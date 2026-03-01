AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ağrı'da iftar programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
01.03.2026 20:34
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "İnsan hakları, özgürlükler, ülkelerin güvenliği, istikrarı maalesef bunların hiçbiri şu anda geçerli değil. Dünya gerçekten büyük bir krize sürüklenmiştir.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "İnsan hakları, özgürlükler, ülkelerin güvenliği, istikrarı maalesef bunların hiçbiri şu anda geçerli değil. Dünya gerçekten büyük bir krize sürüklenmiştir." dedi.

Güler, AK Parti Ağrı İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Vefa İftarı" programına katıldı.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarına değinen Güler, şöyle konuştu:

"Hemen yanımızda komşumuz İran'da büyük bir savaşın fitili ateşlenmiş durumda. Kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı, güneyimizde katil İsrail'in Gazze'yi bombalaması, çoluk çocuk, yaşlı kadın demeden binlerce, on binlerce Filistinli kardeşimizi şehit etti. Gerçekten dünya büyük bir krizin eşiğinde. Ülkemiz bir istikrar adası olarak bu bölgede birliği, beraberliği koruyarak bölgesel krizlere, kendi değerlerine ve bu toprakların değerlerine yakışır, uzlaşmacı ve güvenlik noktasında bu ülkelerin istikrarını sağlayıcı, güçlü desteğini bütün uluslararası kamuoyunda vermeye devam ediyor."

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin güvenilir ve aynı zamanda da istikrarı sağlayacak bir ülke olarak bu konumunu muhafaza ettiğini anlattı.

Türkiye'nin bölge barışı açısından, bölgenin krizlere sürüklenmeden, huzur ve güvenlik ortamına kavuşması için elinden gelen her şeyi yaptığına işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Maalesef dünyanın bütün bölgesel kuruluşları, Birleşmiş Milletler, NATO, diğer bölgesel kuruluşların tamamının içi boşaltılmış durumda. İnsanlığın bugüne kadar ortaya koyduğu tüm değerler ayaklar altına alınmış durumda. İnsan hakları, özgürlükler, ülkelerin güvenliği, istikrarı maalesef bunların hiçbiri şu anda geçerli değil. Dünya gerçekten büyük bir krize sürüklenmiştir."

Güler, öncelikli olarak Ağrı'da birlik, beraberliği, ramazanın rahmetine ve bereketine uygun dayanışmayı ve paylaşmayı en üst seviyede yapacaklarını aktardı.

"AK Parti olarak bu süreçte kapısı çalınmadık ihtiyaç sahibi bırakmayacağız"

AK Parti olarak bu süreçte kapısı çalınmadık ihtiyaç sahibi bırakmayacaklarını anlatan Güler, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bizler 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde, birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak, ülkemizin 86 milyon aziz vatandaşımızla bir ve beraber, omuz omuza, inşallah hem ekonomisini büyüterek hem de çevresinde bir güven adası olarak, çevresindeki komşularının da barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayarak, onları destekleyerek, onlarla yardımlaşarak bundan sonra da inşallah yoluna devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanı Güler, halkın hizmetkarı olmaya devam edeceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve milletvekilleri için dua istedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci de geçmişten bugüne AK Parti teşkilatlarında görev yapanlarla iftarda bir araya geldiklerini ifade ederek, kentin her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek verdiğini ve vermeye devam edeceğini vurguladı.

AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ise bölgenin ateş çemberi içerisinde bulunduğunu ve böyle bir zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha güçlü sahip çıkmak zorunda olduklarını aktardı.

Programa, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, önceki dönem AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

Abdullah Güler, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, AK Parti, Dünya, İftar, Ağrı, Son Dakika

