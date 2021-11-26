AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Samsun'da "Şehir Buluşması"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Hükümetimiz nasıl üretimin sürdürülmesi için tedbirlerini aldıysa, almaya devam ediyorsa, vatandaşın alım gücünün enflasyon karşısında ezilmemesi için de başta asgari ücret olmak üzere her türlü tedbiri hakkaniyet ölçüsünde alacaktır, almaya devam edecektir." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesince Çok Amaçlı Salon Şehit Erol Olçok Konferans Salonu'nda düzenlenen "Şehir Buluşması" programında katılan Kurtulmuş, konuşmasında, Türkiye'nin 2021 yılı itibarıyla büyük olasılıkla yüzde 9 ila 10 arasında büyüme kaydedeceğini belirtti.

OECD ülkelerinin ortalamasının 4 ila 5 olarak tahmin edildiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Bu şu demektir; Türkiye OECD ülkelerinin iki katı bir büyümeyi ortaya koyacaktır. Ayrıca Türkiye'de kapasite kullanım oranlarının, ihracatın, fabrikaların çalışmalarının fevkalade olumlu seyrettiğini görüyoruz ama aynı şekilde maalesef hayat pahalılığı ve enflasyon dolayısıyla vatandaşlarımızın alım güçlerinde bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Bugün de hükümetimiz nasıl üretimin sürdürülmesi için tedbirlerini aldıysa, almaya devam ediyorsa, vatandaşın alım gücünün enflasyon karşısında ezilmemesi için de başta asgari ücret olmak üzere her türlü tedbiri hakkaniyet ölçüsünde alacaktır, almaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, milli meselelerini ertelemeden, yalnızlaştırmak, kendi kara sularına hapsetmek isteyen küresel iradeye karşı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde çok doğru strateji izleyerek Akdeniz'deki haklarını, hukukunu korumaya devam ettiğini vurguladı.

Cari açığın giderilmesi ve özellikle enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için Karadeniz'de petrol ve doğal gaz arayışlarının sürdüğünü dile getiren Kurtulmuş, "Çok önemli miktarda petrol rezervine ulaşılmıştır. İnşallah daha da önemli şekilde bu rezervlere ulaşılacaktır. Gayretle, yeni alınan gemilerle de bu husustaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, 2020'nin başından itibaren zor şartlara rağmen Türkiye'nin Karabağ'daki Azerbaycanlı kardeşlerinin verdiği mücadeleye tam destek vererek kararlılıkla yanlarında durduğunu aktardı.

KKTC'deki kapalı Maraş'ın açılmasıyla Kıbrıs'taki tezlerinden vazgeçmediklerini bütün dünyaya gösterildiğini anlatan Kurtulmuş, "Yine bu süre içerisinde 90 yıllık milletimizin beklentisi ve duası olan Ayasofya'nın Müslüman milletimizin ibadetine açılması ve bütün dünyadaki farklı insanların, din mensuplarının da ziyaretine açık kalacak şekilde ibadete açılması tarihi bir adım olmuştur." diye konuştu.

Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Zor şartlarda bütün dünya ülkeleri dağılırken, örneğin dünyanın büyük ülkeleri, çok gelişmiş ülkelerinin bir kısmı bile hemen parlamentolarının iki sokak arkasındaki adamlara maske götürebilmekte aciz kalırken pandemi şartlarında Türkiye'nin sağlık sistemi tıkır tıkır işlemiştir. Dünyanın birçok ülkesinde gıda başta olmak üzere tedarik zincirleri kırılmış ve maalesef marketlerdeki raflar boş kalmışken Türkiye, bu süreç içerisinde tedarik zincirini sağlam şekilde sürdürebilmiştir. Aynı şekilde enerji konusunda birçok ülkede enerji kısıtları ortaya çıkarken Türkiye şimdiye kadar bu işi gayet güzel şekilde getirmiştir. İnşallah bundan sonraki süreçte de bütün meydan okumalara, bütün zorluklara, bütün tehditlere rağmen Türkiye, milli menfaatlerini koruyacak hassasiyetle her alandaki mücadelesine devam edecektir. Terörle mücadelesine devam edecektir. Milli anlamda ekonomisini güçlendirme faaliyetlerine devam edecektir. Bölgesindeki sorunları çözmek konusundaki tutarlı adımlarını atmaya devam edecektir. 'Pandemi var.' diye 'yeniden güçlü Türkiye' ideallerimizden vazgeçmeyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda en az hasarla Türkiye bu süreci atlatacaktır ve çok daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Türkiye'de ekonomi ile ilgili son bir hafta içinde ortaya çıkan şartların bazıları bakımından sevinerek, gülerek izlenilen bir durum haline getirilmeye çalışıldığını dile getiren Kurtulmuş şunları söyledi:

"Bunun üzerinden hükümeti, AK Parti'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhur İttifakı'nı yıkarak bir şekilde Türkiye'de siyasal sayfa açabileceklerini tahmin ediyorlar, buna hevesleniyorlar. Öncelikle bu konudaki algı operasyonları konusunda Samsunlu kardeşlerimizi uyanık olmaya davet ederiz. Özellikle sosyal medyada kirli bilgilerle vatandaşlarımızı sokağa çıkarmaya çalışarak bu süreci zehirlemek, bu süreçte son derece olumsuz bazı sonuçlar elde etmek isteyen çevreler olabilir. Biz diyoruz ki, evet, zor bir süreçten geçiyoruz ama bu süreçten geçerken en çok ihtiyacımız olan husus teenni ile yani itidalle, olgunlukla meselelerin nasıl çözüleceğini bilerek herhangi şekilde konusu olan herhangi bir şekilde teklifi olanın da tekliflerini gündeme getirerek bu süreci hep beraber milletçe inşallah güzel şekilde atlatacağız."

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.