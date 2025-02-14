Politika

AK Parti Hatay milletvekili Yayman: "Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bu noktaya gelmesi sözün bittiği yerdir"

ANKARA - AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, "Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bu noktaya gelmesi sözün bittiği yerdir" dedi.

Yayman, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, CHP ve TÜSİAD'ı eleştirdi, deprem konutlarından bahsetti. Yayman, deprem konutlarına ilişkin, depremin 11 ili 15 milyon insanı etkilediğini ifade etti. Yayman, "445 bin hak sahibi vardır ve 201 bin hak sahibinin evleri teslim edilmiştir. Hatay'da mevcut binaların yüzde 50'si yıkılmıştır. 155 bin hak sahibi vardır, 46 bin hak sahibinin evleri teslim edilmiştir. Eğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un insanüstü gayretleri olmasaydı bu depremin yaralarını sarma konusunda sorunlar yaşayacağımız muhakkaktı. 2025 yılın sonunda bütün hak sahiplerinin evlerini teslim edeceğiz. Depremzedenin derdi bizim derdimizdir, deprem bölgesini ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yayman, CHP Genel Başkanı Özel'i de eleştirerek, "Sayın Özgür Özel bizlere AK Parti milletvekillerine inanmıyorsan, Hatay'da ne kadar evin yapıldığını Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine, İl Başkanı'na, İlçe Başkanlarına sorabilirsiniz. Genel Başkan düzeyinde siyaset yapan Atatürk'ün koltuğunda oturan insanların biraz daha bilgiye dayalı konuşmasının daha doğru olacağını ifade etmek isterim. Evler yapılmış durumda, şehrin ayağa kaldırması için 7/24 saat seferberlik halinde çalışan insanlar var, siz hiç bir şey yapılmadı diyorsunuz" şeklinde konuştu.

CHP'nin kurultayı ile ilgili Yayman şöyle konuştu:

"Türk demokrasi tarihine ayıplı kurultay olarak geçen kurultay fazla söze gerek bırakmamaktadır. CHP içinden siyaset yapan insanların kurultayla ilgili şaibeleri dile getirdiği delegelere ev alındığı ev verildiği telefon verildiği, döviz bürolarının açıldığı iddiaları var. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bu noktaya gelmesi sözün bittiği yerdir. Türkiye'de gerçek sokaktan gelen, sokağın nabzını tutan bir ana muhalefet partisine ihtiyaç var. Bu kurultay şaibeli kurultaya dönmüştür. Yapılan tartışmaların CHP içinden olması manidardır."

TÜSİAD'in açıklamalarına değinen Yayman, "TÜSİAD amacını dışında sözlerini kınıyorum. TÜSİAD bir sivil toplum kuruluşu ise sivil toplum kuruluşu olarak fikirlerini beyan edebilir. Ama geçmiş dönemlerde hükümetleri değiştirme gibi kendisine misyon edinen, çok bozuk demokrasi siciline sahip olan TÜSİAD 28 Şubat ruhu, 28 Şubatçı zihniyetle, hükümetimize ayar vermeye çalışmasını asla kabul etmiyoruz. 23 yıldır hükümette olan AK Partimiz vesayetle mücadele ederek, statükoyla mücadele ederek, Türkiye'yi normalleşmesi için mücadele etmiştir. Ey TÜSİAD titre ve kendine gel. Siz kim adına seçilmiş hükümete muhtıra vermektesiniz? Türkiye'nin kalkınması büyümesi meselesinde, Türkiye'nin 2053 hedeflerine varması meselesinde Türk milletinin geleceği meselesinde dut yemiş bülbül dönmektedir" diye konuştu.