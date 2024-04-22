AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Politika

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, seçim sonuçlarını değerlendirip hakkındaki iddialar açıklık getirdi. Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Ökten, ağır bir yenilgi alan Ak Parti'nin İl Başkanı olarak istifa edip etmeyeceği sorulması üzerine şu anda istifa etme gibi bir düşüncesi olmadığını açıkladı. Ökten, 17 ilçede seçimde vatandaşların neden sandığı gitmediğini detaylı bir şekilde araştırıp rapor halinde genel merkeze sunacaklarını söyledi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Mahalli İdareler Seçimi sonuçlarını değerlendirdi. İl Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Ökten, "Bu güne kadar girmiş olduğumuz seçimlerde bir kere bile seçmen iradesini yok sayan, yükü seçmene atan bir parti değiliz. Beklediğimiz gibi bir sonuç çıkmadı. Seçmenin söylediği bizim için önemli ve baş tacıdır." dedi.

Aydın Adliyesi binasının yeri hakkında bilgi veren Ökten, bina yapılacak alanda su ve gaz çıktığını söyledi. Ökten, bakanlık tarafından alanda zemin incelemesinin sürdüğünü bina yapımına uygun olmadığına karar verildiği durumda alternatif bir yer bakılacağını söyledi. Ökten, adliye sarayının yerinin değişeceğinin sinyalini verdi.

Kazanan belediye başkanlarını tebrik ettiklerini belirten Ökten, "Bugün yetkiyi mazbatayı alanın görevi, oradaki vatandaşlara hizmet etmek. Efeler Belediyesi'nde şuanda çalışanların maaşının düştüğü yönünde bilgi geldi. Bunu takip edeceğiz. Vatandaşların da bunu sorgulamasını sağlayacağız" dedi.

Şahsına yönelik eleştirilere de cevap veren AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, "Biz önden gidine çelme, arkadan gelene dirsek atan siyaseti sevmiyoruz. Bu siyasetin içinde var. Yine hakkımızda farklı farklı şeyler yazılıp çiziliyor. Çamur at izi kalsın için uğraşıyorlar" dedi.

Partinin seçim sürecinde kiraladığı araçlara ilişkin iddialara da açıklık getiren Ökten, "Siyasi partiler ve adaylar, ihtiyaç duyduklarında araç kiralayabilir. Biz il genelinde seçim sürecinde toplam 120 adet minibüs ve araç kiraladık. Bu araçlar seçim çalışmasında kullandık. Sabah çıkıp gece yarısı eve dönüyoruz. Biz bir transporter minibüs kiraladık. Bu yöntemi Türkiye genelinde bütün adaylar kullanmış olabilir. Ödemesini il başkanlığı tarafından yaptık. 40 günlük süreçte KDV'si ile birlikte 48 bin lira yaptık. Bunun içerisinde şoför ve araç parası dahildi. Bu partiye şahsi olarak kendi cebimden 127 bin lira bağış yaptım." dedi.

Koruma ile gezdiği yönündeki konuya açıklık getiren Başkan Ökten, "Bir konu gelişti. Emniyetten bir polis memuru bize iki veya üç hafta eşlik etti. Polise gerek kalmadığını söyledik ve polis memuru görevine döndü." diye konuştu.

Seçimi kaybetmenin tek nedeni emekliler değil

Seçim sonuçlarına ilişkin de ciddi bir analiz yaptıklarını kaydeden Ökten, "17 ilçede sandık sandık katılımlara bakıyoruz. Seçmen sandığı neden gitmedi. Sandığa giden seçmen tercihini neye göre yaptığını sahada araştırıyoruz. İlk başta emekli tepkisi diye söyleniyor. Kira, özel okul artışları da bu olumsuz sonucun oluşmasında büyük etkisi var. Bu sonuçları genel merkeze Aydın ölçeğinde ileteceğiz. İlçe ilçe ayrı değerlendirip bunları sonuç haline getireceğiz." dedi.

-Neden istifa etmediğini açıkladı

AK Parti'nin Aydın'da seçimde başarısız çıkmasına rağmen neden istifa etmediği yönündeki soruya da cevap veren Gökhan Ökten'e "Siz beni istifaya davet ediyorsunuz. Seçimden bu yana partinin içinde dışında, herkes şunu söylüyor, siz elinden geleni yaptınız. Çok koşturdunuz. Takdir seçmenin iradesi. Bu sonucun sebebi neyse ortaya koyacağız. Siz bunun siyasi hatamızdan dolayı kaynaklandığını ispatlayın gereğini yapayım. Herkes eline vicdanına koyup evet Aydın'da bu sonuç il başkanlığından kaynaklanıyor desin. O zaman ne gerekiyorsa yapmaya hazırım" dedi.

AK Parti AYdın İl Başkanı Gökhan Ökten ayrıca 2008'den bu yana bazıları tarafından adeta hedef tahtasında olduğunu ileri sürerek, avukat olmasına rağmen siyaset yaparken Avukatlık unvanını ön planda tutmadığını, seçim döneminde eşi için herhangi bir araç kiralamadığını, sadece seçim döneminde belli bir süre koruma polisi ile dolaştığını, AYTER şirketinin avukatlığını hatırlamadığı bir süreden beri sürdürdüğünü ve bunun da normal olduğunu düşündüğünü söyledi.

İngilizce öğretmeni olan eşi ile ilgili haber adı altıda yazılan bazı yazıların gerçeği yansıtmadığını belirterek eşinin Milli Eğitim Müdürülüğü'nde vazifesini sürdürdüğünü kaydeden Ökten, eşinin vazifesi ve çeşitli görevlendirmeleri hakkında yapılanların kıyak değil normal bi röğretmene yapılması gerekenler olduğunu kaydetti.

Ökten, "Meclis üyeliklerini müteahhitlere ve yanınızdakilere verdiniz, istifa etmeyi niye düşünmüyorsunuz. Etik olarak istifa etmelisiniz" diye sorulan bir soruya ise meclis üyeliklerinin belirlenmesi konusunda kendisinin çok fazla dahli olmadığını, isitfa konusunda ise yargısız infaz yapılmaması gerektiğini savundu. - AYDIN