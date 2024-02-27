AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Azeri kardeşlerimizin ıstırabı hala bizim hafızalarımızda - Son Dakika
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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Azeri kardeşlerimizin ıstırabı hala bizim hafızalarımızda

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Azeri kardeşlerimizin ıstırabı hala bizim hafızalarımızda

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Hocalı katliamına ilişkin yaptığı açıklamada, Azeri kardeşlerin acısının hala Türkiye'de hissedildiğini belirtti. Zengin, Türkiye'nin Hocalı katliamı ve Gazze'deki insanlık dışı saldırılar konusunda uluslararası hukuki mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

27.02.2024 18:45  Güncelleme: 19:29
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Hocalı katliamına ilişkin "Azeri kardeşlerimizin ıstırabı halen bizim hafızalarımızda ve Türkiye bu acıyı, ıstırabı hissetti." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, vefatının 13. yılında eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle andı.

Merhum Erbakan'ın ülkeye yaptığı hizmetleri anlatan Kaya, Necmettin Erbakan'ı sağlığında eleştiren birçok kişinin şimdi Erbakan'a methiyeler dizdiğini belirtti.

Kaya, "Asıl olan Erbakan Hoca'ya methiyeler dizmek değil, Erbakan Hoca'nın ortaya koymuş olduğu siyasi fikriyatı bu millete hizmet yolunda hayata geçirmektir." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 25 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından gerçekleştirilen Hocalı katliamında 83'ü çocuk, 106'sı kadın olmak üzere 613 Azerbaycan Türkü'nün hunharca katledildiğini hatırlattı.

Bu katliamda şehit olan Azerbaycanlıları rahmetle yad eden Usta, "İYİ Parti olarak 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla Azerbaycan'ın uluslararası camiada attığı ve atacağı askeri ve diplomatik tüm adımların sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

İsrail saldırılarına da değinen Usta, İsrail'in yüzbinlerce Filistinlinin sığındığı Refah kentine de saldırı planladığını, İsrail'in olası insanlık dışı saldırılarının gözyaşını artıracak zalimlikler olduğunu kaydetti.

Uluslararası camianın bu saldırıları görmezden geldiğini belirten Usta, "Yaşanan insanlık dramına, çocukların katledilmesine ve bölge halkının her gün maruz kaldığı tehdit ve zulümlere artık daha fazla sessiz kalamazsınız. Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılardan kaçan masum sivil Filistinlilerin 'güvenli şehir' diye sığındığı Refah'ta yeni bir katliamın oluşmasına göz yumamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 13. yılında rahmetle andı.

Hocalı katliamına değinen Bülbül, bu katliamın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen en büyük soykırımlardan birisi olduğuna dikkati çekti.

Katliamın Rus mekanize birliklerinin desteğiyle gerçekleştiğini anlatan Bülbül, cesetler üzerinde yapılan incelemede hamile kadın ve çocukların işkenceye maruz kaldığının tespit edildiğini söyledi.

Bülbül, Hocalı'daki vahşetin benzerinin daha önce Bosna Hersek'te yaşandığını, bugün ise Filistin ve Doğu Türkistan'da halen devam ettiğini, BM başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların bu tür katliamları görmezden geldiğini vurguladı.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise gerçekleri yazan bazı muhalif gazeteciler ile parti yöneticilerinin gözaltına alındığını belirterek, basın ve ifade özgürlüğünün yok edildiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Hocalı katliamında hayatını kaybedenleri ve eski Başbakanlardan Erbakan'ı rahmetle andı.

Günaydın, "Farklı dünya görüşlerine sahibiz ama beraber olduğumuz iki önemli nokta var. Bunlardan birisi sözde değil özde antiemperyalist bir duruştur. Bunu rahmetli Erbakan ve Ecevit, Kıbrıs'ta birlikte gösterdiler. Birileri askerden kaçıp nutuk atarken, onlar Beşparmak Dağlarına ülkenin milliyetçiliğini, yurtseverliğini, bu duruşu göstermenin önemini birlikte yazabilmişlerdir. Her ikisini de rahmetle anıyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günaydın, elindeki bazı fotoğrafları göstererek pazar, market ve kasaplardaki fiyatlar hakkında bilgi verdi.

"Hocalı'da olanlar bugün misliyle Gazze'de tekerrür ediyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de eski Başbakanlardan Erbakan'ı rahmetle anarak sözlerine başladı.

Zengin, Erbakan'ın ilmiyle, hocalığıyla, kendine ait müstakil siyaset inşa etme metoduyla Türkiye siyasetinin öncü isimlerinden birisi olduğunu söyledi.

Özlem Zengin, Erbakan'ın 28 Şubat sürecindeki mücadelesine değinerek Erbakan'ın bütün hayatını demokrasi, hukuk ve Türkiye'nin bağımsız bir ülke olması için harcadığını söyledi.

Dünyada bazı olayların tekrar ettiğini dile getiren Zengin, "Azeri kardeşlerimizin ıstırabı halen bizim hafızalarımızda ve Türkiye bu acıyı, ıstırabı hissetti. Hocalı'da olanlar bugün misliyle Gazze'de tekerrür ediyor ve dünya aynı sessizlik içerisinde bunları seyretmeye devam ediyor. Fakat Türkiye'nin de içinde olduğu 52 ülke, bir çok önemli uluslararası kuruluş, Gazze'de yaşananlarla ilgili hukuki mücadelesini devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalarda Türkiye adına sunum yaptığını anımsatan Zengin, "Filistin'de yaşananların tamamı aslında uluslararası hukuk açısından ihlallerle dolu. Eğer uluslararası hukuka insancıl hukuk ve insan hakları hukukuna riayet edilseydi zaten bugünlere gelinmezdi. Yani Filistin halkının haklarını almasıyla ilgili olarak herhangi bir problem yaşanmaz ve çözüm bulunurdu. "dedi.

Zengin, Türkiye'nin Filistin'de1967 sınırlarına dönüleceği, BM kararlarına uyulacağı, Doğu Kudüs'ün başkent olacağı iki devletli bir çözümle ilgili çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Meclis Başkanvekili Bozdağ da TBMM Başkanlık Divanı olarak Hocalı katliamını kınadıklarını, şehit olan bütün Azerbaycanlıları rahmetle andıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Özlem Zengin, AK Parti, Türkiye, Gazze, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Azeri kardeşlerimizin ıstırabı hala bizim hafızalarımızda - Son Dakika

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