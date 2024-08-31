AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Provokasyonlarla toplumun sinir uçlarıyla oynayanlar kirli emellerine asla ulaşamayacaklar - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Provokasyonlarla toplumun sinir uçlarıyla oynayanlar kirli emellerine asla ulaşamayacaklar

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son dönemde yaşanan başörtüsüne yönelik ayrımcılık ve hakaret olaylarına değindi. Şahin, bu tür provokasyonların toplumun sinir uçlarıyla oynayanların kirli emellerine ulaşamayacağını belirtti ve ülkenin değerlerine, birliğine ve demokratik işleyişine göz dikenlere karşı güçlü bir şekilde duracaklarını vurguladı.

31.08.2024 18:14
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Provokasyonlarla toplumun sinir uçlarıyla oynayanlar kirli emellerine asla ulaşamayacaklar" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Ankara'da başörtülü olduğu için bir hakim hakkında red talebinde bulunulması, Düzce ve İstanbul'da başörtülü kadınların birtakım tesisleri kullanımının engellenmesi, olimpiyat madalyalı bir sporcumuzun başörtülü annesiyle paylaştığı fotoğraf sonrası maruz kaldığı hakaretler, diş hekimliği fakültesi öğrencisi genç bir kadının başörtüsü nedeniyle bir kongreye katılmaktan men edilmesi, yine başörtülü genç bir kadının bir alışveriş merkezinde çalışmasına izin verilmemesi, sokak röportajı adı altında ve sosyal medya mecralarında Cumhurbaşkanımıza ve ona oy veren, AK Parti'mize gönül veren on milyonlara hakaretler edilmesi, bu sakil kişilerin birileri tarafından el üzerinde tutulup baş köşede ağırlanması, çekilen kılıçlar, edilen korsan yeminler... Son birkaç ayda yaşadığımız kin, nefret, düşmanlık ve intikam dolu hadiselerden yalnızca bazıları bunlar. Sırada ne var? Falancalar rahatsız, filancalar göreve manşetleri mi? Eski Türkiye özlemiyle tertiplenecek mitingler mi? Sosyal mühendislik faaliyetleri mi? Bu tür provokasyonlarla toplumun sinir uçlarıyla oynayanlar kirli emellerine asla ulaşamayacaklar. Ülkemizi suni gündemlerin kıskacına hapsetmeye ve milletimizin çizdiği rotadan çıkarmaya çalışanlar bizi karşılarında her zamankinde daha güçlü bir şekilde bulacaklar. Değerlerimize, kutsallarımıza, inancımıza, sevdiklerimize ve sevenlerimize, gönül verenlerimize ve gönül verdiklerimize, uğruna canımızı ortaya koyduklarımıza, birliğimize, dirliğimize, huzurumuza, millet iradesine ve demokratik işleyişimize göz dikenler; biz buradayız. Bu ülkenin öz evladıyız, vatanına sevdalı milyonlarız. Daha kalabalık, daha güçlü, dinamik, heyecanlı ve zindeyiz. Ne şımarıklığa boyun eğeriz, ne kışkırtmalara eyvallah ederiz. Kuru gürültüye pabuç bırakmaz, işimizi yarım komayız. Haddini bilmeyene haddini bildiririz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Provokasyonlarla toplumun sinir uçlarıyla oynayanlar kirli emellerine asla ulaşamayacaklar - Son Dakika
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