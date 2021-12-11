AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Trabzon'da basın toplantısı düzenledi: (1) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, hangi kesimin hangi alanda ihtiyacı olduğunun, öncelikli zorluklarının ne olduğunun farkında olduklarını ve bunları gidermek için ellerinden gelen mücadeleyi vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Kurtulmuş, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin uzun yıllar en temel maddeleri bile üretemeden dışarıya bağımlı bir ekonomik model içerisinde yer aldığını ve çok yüksek faizlerle de ülke kaynaklarının bir şekilde heba edildiği dönemler yaşadığını ifade etti.

O dönemin şartları içerisinde dünyada neoliberal şartların etkili olduğunu ve Türkiye'de de bu tezlerin uygulandığını belirten Kurtulmuş, "2013 Mayıs ayından sonra Türkiye'nin yeni bir yönelişe doğru gittiğini görüyoruz. 2013 Mayıs ayında Türkiye iki önemli gelişmeye sahip oldu. Bunlardan birisi IMF ile olan borç ilişkisini sonlandırarak, IMF'ye olan siyasi bağımlılığın dışına çıkmış oldu. Bu, Türkiye yakın tarihimiz bakımından fevkalade önemli bir milattır. Aynı zamanda 2013 yılının Mayıs ayında Türkiye'de faiz, tarihi olarak dip noktaya inmiştir. Yaklaşık yüzde 4,5 civarında bir faiz oranlarıyla karşı karşıyaydı." dedi.

Kurtulmuş, bu gelişmelerin hemen arkasından yaşananlara da değinerek, "Önce başlangıçta duyarlı gençlerin başlatmış olduğu Gezi Parkı eylemleri bir anda şirazesinden çıkan, Türkiye'yi altüst eden, sokakları karıştıran ve marjinal terör örgütleri vasıtasıyla Türkiye'de iç gerilimleri ve hatta iç çatışmaları körükleyen bir hale geldi. Türkiye o süreçten itibaren de çok sayıda olağanüstü dönemin şartlarını andıran hususlarla karşılaştı." diye konuştu.

Türkiye'de 17-25 Aralık, 7 Şubat ve 15 Temmuz'da yaşananları da anımsatan Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye o tarihten itibaren adım adım bu noktaya doğru geldi. Türkiye bundan sonra yeni bir ekonomik yöneliş içerisindedir. Bu ekonomik yönelişin temel paradigmaları şu şekilde özetlenebilir. Bir daha Türkiye yüksek faiz-düşük kur-enflasyon sarmalının içine düşmeyecektir. Bu anlamda Türkiye üretim maliyetlerinin geriletilmesi bakımından hem faiz meselesini önemsiyor ama esas itibarıyla Türkiye üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı yeni bir ekonomik perspektifte hareket edecektir. İnşallah şartlar ne olursa olsun Türkiye üretmek, ihracat etmek, büyümek ve yatırıma önem vermek perspektifinden vazgeçmeyecektir. Bu yönelişin en temel özelliklerinden birisi de Türkiye'de bir daha başta IMF olmak üzere uluslararası ekonomik vesayet kuruluşlarının hiç birinin gölgesine girmeyecek, onların bir şekilde yönlendirdiği ekonomi olmaya düşmeyecektir. Üçüncüsü ise Türkiye ekonomisinin uzun yıllar boyunca en temel meselelerinden birisi olan bütçe açığı ve cari açık dediğimiz bu açıklara düşmeyecek bunların giderilmesi konusundaki şu andaki geldiğimiz olumlu tabloyu koruyarak, geliştirerek yolumuza devam edeceğiz."

Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni ekonomik yönelişi sonucunda ihracatı, yatırımı ve istihdamıyla olumlu bir noktaya doğru gideceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hem küresel emtia fiyatlarındaki aşırı pahalılaşma, örneğin doğal gazda yüzde 359, akaryakıtta yüzde 30 dolar bazındaki fiyat artışlarının ayrıca endüstriyel metallerin hemen tamamının iki katından 8-9 katına kadar fiyatlarının artmış olması, yine aynı şekilde gıdada olağanüstü yüksek bir fiyat artışının küresel ölçekte sağlanmış olmasının verdiği bir takım baskılar üzerinden Türkiye'de maalesef bu yeni dönemde özellikle enflasyonunun yukarıya doğru seyretmesi ve buna bağlı olarak da hayat pahalılığının vatandaşımızı birinci derecede etkilediğini biliyoruz. Bunun ekonomide ne tür sonuçlar çıkardığının farkındayız. Bunların nasıl telefi edileceğini, vatandaşımızın yükünü azaltacak şekilde tedbirlerin alınacağının da hepsinin farkındayız ve kalem kalem bunların üstünde çalışarak vatandaşımızın yükünü hafifletmeye gayret ediyoruz."

Asgari ücretin belirlenmesi çalışmaları

Asgari ücret konusunda herkesi tatmin edecek hakkaniyetli bir rakam açıklanacağını vurgulayan Kurtulmuş, aynı şekilde kamu çalışanlarını etkileyecek şekilde memur maaşlarının da enflasyonun altında olmayacağını aktardı.

Ücretlerin iyileştirilmesi için ilgili bakanlıkların titizlikle çalıştığını belirten Kurtulmuş, "Böylece aynen kamu çalışanlarında olduğu gibi kamu personeli konusunda da enflasyonun üstünde hakkaniyetli bir artış sağlayarak vatandaşımızın bu yükün altında ezilmesinin önüne geçilmesi sağlanacaktır.?" dedi.

Kurtulmuş, esnafa, KOBİ'lere şimdiye kadar 780 milyar liralık destek verildiğini anımsatarak, "Bütün kesimlere verilen destekler artarak devam ediyor. Sadece bugün için yeni olan bir konu var, çiftçilere kuraklık desteği. Yıllardır özellikle bu sene yaşadığımız kuraklık dolayısıyla ifade edilen kuraklık desteğinin verilmesiyle ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını tamamlamıştır. 2,6 milyar lira çiftçilere kuraklık desteği verilecektir. Ayrıca desteklerden alınan vergilerin de yine çiftçilerimize iade edilmesiyle birlikte devlet 4,6 milyar liralık bir ilave gelirden de vazgeçerek bunları çiftçilere aktaracaktır." ifadelerini kullandı.

Temel tüketim maddelerinde yaşanan fiyat artışlarına da dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hangi kesimin hangi alanda ihtiyacı olduğunun, öncelikli zorluklarının ne olduğunun farkındayız ve bunları gidermek için elimizden gelen mücadeleyi vermeye gayret ediyoruz. Türkiye'de özellikle milletimizin temel tüketim maddelerinde fiyatların arttırılmasına karşı sebep olanlara karşı Cumhurbaşkanımızın da açıkça ifade ettiği gibi hiç gözlerinin yaşına bakmadan, bu dönemin hassasiyetleri de göz önünde bulundurularak her türlü tedbir alınacak, kimsenin 'ben yaptım oldu, ben fiyatı koydum o şekilde oluşacak' diyeceği bir rahatlık içerisinde hareket etme fırsatı bırakılmayacaktır. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde bu ekonomideki olumsuz etkileri ortadan kaldırarak yolumuza devam edeceğiz."

(Sürecek)