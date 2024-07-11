AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü'nde İsrail'in soykırım suçlarına karşı sessizliği eleştirdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü'nde İsrail'in soykırım suçlarına karşı sessizliği eleştirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü'nde İsrail'in soykırım suçlarına karşı sessizliği eleştirdi. Gül, Srebrenitsa soykırımında Batı'nın sessiz kaldığını ve aynı tavrın bugün Gazze'de de görüldüğünü belirtti. Diğer grup başkanvekilleri de İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmü kınadı ve uluslararası toplumu tepkisizlikle suçladılar.

11.07.2024 16:10
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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Srebrenitsa'yı da Batı'nın ikiyüzlü tavrını da unutmadık, unutmayacağız. Bugün aynı anlayışın izdüşümünü Gazze'de görüyoruz. İsrail'in soykırım suçlarına karşı bugün de aynı sessizlik var." dedi.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Parti Grup Başkanvekili Bülent Kaya, İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulmün her geçen gün devam ettiğini söyledi.

"Dışişleri Bakanlığımız tepkiden öte caydırıcı herhangi bir teması ortaya koyabilmiş değil." diyen Kaya, İsrail'in kullandığı petrolün yüzde 40'ının Bakü- Ceyhan Boru Hattı ile Türkiye üzerinden İsrail'e ulaştığını belirtti. Bunu protesto eden kişilere ise güvenlik güçlerinin sert müdahalede bulunduğunu ifade eden Kaya, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Srebrenitsa soykırımının ikinci dünya savaşının ardından insanlık tarihinin gördüğü en büyük vahşet olduğunu dile getirdi. Katliamın, Avrupa'nın ortasında meydana geldiğini ve buna sessiz kalındığını vurgulayan Kavuncu, "Avrupa, Sırplı sporcuların çetnik işaretine sessiz kaldı ancak bozkurt işaretine tahammül edemedi." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Srebrenitsa soykırımında Batı'nın sessiz kaldığını hatta bazı ülkelerin soykırıma yardım ettiğini söyledi. Srebrenitsa katliamında hayatını kaybedenleri rahmetle anan Akçay, insanlığın bir daha böyle acılar yaşamamasını diledi.

"Srebrenitsa'da yaşanan vahşetin bir benzeri bugün bütün dünyanın gözü önünde Filistin'de yaşanmaktadır." diyen Akçay, Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütlerin İsrail'in katliamını kınamaktan öteye gidemediğini söyledi. Akçay, Gazze'de yaşanan katliamların sona erdirilmesi konusunda TBMM'ye önemli sorumluluk düştüğünü belirtti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Srebrenitsa katliamının Avrupa'nın gözü önünde gerçekleştiğini söyledi. Koçyiğit, "Bütün insanlık tarafından lanetlenen bu katliamda, yaşamını yitirenleri anıyorum." dedi.

"Emekli nasıl geçinecek?"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, emekliler ile asgari ücretle çalışanların yaşamının dayanılmaz hale geldiğini söyledi. 2 milyon emeklinin kök maşının 8 bin lira olduğunu belirten Emir, "Eğer yüzde 24 zam yapacaklarsa emeklilerin ellerine zamdan bir kuruş bile geçmeyecek. Bir an önce kök maaşın artırılması gerekiyor." diye konuştu.

2 milyon emeklinin gelirinin de 10 bin lira düzeyinde olduğunu söyleyen Emir, "2-3 bin lirayı sadaka gibi verseniz ne olacak? Emekli nasıl geçinecek? Emekli eşiyle ilaç alsa aylık ödemesi gereken para 600 lirayı bulurken emekliye 'al 12 bin lira ile geçin, sana bu zam yeter' demek insafsızlıktır." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 11 Temmuz'un Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü ilan edildiğini belirten Gül, bunun çok anlamlı bir karar olduğunu ifade etti.

Srebrenitsa'nın Avrupa'nın ortasında bir soykırımın adı olduğunu ifade eden Gül, Srebrenitsa'nın insanlık tarihinin en kara lekelerinden birisi olduğunu vurguladı.

Dünyanın, soykırımı engelleyemediğini, yıllar sonra sadece "pardon" dediğini belirten Gül, "Srebrenitsa'yı da Batı'nın ikiyüzlü tavrını da unutmadık, unutmayacağız. Bugün aynı anlayışının izdüşümünü Gazze'de görüyoruz. İsrail'in soykırım suçlarına karşı bugün de aynı sessizlik var. 1995'te Srebrenitsa'da sınıfta kalan uluslararası toplum, bugün yine batı cephesinde yeni bir şeyin olmadığını bizlere bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Genel Kurulda bazı milletvekilleri, yakalarına, soykırımın sembolü olan Srebrenitsa çiçeği taktı.

Kaynak: AA

Filistin, AK Parti, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü'nde İsrail'in soykırım suçlarına karşı sessizliği eleştirdi - Son Dakika

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