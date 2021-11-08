Üye Girişi
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Küfürlerin hesabı sorulması zaruri. Grup Başkanvekili istifa ettirilerek üstünün kapatılmaya... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Küfürlerin hesabı sorulması zaruri. Grup Başkanvekili istifa ettirilerek üstünün kapatılmaya...

08.11.2021 15:15

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Küfürlerin hesabı sorulması zaruri. Grup Başkanvekili istifa ettirilerek üstünün kapatılmaya çalışılması kabul edilemez kamuoyu ve başkanından özür diledi şehit ailesinden özür dilemedi AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Küfürlerin hesabı sorulması zaruri. Grup Başkanvekili istifa ettirilerek üstünün kapatılmaya çalışılması kabul edilemez kamuoyu ve başkanından özür diledi şehit ailesinden özür dilemedi

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Küfürlerin hesabı sorulması zaruri. Grup Başkanvekili istifa ettirilerek üstünün kapatılmaya çalışılması kabul edilemez kamuoyu ve başkanından özür diledi şehit ailesinden özür dilemedi" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, Karadbağ ile ilgili olarak, "Bugün önemli bir gün. Karabağ işgalden kurtuldu. Azerbaycan öz toprakları oldu. Birinci yıl dönümü. Zafer kutlu olsun. Bu zaferde şehit olanlara rahmet diliyorum. Gazilere uzun ömür dilerim zafer kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, Bosna-Hersek'e başsağılığı diliyerek, "Bosna Cumhurbaşkanın dava arkadaşının ölümü dolayısıyla başsağlığı diliyorum. Hasan Çengiç. Bosna bizim içi candır" şeklinde konuştu.

Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden el çektirilen Lütfü Türkkan'na ilişkin olarak, "Toplumun alım gücü ve refahı için gündem düşünürken hafta sonu yaşanan gündemi değiştirdi. Hepimizi üzen bir hadise oldu. Detaylı durmak siyasetin ahlakı konusunda alınacak tavır bakımından önemli. Canını millet için veren şehitlere dönük hakaret küfür ve rezillik yaşanması hepimizi üzmüştür. Lütfü Türkkan kamuoyu önündeki duygusu ve düşüncesini ortaya koyduğu halde Akşener'in HDP ile ilişkisi üzerinden bir hadise oldu. Hakarette bulunmadığı halde şehit abisinin boğazına sarıldı kulağına duyulan küfür ile bacısına açık alenen kasten ağır küfür etmesi vuku buluyor bir kinle şehidin abisi itiliyor. Bir provokasyona uğradık dedi. Şehit yakını küfretti dedi. Gerçek ortaya çıktı. Herkes gördü. Şehit söz konusu iken şehidin kardeşine apaçık küfür edildi. Bu gerçek ortaya çıkmasa nasıl bir kumpas ile rezillikleri iktidara yamamaya çalışacakları görülecekti. Ellerinde patladı. Milleti tahrik etmeye yönelik mizansen ile kaotik ortam için muhalefet bu tür yaklaşımları nasıl çarptırıldı hep şahit olduk. Hakikat ortaya çıktı. Bu küfürlerin hesabı sorulması zaruri. Grup Başkanvekili istifa ettirilerek üstünün kapatılmaya çalışılması kabul edilemez kamuoyu ve başkanından özür diledi şehit ailesinden özür dilemedi. Bu olayın hakikati ortaya çıkar çıkmaz Akşener parti disiplin kurulunu toplayıp parti ihracı için devreye sokmalıydı üç gün geçti ama böyle işlem görülmedi. Gazi Meclis'te bu duygu düşüncelerle hareket etmesi gereken kişi siyasi tarihte eşine rastlanmayan küfürle şehitleri milleti rencide etmesi kabul edilemez. Türkkan milletvekilliğinden istifa etmelidir. Beklentimiz siyaseten yerine gelmiş olabilir. Akşener kamuoyuna cevap ve açıklama yapması acil olarak beklemekte. Daha önce Türkkan benzeri olaylarda Derik kaymakamı babasına kıyafet sözleri gazeteciyi dövdürmesi tuz biberdir ilk vaka değil. Türk siyasi tarihte ilk. Şehide küfreden kişinin meclis çatısında olması mümkün değildir" değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun Büyükelçilere mektubuna ilişkin olarak Akbaşoğlu, "İçler acısı bir durum. Atatürk'ün manda himaye kabul edilemez hedefi ile milletçe istiklal mücadelesi verdik. Yüz yıl sonra aynı ruhla yürüyoruz manda himaye kabul edilemez. Yönetime talip Kılıçdaroğlu içişlerine ait meseleyi Türkiye'yi şikayet ederek yazıyor. İhanet anlamında bir tutum. Mektup çöp sepetinde bir mektup. Bu zihniyete millet geçit vermeyecek. Engin Özkoç ne dedi. 'Başka egemen güce gerek kalmadan parlamenter sisteme geçilmelidir' . Bu emperyalistlere çağrı değil mi, ihanet değil mi? Ünal Çeviköz ne diyor? Türkiye, Karabağ zaferi için Suriye'en savaşçı gönderdi diyordu. Mavi vatan ile ilgili yayılmacılıkla suçlayan ağızla konuşuyordu. CHP'nin içinde bulunduğu durum tehdittir. Cevabı aziz millet verecek. 2023 Haziran'da" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Küfürlerin hesabı sorulması zaruri. Grup Başkanvekili istifa ettirilerek üstünün kapatılmaya...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Küfürlerin hesabı sorulması zaruri. Grup Başkanvekili istifa ettirilerek üstünün kapatılmaya...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Küfürlerin hesabı sorulması zaruri. Grup Başkanvekili istifa ettirilerek üstünün kapatılmaya...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: Küfürlerin hesabı sorulması zaruri. Grup Başkanvekili istifa ettirilerek üstünün kapatılmaya...

Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, İstifa, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: 'Küfürlerin hesabı sorulması zaruri. Grup Başkanvekili istifa ettirilerek üstünün kapatılmaya... - Son Dakika


Son Dakika

Barcelona'da başlayan Xavi dönemi taraftarı stada sürükledi 16:18 Barcelona'da başlayan Xavi dönemi taraftarı stada sürükledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum 16:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar 16:01 Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı 15:56 Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi 15:51 Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi 15:21 Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi
Fenomen Orkun Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı 15:11 Fenomen Orkun Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi 14:19 İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi

Son Dakika Haberleri
16:18 Barcelona'da başlayan Xavi dönemi taraftarı stada sürükledi
16:09 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları
16:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum
16:00 Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar
15:53 Kylie ve Kendall Jenner konserde aldırış etmeden cesetlerin yanından geçti
15:50 Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi
15:48 Yasak Elma, Kalp Yarası, Üç Kuruş dizileri yeni bölüm fragmanları yayınlandı
15:39 Bu pozisyonu izlemek zor olacak
15:34 N'Sakala Beşiktaş'a veda ediyor
15:21 Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi
Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler sonrası denetimler sıklaştı Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler sonrası denetimler sıklaştı         
16:21
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları         
16:10
Garson, otobüs beklediği durakta kurşunların hedefi oldu Garson, otobüs beklediği durakta kurşunların hedefi oldu         
16:04
Kuzen cinayetinin sebebi yasak aşk çıktı Kuzen cinayetinin sebebi yasak aşk çıktı         
15:57
Kylie ve Kendall Jenner konserde aldırış etmeden cesetlerin yanından geçti Kylie ve Kendall Jenner konserde aldırış etmeden cesetlerin yanından geçti         
15:53
Bu pozisyonu izlemek zor olacak Bu pozisyonu izlemek zor olacak         
15:40
Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi         
15:18
Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde         
15:01
ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek         
14:11
Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı         
14:09
Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı         
13:59
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 16:27:34. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "Küfürlerin hesabı sorulması zaruri. Grup Başkanvekili istifa ettirilerek üstünün kapatılmaya... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement