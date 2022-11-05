AK Partili ismin paylaştığı fotoğrafa yazdığı söz Bahçeli'nin hoşuna gitmeyecek: HDP karşısına çıkan fırsatları, bu defa da ıskalamasın! - Son Dakika
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AK Partili ismin paylaştığı fotoğrafa yazdığı söz Bahçeli'nin hoşuna gitmeyecek: HDP karşısına çıkan fırsatları, bu defa da ıskalamasın!

05.11.2022 12:45

AK Parti heyeti bu hafta, başörtüsü için hazırladığı kanun teklifini görüşmek için diğer partileri ziyaret etti. HDP heyeti ile olan fotoğrafı paylaşan AK Partili Orhan Miroğlu, "Siyasi diyalogsuzluğa bahane üretmek en kolayı! Cumhuriyetin 100.yılına girerken yeni diyaloglara gerekçe üretmek daha iyi! Yeter ki, HDP karşısına çıkan fırsatları, bu defa da ıskalamasın!" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın yer aldığı AK Parti heyeti geçtiğimiz günlerde, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin Meclis'te HDP grubunu ziyaret etti. Bu ziyarete AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"HDP BU SEFER DE FIRSATLARI ISKALAMASIN"

Miroğlu, AK Parti heyetinin HDP'yi ziyaret ettiği sırada çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Fotoğrafa, 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesinin felsefesi üzerinden de ayrıca bakılabilir. Siyasi diyalogsuzluğa bahane üretmek en kolayı! Cumhuriyetin 100.Yılına girerken yeni diyaloglara gerekçe üretmek daha iyi! Yeter ki, HDP karşısına çıkan fırsatları, bu defa da ıskalamasın!" açıklamalarında bulundu.

AK Partili isimden fotoğraflı paylaşım: HDP karşısına çıkan fırsatları, bu defa da ıskalamasın!

"AK PARTİ İÇİN SIKINTILI"

Bu ziyarete parti içerisinden farklı tepkiler de gelmişti. Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, HDP ziyaretinin parti içinde sıkıntı oluşturacağını savundu. HDP'ye yönelik söylenecek her olumsuz sözün bu görüşmenin ardından geri döneceğini kaydeden Metiner, "HDP'yi hem TBMM çatısı altında olmaması gereken terör örgütünün siyasi partisi olarak suçlamak, hem de anayasa değişikliği için muhatap alıp görüşmek, AK Parti açısından sıkıntılı bir yeni durum. Bundan sonra HDP'ye dair söylenecek her söz, bu fotoğrafa çarpıp geri dönecek" dedi.

AK Partili isimden fotoğraflı paylaşım: HDP karşısına çıkan fırsatları, bu defa da ıskalamasın!

"ONLARLA NİYE ANAYASAYI KONUŞUYORUZ"

HDP ile görüşmeye bir tepki de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar'dan da geldi. Metiner'in paylaşımını alıntılayan Tayyar, "Kesinlikle. AK Parti, HDP'ye nasıl bakıyorsa o düzlemde ilişkisini yürütmelidir. PKK'nın siyasi uzantısı ve kapatılması gereken bir partiyse, onlarla niye Anayasayı konuşuyoruz? PKK ayrı HDP ayrıysa aynileştiren dil ve üsluba niye ihtiyaç duyduk? Bu muhakemeyi yapmalıyız" dedi.

AK Partili isimden fotoğraflı paylaşım: HDP karşısına çıkan fırsatları, bu defa da ıskalamasın!
YORUMLAR (2)
  • Suleyman özdemir: Bak hele kimler kimlerle dur bakalim bu sefer neyin surecini baslatacaksiniz ne sözler verilecek hedefe gidilen yolda hersey mubah desenize aciklamalardan yine bir taviz verilecek gibi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mevlüt Sarioğlu: İşte bu yüzden ak partiyi savunurken sürekli muhalefet partilinin karşısında eziliyoruz, Cevap Yaz 12 6 Yayından Kaldır
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Orhan Miroğlu, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili ismin paylaştığı fotoğrafa yazdığı söz Bahçeli'nin hoşuna gitmeyecek: HDP karşısına çıkan fırsatları, bu defa da ıskalamasın! - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili ismin paylaştığı fotoğrafa yazdığı söz Bahçeli'nin hoşuna gitmeyecek: HDP karşısına çıkan fırsatları, bu defa da ıskalamasın! - Son Dakika
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