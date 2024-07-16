AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: 15 Temmuz, Bağımsızlığımızı ve Demokrasinin Haysiyetini Korumak İçin Önemli Bir Ders ve Mesajdır

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, " 15 Temmuz, darbe ve işgal girişimini püskürttüğümüz bu şanlı zafer, aynı zamanda tüm dünyaya bağımsızlığımızı, milli iradenin hakimiyetini ve demokrasinin haysiyetini korumak için neler yapabileceğimizi gösteren çok önemli bir ders ve mesaj olmuştur." dedi.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere değindi. Şahin, "15 Temmuz bu milletin asil duruşudur. 15 Temmuz Çanakkale ruhunun yaşadığının ispatıdır. 15 Temmuz tarihin sayfalarında yer alacak önemli bir destan ve duruştur. Bu duruşu ülkemiz için göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

15 Temmuz gecesinde saklanıp sonra kahramanlık yapanlardan olmadıklarını dile getiren Şahin, o gecede kimin nerede olduğunun ortaya çıkması için HTS kayıtlarını tespit edilerek açıklanmasını istedi.

Şahin, 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan toplumsal birliktelik ve sinerjinin yakalanamadığını, o fırsatın kaçırıldığını savundu.

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifine de değinen Şahin, "Emekli vatandaşlarımıza verilecek 12 bin 500 lira yeterli değildir. Bu tutar açlık sınırının altında bir maaş. En düşük emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalı." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini anımsatarak, milletin iradesine, birlik ve bütünlüğüne, devletin varlığına her türlü müdahaleyi, darbe gerişlerini lanetlediklerini kaydetti.

Çömez, Türkiye'nin bu noktaya nasıl geldiğinin iyi bilinmesi ve bir daha bu tür durumların yaşanmaması için önlem alınması gerektiğini vurguladı.

15 Temmuz'dan sonra TBMM'de darbeleri araştırmak üzere bir araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlatan Çömez, o dönemde hazırlanan komisyon raporunun kayıp olduğunu ileri sürdü.

"Bu millet, o geceye yenilmemiştir"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da "15 Temmuz gecesi demokrasisine sahip çıkan bu millet, geceye yenilmemiş, vatanı için savaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinin ışıkları o gece aydınlanana dek yanmış 'kalkışma asla kabul edilemez' denmiştir. Cumhur İttifakı o gece meydanlarda kurulmuştur. Millet bir olmuş, yaşlısı, genci, kadını, erkeği o gün meydanlara akın etmiştir. Tanklara karşı net tavrı bu necip millet tüm dünyaya karşı haykırmıştır." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, hayvan haklarını yok eden bir yasa teklifinin Meclis'e gönderildiğini savundu.

Temelli, bu teklife karşı çıkan sivil toplum örgütü temsilcilerinin Meclis kapısı önünde şiddete maruz kaldığını iddia etti.

Temelli, bütün darbelere olduğu gibi 15 Temmuz'a da karşı olduklarını, darbelere yol açan bütün sürecin aydınlığa kavuşup bu darbelere neden olan herkesin yargı önüne çıkarılmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise iktidarın muhalefet partileri tarafından verilen kanun teklifleri ve grup önerilerini reddettiğini belirtti.

İzmir'de, 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini anımsatan Gökhan, konunun açığa çıkması için araştırma önergesi vereceklerini söyledi.

Emekli aylıklarına değinen Günaydın, "Bugün 10 bin lira olan en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya çıkaran bir kanun teklifi verildi. 20 gündür çalışıyorlar '10 binden kaça çıkaralım?' diye. Sonra da 12 bin 500 lirayı grup başkanına açıklatıyorlar. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 19 bin, yoksulluk sınırı 69 bini geçmiş durumda. Siz 'en düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkarttık' diye övünüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Günaydın, milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin zam beklediğini, vatandaşların bu talebine karşı olumlu adımlar atılmasını istedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini anımsatan Günaydın, şöyle konuştu:

"Eğer bir demokrasiye darbe olabildiyse bu memlekette 'bir tarikat devlete sızdı' söylemi o darbenin üstünü örtmeye yönelik bir söylemdir. Hiçbir tarikat bu memlekette geçmişte devlete sızmadı, bugün de devlete sızmıyor. Bu darbe nasıl bir darbe ki siyasi ayağı ortaya çıkmadı. Anadolu'daki boyacı, sıvacı bu darbeyi yapıyor ama bunun Ankara'da bir tane siyasi ayağı yok. Buna mı inanmamızı bekliyorsunuz?"

"O gece aziz milletimiz büyük bir zafere imza atmıştır"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise 15 Temmuz'da vatandaşların verdiği mücadeleye dikkati çekti.

Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da milletimizin yazdığı destan sadece bir darbe teşebbüsünü bastırma hikayesi değildir. O gece milletimizin vatanı, bayrağı, istiklali ve istikbali için 1071'de Malazgirt'teki, 1453'te İstanbul'un Fethi'ndeki, 1915'te Çanakkale'deki ve 1919'da Milli Mücadeledeki iradesi tekrar tecelli etmiştir. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tam bir seferberlik ruhu içerisinde omuz omuza, kahramanca mücadele eden aziz milletimiz 252 evladını şehit verme pahasına büyük bir zafere imza atmıştır.

15 Temmuz, darbe ve işgal girişimini püskürttüğümüz bu şanlı zafer, aynı zamanda tüm dünyaya bağımsızlığımızı, milli iradenin hakimiyetini ve demokrasinin haysiyetini korumak için neler yapabileceğimizi gösteren çok önemli bir ders ve mesaj olmuştur."

15 Temmuz ve bütün şehitleri rahmetle anan Akbaşoğlu, küresel bir ihanet şebekesi olan FETÖ'yle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili Meclis'e sevk edilen kanun teklifine değinen Akbaşoğlu, hem hayvanların hem de insanların hakkını koruyacak ve vatandaşların beklentilerine uygun bir şekilde sokakları daha güvenli hale getirmeye çalıştıklarını kaydetti.