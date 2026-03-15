AK Parti Genel Sekreteri İnan, Manisa'daki "vefa iftarı' programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Adeta Silivri diktatörlüğüne rehine düşmüş bir arkadaş var. Oyu ve desteği Manisa'dan alıyor ama kendisinin sunduğu sadakat, Manisa'ya, Manisalı hemşerilerimize değil. Kendisinin sunduğu sadakat Silivri'deki hırsızlara, Silivri'deki rüşvetçilere, Silivri'deki irtikapcılara." dedi.

Partisinin Turgutlu İlçe Başkanlığının bir otelde düzenlediği vefa iftarında konuşan İnan, AK Parti'nin 25 yıldır eşi benzeri olmayan tarihi zaferlere imza attığını söyledi.

Geçen hafta CHP'li bir milletvekilinin, TBMM kürsüsünde ramazan sofraları, çocukların söylediği ilahiler ve tutulan oruçların kamusal alana taşınamayacağı söylediğini hatırlatan İnan, "'Türkiye'de laikliği savunan insanlar var. Gün gelecek. Bu yaptığınız ramazan etkinliklerinin bedelini laik insanlara hesabını vereceksiniz.' diyor. Biz de buradan tekrar söylüyoruz. Hadi oradan diyoruz. Biz 25 sene boyunca hesabı sadece ve sadece milletimize verdik. Başka hiç kimseye vermedik. Senin ve zihniyetin bayatladı. Tarihin kara çöplüğüne yolladık. 2026 yılı, değerli hemşehrilerim, bu Cumhuriyet Halk Partisinde bir değişim yok. Bugün o milletvekilinin yaptığı konuşma, Cumhuriyet Halk Partisinin adeta bir dışı vurumu. Bunların yaptığı laiklik falan da değil." diye konuştu.

İnan, bu saatten sonra kılınan namazı, tutulacak orucu ve ramazan etkinliklerini de her türlü kamusal alanda yaşayacaklarını aktardı.

CHP'nin TBMM'de görüşülen tezkere görüşmelerinde hep "hayır" oyu kullandığını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"İşte bugün bizim o tezkerelerin, bölgemizin ve illerimizin güvenliği konusunda ne kadar önemli bir durum olduğunu milletçe anlıyoruz. Ekonomimizin bu savaş ortamında ne kadar dayanıklılığını güçlendirdiğimizi bugün daha net anlıyoruz. Bu krizleri, bu çatışmaları ülkemizden korumak için çok yoğun çaba sarf ettik, sabır ortaya koyduk. ve bugün emin olun, altını çizerek söylüyorum değerli hemşerilerim. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 80'i ülkemizi tehlikelerden ve krizlerden Recep Tayyip Erdoğan korur, AK Parti korur ve Cumhur İttifakı korur diyor. Cumhuriyet Halk Partisi demiyor, Millet İttifakı demiyor. İşte biz bu milletin güvenine sahip olmuş güçlü kadrolarız."

İnan, parti olarak 25. yıllarını doldurduklarını, ikinci 25'inci yıllarında da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile halka sesleneceklerini aktardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerden bulunan İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Her ortamda işte biz Manisalıyız, Manisa'yı temsil ediyoruz diye ortalıkta gezinen bir rehine arkadaş var. Adeta Silivri diktatörlüğüne rehine düşmüş bir arkadaş var. Oyu ve desteği Manisa'dan alıyor ama kendisinin sunduğu sadakat, Manisa'ya değil, Manisalı hemşerilerimize değil. Kendisinin sunduğu sadakat Silivri'deki hırsızlara, Silivri'deki rüşvetçilere, Silivri'deki irtikapçılara. ya sen kaç senedir bu şehirde milletvekilliği, grup başkan vekilliği yaptın? Şimdi pavyonlarda belediye pazarlıklarıyla satın alınmış bir genel başkanlık görevini sürdürüyorsun"

İnan, CHP'nin Manisa'da hizmet üretemediğini, tek yaptıkları bir eserden bile bahsedemeyeceklerini söyledi.

"Bunların tüm enerjisi Manisa değil, Manisa'nın sokakları değil, Manisalı hemşehrilerimiz değil" diyen İnan, "Bunların tek derdi, Silivri'deki rüşvetçi yolsuzluklara bulaşmış hırsızları aklama enerjisi. Başka bir yere enerji harcadıkları yok. O nedenle benim Manisalı hemşerilerimin duygularını asla istismar etmeyin. Ben inanıyorum ki Manisalı hemşerilerimiz de bunların bu yüzünü görüyor. Ne kadar rehin duruma düştüklerini biliyor ve ilk seçimlerde burada gereken dersi vereceklerine de canı gönülden inanıyorum." dedi."

İnan, AK Parti kadrolarının Manisa için çalıştığını, 2028 yılında Cumhur İttifakı olarak destan yazacaklarını, bir yıl sonra ise yapılacak yerel seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediyesini kazanarak, kentteki hizmet serüveninin yeniden başlayacağını aktardı.

AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı da AK Parti'nin Türkiye'de çok önemli projelere imza attığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yoluna emin adımlarda devam edeceğini belirtti.

Programda AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Ömer Can Temizel de birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Eyyüp Kadir İnan, Yerel Haberler, Milletvekili, Politika, AK Parti, Manisa, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 23:03:05. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.