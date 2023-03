Akşener'den, tehdit edildiğini söyleyen AK Partili Özlem Zengin'e destek mesajı: Amasız, fakatsız, omuz omuza duracağız

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'uyla ilgili iddiaların ardından, "6284 kırmızı çizgimizdir" diyen AK Parti Genel Başkanvekili Özlem Zengin gündem olmuştu. Zengin, son yaptığı açıklamada, "Telefonuma yüzlerce tehdit mesajları alıyorum. Hedef haline geliyorum. Grubumuz adına konuşan bir erkek arkadaşımız olduğunda hiç sorun olmuyor." demişti.

"BU ÜLKEDE KONUŞAN KADINLAR SEVİLMİYOR"

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Zengin'e destek verdi. Akşener, "Tıpkı, bu ülkede yaşayan, her kadın gibi… Tıpkı, bu ülkede konuşan, her kadın gibi… Tıpkı, bu ülkede doğruları savunan, her kadın gibi… Sayın Özlem Zengin de yaşadığı çirkinlikleri kadın olduğu için yaşıyor. Evet, ideolojisi, hayat tarzı ne olursa olsun, bu ülkede konuşan kadınlar sevilmiyor. Korkmayan, susmayan, inandıklarını savunan, yılmayan, pes etmeyen ve inatla doğruları konuşmaktan, vazgeçmeyen kadınlar mobinge, linçe, tacize uğruyor…" dedi.

"PES ETMEYECEĞİZ"

İYİ Parti lideri sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz, bu iki yüzlülüğün farkındayız. Sadece kadın olduğumuz için; söylediklerimizin, birilerini rahatsız ettiğinin farkındayız. Sadece kadın olduğumuz için; tepkilerimizin, sindiremediklerinin farkındayız. Sadece kadın olduğumuz için; dayatmalara, razı gelmemiz gerektiğini düşünenler olduğunun da elbette farkındayız. Ama razı olmayacağız! Susmayacağız! Pes etmeyeceğiz!

"HER DAİM KONUŞAN KADINLARI SAVUNACAĞIZ"

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını kabul etmediğimiz gibi; 6284'ün tartışılmasına da, izin vermeyeceğiz! Kadınların yaşama hakkının, dillere düşmesine; dün olduğu gibi, bugün de göz yummayacağız! Kadınların hayatından taviz verilmesine; dün olduğu gibi, bugün de razı olmayacağız. Kadınların, sırf doğruları söylediği için, linç edilmesine; dün olduğu gibi, bugün de sessiz kalmayacağız. Kimse kusura bakmasın; biz her daim, konuşan kadınları savunacağız. Türkiye'de var olmaya çalışan, tüm kadınların yanında olacağız.

"ÖZLEM HANIMLA DA OMUZ OMUZA DURACAĞIZ"

Sesi duyulmayan kadınların, sesi olacağız. Şiddet gören, ölümle tehdit edilen, özgürce yaşaması engellenen tüm kadınlarla, birlikte mücadele edeceğiz. Kadınların hakkını, hukukunu, hiçbir kirli zihniyete kaptırmayacağız. Görüşlerimiz, düşüncelerimiz, ne kadar farklı olursa olsun, mesele kadınların davası olduğunda, Özlem Hanım'la da, elbette, amasız, fakatsız, omuz omuza duracağız. Emin olun ki; 14 Mayıs'tan sonra da; İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacak ve uygulatacağız. Kadınlarla beraber güçlenen Türkiye'yi, herkesle tanıştıracağız. Yaşayan kadınlarla, özgürleşen kadınlarla, konuşan kadınlarla, Cumhuriyetimizin yeni asrında, tarih yazacağız."