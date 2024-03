AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kastamonu\'da sel felaketinden zarar gören ilçeleri inşa ettiklerini söyledi

Politika

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Verdiğiniz sözleri gerçekleştiremezsiniz dediler. Kastamonu'muzun selden zarar gören bir ilçelerini 1 yılda inşa ettik. Selden hasar gören tüm dükkanlarımızı, sanayi sitelerimizi yeniledik" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da düzenlenen Kastamonu Hemşeri Buluşması programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programda Kurum'a eşi Şengül Kurum da eşlik etti. Programa Murat Kurum'un yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başeskioğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Bağcılar KASDER Şube Başkanı Mahir Karataş, belediye başkan adayları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Programda ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İstanbul kadim şehirdir. İstanbul bizlere yurt olan yerdir. Bu şehri son 5 yılda kıymet bilmez ellerden kurtarmak üzere Kastamonuluların çok büyük bir görevi vardır" sözlerine yer verdi.

"İyi ki Kastamonulu hemşehrilerimiz var"

Programda konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Kastamonu'muzun gönlümüzdeki, tarihimizdeki, bağımsızlık mücadelemizdeki yeri çok ama çok ayrıdır, müstesnadır. Kastamonu İstiklal Şairimiz Mehmet Akif'in 100 yıl önce Nasrullah Camisi'nde o meşhur vaazını yaptığı yerdir. Bu memleket sizlerin mücadelesi sayesinde vatan azmini hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Bu memleket ne zaman bir sıkıntıya girse, ne zaman devletimiz bir mücadelenin içinde olsa biliriz ki Kastamonu'nun yiğit evlatları, kahramanlarımız her zaman yanımızdadır. İyi ki Kastamonulu hemşehrilerimiz var" dedi.

"Kastamonu'muzun selden zarar gören bir ilçelerini 1 yılda inşa ettik"

Her zaman Kastamonuluların yanında olduğunu dile getiren Kurum, "Her gittiğim yerde söylüyorum. 5 yıllık bakanlık dönemimde, Karadeniz'imizin her bir şehrinde bu kardeşinizin bir izi var, bir eseri var. 81 ilimize 550'den fazla ziyaret yapmışız. Karadeniz'de ayak basmadık tek bir il, tek bir ilçe, tek bir mahalle bırakmadık. 11 Ağustos 2022'de Kastamonu'muz çok acı bir sel felaketi yaşadı. O gün tüm afetlerde olduğu gibi Kastamonu'daki, Bozkurt'umuzdaki sel felaketinin ilk anından itibaren hep sizlerin yanında olduk. Kastamonulu kardeşlerimizin acılarını paylaştık, yaralarını sarmanın gayreti içerisinde olduk. Bu yüzden Kastamonulu kardeşlerimiz bizi iyi bilir, iyi tanır. Biz afetin ilk anından itibaren Kastamonulu kardeşlerimizin elini tuttuk. O gün Bozkurt'umuzda omuz omuzaydık. Beraber ağladık beraber üzüldük. Vatandaşlarımız en ufak bir mağduriyet yaşamasın diye tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bugün Bozkurt'umuz yeniden ayağa kalktı. Bozkurt'ta, Sinop Ayancık ve Bartın'da evleri zarar gören afetzede kardeşlerimize yeni konutlar inşa ettik. O zaman yine CHP zihniyeti siz bunları yapamaz bitiremezsiniz dediler. Verdiğiniz sözleri gerçekleştiremezsiniz dediler. Kastamonu'muzun selden zarar gören bir ilçelerini 1 yılda inşa ettik. Selden hasar gören tüm dükkanlarımızı, sanayi sitelerimizi yeniledik" şeklinde konuştu.

"İstanbullular AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı rekor bir oyla seçecektir"

Kurum, "İstanbul'umuz iş bilmez ellerde, beceriksiz bir yönetim altında çok zaman kaybetmiştir. İstanbul'un 5 yılı ziyan edilmiş, heba edilmiştir. Önümüzde İstanbul'u yeniden ehil ellere teslim etmek, yeniden şahlandırmak için çok büyük bir fırsat var. İşte milletimiz bu farkı görüyor. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Bugün seçimde iki taraf var. Bir tarafta milletin yardımına koşanlar, diğer tarafta afet anında tatil beldelerine gidenler var. Bir tarafta İstanbul'umuzun 39 ilçesi için dertlenen, diğer tarafta kemdi geleceği için İstanbul'u kaderine terk edenler var. Bu anlayışın millete zerre kadar şefkati yok, sadakati yok. Bu seçimde ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi ya da kentsel dönüşümle huzur içinde yaşamayı seçeceğiz. Bu seçimde ya 5 yılda 5 bin konutu bile dönüştüremeyenleri ya da asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konut inşa edenleri seçeceksiniz. Bu seçimde ya milletin kaynaklarını çarçur edenleri ya da bizim gibi İstanbul'a her alanda 350 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz. ya İstanbul'un bütçesini kendi geleceği için harcayanları ya da kenti için harcayanları seçeceğiz. İstanbullular AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı rekor bir oyla seçecektir" ifadelerini kullandı.

"Siz önce kendi genel başkanınız Özgür efendiyi özgürleştirin"

Rabia işaretini eleştiren İmamoğlu'na tepki gösteren Kurum, "Kritik bir seçime gidiyoruz. Yarı zamanlı CHP'li mevcut belediye başkanı çıkmış ne diyor biliyor musunuz? Bizim Rabia işaretiyle alakalı 'Bir parmak eksilterek el sallayanları 31 Mart'ta özgürleştireceğiz' diyor. Bunlar tıpkı genel başkanları Özgür efendi gibi ağzından çıkanları kulakları duymuyor. Siz önce kendi genel başkanınız Özgür efendiyi özgürleştirin. Her zamanki gibi kibirleri akıllarının önüne geçmiş olacak ki kalkıp milletimizle dalga geçiyorlar, milletimizi aşağılıyorlar. ya sen bu işareti hiç mi duymadın, ne anlama geldiğini hiç mi öğrenmedin?" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL