AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Manisa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Manisa'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Manisa\'da konuştu Açıklaması
08.03.2026 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, kadınların sosyal, ekonomik ve politik alandaki konumu güçlenmeden bir ülkenin tam manasıyla kalkınmasının mümkün olmadığını söyledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, kadınların sosyal, ekonomik ve politik alandaki konumu güçlenmeden bir ülkenin tam manasıyla kalkınmasının mümkün olmadığını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikayı ziyaret eden Ercan, yetkililerden kadın istihdamı ve özlük haklarıyla ilgili bilgi aldı, bir araya geldiği kadın işçilere çiçek verdi, sohbet etti.

Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa'nın Türkiye'nin üretim üssü olduğunu belirterek, fabrikadaki kadınların sadece birer çalışan değil, Türkiye Yüzyılı'nın sessiz kahramanları, yerli ve milli üretimin en güçlü neferleri olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin her zaman kadın haklarını öncelediğini dile getiren Ercan, şöyle konuştu:

"AK Parti, iktidara geldiği ilk günden bu yana Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadın haklarını bir imtiyaz değil, bir adalet meselesi olarak görmüştür. Bizim siyasetimizin merkezinde kadın vardır. Çünkü biz biliyoruz ki kadınların sosyal, ekonomik ve politik alandaki konumu güçlenmeden bir ülkenin tam manasıyla kalkınması mümkün değildir. AK Parti olarak 24 yıldır tek bir şiarla hareket ettik. Kadın güçlenirse aile güçlenir, aile güçlenirse Türkiye güçlenir."

Ercan, kadınların çalışma hayatına katılımını desteklemek amacıyla yeni düzenlemelerin planlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Aile hayatı ile çalışma hayatı arasındaki dengeyi daha güçlü bir şekilde desteklemek amacıyla planlanan düzenleme ile doğum izni 24 haftaya çıkarılıyor ve babalık izni 10 gün oluyor. Bu adımın annelere hem fiziki hem de psikolojik açıdan önemli bir destek sağlaması öngörülüyor. Bu düzenlemeler yalnızca bir sosyal politika başlığı olarak görülmemeli. Aynı zamanda kadınların iş hayatıyla bağını güçlendiren, anneliği destekleyen ve aile yapısını koruyan önemli adımlar."

Dünyanın farklı coğrafyalarında kadınların yaşam hakkı mücadelesi verdiğine dikkati çeken Ercan, Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna'da yaşanan mağduriyetlere değindi.

Ercan, İran'da bir ilkokula düzenlenen saldırıda 168 kız çocuğunun hayatını kaybetmesini "insanlığın bittiği yer" olarak nitelendirerek, kadın haklarının küresel hegemonya mücadelesinde araçsallaştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Genç kızların potansiyelini artırmak için çeşitli projeler yürüttüklerini aktaran Ercan, "Türkiye'nin Mühendis Kadınları", "Oyunu Biz Yazıyoruz" ve "İdeathon" programlarıyla kadınların dijital dünyada ve teknoloji alanında daha fazla yer almasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Ercan'a ziyaretin sonunda Türkiye'de çalışma hayatına ilk giren kadınların fotoğrafının yer aldığı tablo hediye edildi.

Tuğba Işık Ercan'ın fabrika ziyaretine ve basın açıklamasına AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile partililer de eşlik etti.

Kaynak: AA

Tuğba Işık Ercan, Milletvekili, İstanbul, AK Parti, Politika, Ekonomi, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Manisa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
Çeşme Limanı’nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı Çeşme Limanı'nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım
Merve Dizdar’dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Bahçeli’den Orta Doğu’nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
Karısını iple boğdu, savunması en az olay kadar korkunç Karısını iple boğdu, savunması en az olay kadar korkunç
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
17:40
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:27
İsrail’in savaştaki ilk asker kaybı Sayıyı ordu açıkladı
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 18:46:52. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Manisa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.