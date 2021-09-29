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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır"

29.09.2021 15:09
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan:

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşcıer'in 'Anayasa'nın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılmaz' sözlerine ilişkin, "Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşcıer'in 'Anayasa'nın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılmaz' sözlerine ilişkin, "Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, kendileri milletle birlikte salgın, yangınlar ve selle mücadele ederken, muhalefet ittifakının yalan dolanla milletin gündemini meşgul ettiğini söyleyerek, "Milletin gündeminde çevreyi korumak, yangınla, selle mücadele var. Seferberlik anlamında devlet millet dayanışması bütün güzelliklerini en güzel şekilde ortaya koydu. Ana muhalefet ve avanesinin zor zamanda birlik olmak yerine hükümetimizin mücadelesine gölge düşürme çalışmalarının toplumda ve kendi tabanlarında karşılık bulmadığını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Özkan, 1 Ekim'de Meclisin açılacağını hatırlatarak, "Meclisin açılmasıyla beraber komisyon gündemine gelecek olan Vergi Usul Kanunu teklifinin görüşmelerine başlayacağız. Basit usulle vergilendirilen ticari kazanç mükelleflerinin kazançları Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak. Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirler belli tutara kadar istisna kapsamına alınacak. Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden muaf tutulacak" şeklinde konuştu.

Paris İklim Anlaşması'nın da Meclis gündeminde olacağını belirten Özkan, spor kulüplerine yönelik düzenlemenin bu yasama döneminde geleceğini ifade etti. Özkan, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşcıer'in 'Anayasa'nın ilk dört maddesi değiştirilmezse Kürt sorunu tartışılmaz' sözlerine de cevap vererek, "Taşçıoğlu'nun ifadeleri net görüldüğü üzere mesele Kürt vatandaşların hak ve özgürlük noktasında mağduriyet yaşadığı değil, PKK'nın meşruiyet kazanmasından, meşrulaştırılmasından ibaret olan algı operasyonu ile karşı karşıyayız. 2018 ve 2019 seçimlerine ittifakla giren ve içerisinde terörün meşrulaştırılmasını önceleyen muhalefet anlayışı, şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adresi olarak HDP'yi göstermesi, diğer taraftan İYİ Parti, CHP'nin HDP ayrı partiymiş görüntüsü altında bugüne kadar gizli olarak sürdürdükleri ittifakları, milletimiz nezdinde karşılıklarının olmadığını bir kez gösteriyor. Milletimizde karşılık bulamadıkları için kurdukları gizli ittifakla milletimizin desteğini alamayacaklarını bildikleri için yeni oyun süreci ile karış karşıyayız. Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır" dedi.

HDP'nin tutum belgesinin güzel ambalaj içine sarılmış bir terör söylemi olduğunu söyleyen Özkan, "Sizin demokrasi söyleminiz vardı da madem belediye başkanlarınız halkın oylarıyla seçildi, bu belediye başkanlarının görevini Kandil'in gösterdiği eş genel başkanlara niye devrettiniz? Demokrasiyi ayaklar altına aldınız. Tarafsız ve bağımsız yargı diyorlar. Tarafsız ve bağımsı yargı dediğinizde terör örgütü mensuplarının yargılandığı, milletimize ağır acılar yaşatan terör mensuplarının mahkum edildiği mahkemelerin verdiği kararları tanımamaktan başka sizin bildiğiniz yok mudur" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'Başbakanlığa adayım' sözlerine ilişkin de Özkan, "İYİ Parti'nin genel başkanı 'Başbakanlığa adayım' ifadesiyle CHP liderinin tüm soruların çözümüyle ilgili HDP'yi adres göstermesiyle sadece Cumhurbaşkanlığı ile ilgili adaylık sorununu kısmen çözmüş gibi görünüyorlar. Kendi aralarında çelişkiler var, çözmeleri mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı adaylığında uzlaştıkları bir isim yok. Üst akılları zarfa kimin adını koyarlarsa onu destekleyecekler. Zillet ittifakının kendi arasındaki daha büyük ihtilafların, daha büyük çatışmaların başlayacağı döneme giriyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Halkların Demokratik Partisi, İmam Taşcıer, AK Parti, Kürt, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: 'Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır" - Son Dakika
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