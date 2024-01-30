AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay\'ın vekilliği bu hafta düşürülebilir

Benzine ve motorine bir kallavi zam daha

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta,Tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürüleceği sorusuna, "Bugün veya bu hafta tamamlamayı düşünüyoruz açıkçası. Meclis'in de üzerine düşen görevi yapması gerekiyor" yanıtını verdi.

"MECLİS'İN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI GEREKİYOR"

Katıldığı bir televizyon programında, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili soruya yanıt veren Şahin, "Bugün veya bu hafta tamamlamayı düşünüyoruz açıkçası. Artık bir prosedür haline gelmiş durumda, Meclis'in de üzerine düşen görevi yapması gerekiyor" dedi.

Şahin, "Açıkçası hukuki tartışmanın biteceğini düşünmüyorum. Çünkü ondan sonraki süreçleri de var muhtemelen. Biz de Meclis olarak konuyu takip edeceğiz, Meclis'in üzerine düşen bir görev varsa yerine getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.