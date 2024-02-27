AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Azeri kardeşlerimizin ıstırabı hala bizim hafızalarımızda

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Hocalı katliamına ilişkin "Azeri kardeşlerimizin ıstırabı halen bizim hafızalarımızda ve Türkiye bu acıyı, ıstırabı hissetti." dedi.
TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, vefatının 13. yılında eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle andı.
Merhum Erbakan'ın ülkeye yaptığı hizmetleri anlatan Kaya, Necmettin Erbakan'ı sağlığında eleştiren birçok kişinin şimdi Erbakan'a methiyeler dizdiğini belirtti.
Kaya, "Asıl olan Erbakan Hoca'ya methiyeler dizmek değil, Erbakan Hoca'nın ortaya koymuş olduğu siyasi fikriyatı bu millete hizmet yolunda hayata geçirmektir." dedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 25 Şubat 1992 tarihinde Ermeniler tarafından gerçekleştirilen Hocalı katliamında 83'ü çocuk, 106'sı kadın olmak üzere 613 Azerbaycan Türkü'nün hunharca katledildiğini hatırlattı.
Bu katliamda şehit olan Azerbaycanlıları rahmetle yad eden Usta, "İYİ Parti olarak 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla Azerbaycan'ın uluslararası camiada attığı ve atacağı askeri ve diplomatik tüm adımların sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.
İsrail saldırılarına da değinen Usta, İsrail'in yüzbinlerce Filistinlinin sığındığı Refah kentine de saldırı planladığını, İsrail'in olası insanlık dışı saldırılarının gözyaşını artıracak zalimlikler olduğunu kaydetti.
Uluslararası camianın bu saldırıları görmezden geldiğini belirten Usta, "Yaşanan insanlık dramına, çocukların katledilmesine ve bölge halkının her gün maruz kaldığı tehdit ve zulümlere artık daha fazla sessiz kalamazsınız. Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılardan kaçan masum sivil Filistinlilerin 'güvenli şehir' diye sığındığı Refah'ta yeni bir katliamın oluşmasına göz yumamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 13. yılında rahmetle andı.
Hocalı katliamına değinen Bülbül, bu katliamın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen en büyük soykırımlardan birisi olduğuna dikkati çekti.
Katliamın Rus mekanize birliklerinin desteğiyle gerçekleştiğini anlatan Bülbül, cesetler üzerinde yapılan incelemede hamile kadın ve çocukların işkenceye maruz kaldığının tespit edildiğini söyledi.
Bülbül, Hocalı'daki vahşetin benzerinin daha önce Bosna Hersek'te yaşandığını, bugün ise Filistin ve Doğu Türkistan'da halen devam ettiğini, BM başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların bu tür katliamları görmezden geldiğini vurguladı.
DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise gerçekleri yazan bazı muhalif gazeteciler ile parti yöneticilerinin gözaltına alındığını belirterek, basın ve ifade özgürlüğünün yok edildiğini savundu.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Hocalı katliamında hayatını kaybedenleri ve eski Başbakanlardan Erbakan'ı rahmetle andı.
Günaydın, "Farklı dünya görüşlerine sahibiz ama beraber olduğumuz iki önemli nokta var. Bunlardan birisi sözde değil özde antiemperyalist bir duruştur. Bunu rahmetli Erbakan ve Ecevit, Kıbrıs'ta birlikte gösterdiler. Birileri askerden kaçıp nutuk atarken, onlar Beşparmak Dağlarına ülkenin milliyetçiliğini, yurtseverliğini, bu duruşu göstermenin önemini birlikte yazabilmişlerdir. Her ikisini de rahmetle anıyorum." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günaydın, elindeki bazı fotoğrafları göstererek pazar, market ve kasaplardaki fiyatlar hakkında bilgi verdi.
"Hocalı'da olanlar bugün misliyle Gazze'de tekerrür ediyor"
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de eski Başbakanlardan Erbakan'ı rahmetle anarak sözlerine başladı.
Zengin, Erbakan'ın ilmiyle, hocalığıyla, kendine ait müstakil siyaset inşa etme metoduyla Türkiye siyasetinin öncü isimlerinden birisi olduğunu söyledi.
Özlem Zengin, Erbakan'ın 28 Şubat sürecindeki mücadelesine değinerek Erbakan'ın bütün hayatını demokrasi, hukuk ve Türkiye'nin bağımsız bir ülke olması için harcadığını söyledi.
Dünyada bazı olayların tekrar ettiğini dile getiren Zengin, "Azeri kardeşlerimizin ıstırabı halen bizim hafızalarımızda ve Türkiye bu acıyı, ıstırabı hissetti. Hocalı'da olanlar bugün misliyle Gazze'de tekerrür ediyor ve dünya aynı sessizlik içerisinde bunları seyretmeye devam ediyor. Fakat Türkiye'nin de içinde olduğu 52 ülke, bir çok önemli uluslararası kuruluş, Gazze'de yaşananlarla ilgili hukuki mücadelesini devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalarda Türkiye adına sunum yaptığını anımsatan Zengin, "Filistin'de yaşananların tamamı aslında uluslararası hukuk açısından ihlallerle dolu. Eğer uluslararası hukuka insancıl hukuk ve insan hakları hukukuna riayet edilseydi zaten bugünlere gelinmezdi. Yani Filistin halkının haklarını almasıyla ilgili olarak herhangi bir problem yaşanmaz ve çözüm bulunurdu. "dedi.
Zengin, Türkiye'nin Filistin'de1967 sınırlarına dönüleceği, BM kararlarına uyulacağı, Doğu Kudüs'ün başkent olacağı iki devletli bir çözümle ilgili çabalarını sürdürdüğünü belirtti.
Meclis Başkanvekili Bozdağ da TBMM Başkanlık Divanı olarak Hocalı katliamını kınadıklarını, şehit olan bütün Azerbaycanlıları rahmetle andıklarını söyledi.
Son Dakika › Politika › AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Azeri kardeşlerimizin ıstırabı hala bizim hafızalarımızda - Son Dakika
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yaptığı sert açıklamalara aynı sertlikte yanıt verdi. Yıldırım'ın açıklamalarında, "FETÖ'nün amacı büyük kitleleri karşı karşıya getirmek ve onları çatıştırmak, devletin bekasını ortadan kaldırmaktır. Dursun Özbek'in bilinçsizce yapmış olduğu hadsiz açıklamaları tamda bu amaca hizmet etmektedir. FETÖ seviciliği ile sportif rekabette avantaj elde etmek alçaklıktır, şerefsizliktir" ifadeleri yer aldı.
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süperstar Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!' notunu düştü.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinin kamerasına yansıdı.
Türkiye'de son 24 saat içinde 7 kadın, birlikte oldukları ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından öldürüldü. Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de gerçekleşen cinayetlerde kadınlar tabancayla veya bıçakla saldırıya uğradı. Bazı saldırganlar intihar etti. Kadınların öldürülmeden önce şiddet gördükleri ve yardım taleplerinde bulundukları biliniyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir vatandaşla tartıştı. Vatandaşın ''Siz Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?'' sorusuna sinirlenen Akşener, ''DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be'' yanıtını verdi.
Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi.
Süper Lig'de 3 Mart pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline 3.39, Galatasaray'ın kazanma ihtimaline ise 1.64 oran verildi. Berabere bitme olasılığına ise 3.49'luk oran belirlendi.
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.
Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?