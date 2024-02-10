AK Parti Giresun'da belediye başkan adaylarını tanıttı
GİRESUN - AK Parti Giresun'da 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimleri için ilçe ve beldelerde gösterdiği belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı.
AK Parti Giresun İl Başkanlığı tarafından ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtıldığı Aday Tanıtım Toplantısı 19 Eylül Spor Salonunda düzenlendi. Toplantıda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri aday gösterilen ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.
Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, MHP Giresun İl Başkanı Abdullah Karaosmanoğlu, DSP Giresun İl Başkanı Fatma Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, belediye başkan adayları, teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, toplantıda yaptığı konuşmada Milli Teknoloji Hamlesine vurgu yaparak, "Bugün Türkiye; Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada liderse, Ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, çimento üretiminde Avrupa'da birinciyse bu AK Parti iktidarı sayesindedir. 22 yılda; Organize Sanayi Bölgesi sayısını 192'den 361'e, OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2,6 milyona, İhracatını 36 milyar dolardan 255,8 milyar dolara, Ar-Ge harcamalarını 1,2 milyardan 12 milyar dolara, Ar-Ge personeli sayısını 29 binden 272 bine çıkardıysa bu AK Parti iktidarı sayesindedir. Bütün bunları başarmanın yanında, tüm bu kazanımların kalıcı olmasını ve Cumhuriyetimizin ikinci asrını "Türkiye Yüzyılı" yapmayı mümkün kılacak çok önemli bir adım atıyoruz. O da Milli Teknoloji Hamlesi. Cumhurbaşkanımızın ısrarı, iddiası ve güçlü liderliğiyle savunma sanayiinde elde ettiğimiz başarıları şimdi sivil alanlara taşıyoruz. Stratejik dönüşümleri doğru zamanda yakalayarak teknolojide dünyaya liderlik ediyoruz. 60 yıl öncesinin devrim otomobili hayalini devrin otomobili Togg'u üreterek gerçeğe dönüştürdük. Şimdi 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, bataryadan çip teknolojilerine, güneş panellerinden rüzgar türbinlerine, biyoteknolojik ilaçlardan yeni nesil uydu teknolojilerine, hızlı trenlere kadar birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. 272 bin kişilik Ar-Ge ordumuzla, milyonlarca gencimizin akın ettiği TEKNOFEST'lerden doğan, teknoparklarda büyüyen binlerce teknoloji girişimiyle, rekabet gücü yüksek sanayimizle vakit Türkiye vaktidir diyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını kamuoyunda tanıttı.
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