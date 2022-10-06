AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Yeni anayasaya CHP'nin kodları müsaade etmeyecektir" - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Yeni anayasaya CHP'nin kodları müsaade etmeyecektir"

06.10.2022 12:53

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Yeni anayasaya CHP'nin kodları müsaade etmeyecektir" AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Anayasayı değiştirelim' teklifi ile birlikte ellerinin ayaklarının birbirine dolaştıklarını göreceksiniz.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Yeni anayasaya CHP'nin kodları müsaade etmeyecektir"

ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Anayasayı değiştirelim' teklifi ile birlikte ellerinin ayaklarının birbirine dolaştıklarını göreceksiniz. Belki Kılıçdaroğlu burada bir adım atmak isteyecek ama Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kodları onlara müsaade etmeyecektir. Bu anlamda biz kimsenin hakkına, hukukuna, giyimine vesaire karışmadık" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Personel ve Danışman Akademisi" programına katıldı. Eğitim programının ilk dersini gerçekleştiren Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü grup toplantısında söylediği 'Anayasa değişikliği yapalım' teklifine CHP'nin destek vermeyeceğini söyleyerek, "Belki Kılıçdaroğlu burada bir adım atmak isteyecek ama Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kodları onlara müsaade etmeyecektir" dedi.

" Türkiye'nin bu bölgede güçlü bir şekilde koşmaktan başka şansı yoktur"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadan dolayı sürekli gelişmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Bu coğrafyada Türkiye'nin yeniden güçlü Türkiye olarak ayakta durmaktan başka şansı da yoktur, başka bir alternatifi de yoktur. Hatta ayakta durmak değil, Türkiye'nin bu bölgede güçlü bir şekilde koşmaktan başka şansı yoktur. Bunu sağlamak için mücadele ediyoruz. Siyasi mücadelemizin, dava dediğimiz bu kısmın birinci ayağı, sağ ayağımız yeniden güçlü bir Türkiye'dir. Bunun için ekonomide, sanayide, savunma sanayiinde, sanatta, kültürde, eğitimde her alanda güçlü olmak gerektiğimiz gibi en büyük güçlülüğün de toplumsal yapımızda olması zorunludur. Bunun için toplumsal yapımızdaki gücü artıracak her türlü çalışmaya öncülük edeceğiz. Bunun en başında da aile kurumumuzu güçlendirmek geliyor" diye konuştu.

"Şimdi 'helalleşiyoruz' diye söylediklerine bakmayın"

CHP'nin başörtüsü konusunda yasal koruma açıklamalarını değerlendiren Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye'nin yarınlarını kuracak olan irade buradadır. AK Parti bu anlamda bütün Türkiye'nin partisidir. Herkesin partisidir. Mezhebi ve etnik kökeni ne olursa olsun herkesin partisidir. Onun içindir ki AK Parti ve bizim temsil ettiğimiz siyasi zihniyet, hiç kimsenin bu anlamda hayat tarzına müdahale etmeyi aklının ucundan dahi geçirmemiştir. Şimdi 'helalleşiyoruz' diye söylediklerine bakmayın, kendilerini bir devlet partisi olarak kodlamış olanların zihin dünyasında neler olduğunu hepimiz geçmişte gördük. Vatandaşın ne giyeceğine, nasıl konuşacağına, hangi okullarda eğitim alacağına, ne tür bir eğitim alacağına dahi karışan bu zihniyetin milletin özgürlük alanlarının önünü açması zaten mümkün değildir" dedi.

"Yeni anayasaya CHP'nin kodları müsaade etmeyecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa talebinin CHP'de karşılık bulmayacağını, hatta bundan dolayı CHP'lilerin telaşa kapılacağını söyleyen Kurtulmuş, "Anayasayı değiştirelim' teklifi ile birlikte ellerinin ayaklarının birbirine dolaştıklarını göreceksiniz. Belki Kılıçdaroğlu burada bir adım atmak isteyecek ama Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kodları onlara müsaade etmeyecektir. Bu anlamda biz kimsenin hakkına, hukukuna, giyimine vesaire karışmadık. Bu özelliğimiz ile bir millet partisi olarak Türkiye siyasetinde tarihi rol üstlendik. Bu anlamda AK Parti millet adına iktidara gelmiş bir millet partisidir. Bu özelliği ile Türkiye'de milletin sesi, milletin tavrını belirleyen bir siyasi hareket olarak öncülük etmiş, gösterdiği yolda ve istikamette yoluna devam etmiştir. AK Parti 20 yıllık siyasi hayatımızın içerisinde birçok reformları gerçekleştirmiş partidir. Siyasi reformlar, hukuki reformlar, ekonomik reformlar; birçok reformlar gerçekleşmiş ve Türkiye'de sistemin sahibi olduğunu zanneden, işte o anlamda CHP'de 'ben devletin sahibiyim' diye kendisini görüyor ya, kendisini devletin sahibi olduğunu zanneden sivil ve askeri bürokrasiye karşı baskı rejimini sonlandırmış, milletten başka bir efendi, milletten başka bir güç tanımadığını uygulamalarıyla millete göstermiştir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Yeni anayasaya CHP'nin kodları müsaade etmeyecektir' - Son Dakika

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