri istediler. Görüşmelerde şöyle bir anlayıştan hareket ettik. Bizde olan yüzde 50'nin 60'ın üstünde olan il ve ilçeyi vermemizin ne anlamı olabilir? Burada bir anlaşma sağlanamadı. Anlaşamama konusunda anlaştık. Mutabakata varılmadı ve ondan sonra da Cumhur İttifakı çatısı altında değil Yeniden Refah Partisi. Bazı yerlerde, toplantılarda, bazı adayları bunu özellikle söylüyorlar. Çok net açık biçimde Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı içerisinde değildir." ifadelerini kullandı.
Fatih Erbakan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" sözüne, "Doğruya doğru, yanlışa yanlış dememizden dolayı Cumhur İttifakı'nın dışında olduğumuzu değerlendiriyorlarsa onların değerlendirmesine katılalım biz de. Ama biz Cumhur'a girerken dedik ki; 'Noter makamı olacak parti değiliz.' Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok" diye karşılık verdi.
Efkan Ala'nın "Yeniden Refah'ın kazanma ihtimali yok. Ama CHP'nin kazanma ihtimali artıyor. Muhalefet belediyelerinin kazanmasına yardımcı oluyor" ifadesinin bir "siyasi şantaj" olduğunu söyleyen Erbakan,"Bu seçmene ve bize bir şantaj olmuyor mu? 'Siz buna verirseniz, bak CHP gelir…' Aslında şantajın dik alasıdır. Kabul edilebilecek bir şey değil. Ekonomik kriz, rantçı belediyeciliğin yaptığı tahribat, Gazze konusu... Çok ciddi bir şekilde sıkıntıya girdi AK Parti adayları. İmamoğlu, kendi başına giriyor. Hiçbir ittifakın içerisinde değil. O zaman İmamoğlu da DEVA'ya, Saadet'e ve İYİ Parti'ye kızacak, 'AK Parti'ye kazandırıyorsunuz' diye. Bu, demokrasi anlamında karşılığı olmayan mantıksız bir yaklaşım. Açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Politika › AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile ittifak görüşmelerinin ayrıntılarını paylaştı - Son Dakika
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