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AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk, Hatay'da düzenlenen bir toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Öntürk, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, şehrin yeniden ayağa kalkması için herkesin görevi olduğunu vurguladı. Deprem sırasında ve sonrasında yaşanan sorunlara dikkat çeken Öntürk, Hatay'ın sorunlarını bildiklerini ve şehri yeniden imar ederek ayağa kaldıracaklarını belirtti. Öntürk, sade bir seçim kampanyası yapacaklarını ve birlik içinde hareket ederek şehri ayağa kaldıracaklarını söyledi.

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi
22.01.2024 - 12:31,
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AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öntürk, bir restoranda düzenlenen toplantıda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehrin yeniden ayağa kalkmasında her insanın görevlerinin olduğuna değinen Öntürk, "Bazı zamanlar vardır ki tartışmanın, çekişmenin ve rekabet etmenin duygusunu yaşayamayacağımız zamanlardır. Biz de Hatay'da böyle bir zaman yaşıyoruz. Bütün enerjimizi bu şehrin yeniden imar ve ihyası için harcıyoruz, harcamaya da devam edeceğiz." dedi.

Deprem sırasında ve sonrasında kentte yaşanan sorunlara dikkati çeken Öntürk, tüm sorunları tespit ettiklerini söyledi.

Mehmet Öntürk, deneyim, bilgi birikim ve projelerle Hataylılara hizmet vermeye hazır olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Antakya artık tarla olmuş vaziyette. Defne, Samandağ, Kırıkhan, Hassa ve birçok ilçemiz altyapı ve üstyapısını kaybetmiş durumda. Bizlere düşen, bu şehri yeniden imar ederek ayağa kaldırmaktır. Şehrimizin sorunlarını biliyoruz, köylerimizin, mahallelerimizin, ilçelerimizin sorunlarını biliyoruz, derslerimize iyi çalıştık. Bu şehir benle ayağa kalkmaz, bu şehir tüm renkleriyle ayağa kalkacak."

Hatay'ın yasını bilerek sade bir seçim kampanyası yapacaklarını aktaran Öntürk, "En alasını yapabilecek güce de birikime de sahibiz. Cumhur İttifakı'mızla beraber birbirimize kenetlenerek, sade, şehrimizi yormadan, yasımızı unutmadan, tek hedefimizi şehri ayağa kaldırma şeklinde götüreceğiz. Dermanımız da birlikteliğimiz olacak, birbirimize sıkı sıkı kenetleneceğiz ve buradan da derman çıkaracağız." diye konuştu.

Öntürk, programda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Programa AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Adem Yeşildal, Kemal Karahan ve Abdulkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, MHP Hatay İl Başkanı Mehmet Fevzi Altay, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve partililer de katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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