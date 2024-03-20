AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Gültepe Mahallesi\'nde Vatandaşlarla İftar Yaptı

Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Büyükşehir Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. İftar sofrasında Merkezefendi Belediye Başkanı Adayı Ekrem Başer'le birlikte vatandaşlarla sohbet eden İl Başkanı Güngör, "Ekrem Başer, sorunları çözer" dedi
Denizli'de seçime sayılı günler kala AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör'ün ilçe ve mahalle ziyaretleri devam ediyor. Gittiği bölgelerde vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılanan İl Başkanı Güngör, dün akşamda AK Parti Merkezefendi ilçe Başkanlığı tarafından Gültepe Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında binlerce mahalle sakiniyle birlikte oruç açıp iftar yaptı. İftar sofrasında Cumhur İttifakı AK Parti Merkezefendi Belediye Başkanı Adayı Ekrem Başer'le birlikte vatandaşlarla sohbet eden İl Başkanı Güngör, "Ekrem Başer, sorunları çözer' dedi. İl genelinde, tüm ilçelerde, teşkilatlarda görevli AK Partililerin sahada halkın yanında olduklarına dikkat çeken İl Başkanı Güngör, 'Denizli kararını verdi. Kazanan Ak Parti olacak. Cumhur İttifakı olacak, Denizli olacak" dedi.
Vatandaşla selamlaştı, sohbet etti
İftar sofrasında binlerce Gültepe Mahallesi sakiniyle selamlaşan, sohbet eden İl Başkanı Yücel Güngör ve Cumhur İttifakı AK Parti Merkezefendi Belediye Başkanı Adayı Ekrem Başer, yerel seçimde mahalle sakinlerinin de desteğini istedi. Denizli'de mübarek Ramazan ayında gelenek haline gelen her gün farklı bir mahallede kurulan iftar sofraları için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve ekibine teşekkür eden İL Başkanı Güngör, 'Gültepe Mahallesinde vatandaşlarımız ve çocuklarımızla iftar yemeğinde buluştuk. Gültepe bizi çok güzel karşıladı, Merkezefendi de Allah'ın izniyle 31 Mart gecesi Gültepe'de "gerçek belediyecilik" ile karşılayacak. Merkezefendi kararını verdi Ekrem Başer diyor. Bizde Ekrem Başer'le 'Yeniden Merkezefendi' diyoruz. Vakit Tamam. 31 Mart gecesi Denizli'mizde ve Türkiye'mizde seçimin galibi Aziz Milletimiz olacaktır. Yani AK Parti olacaktır. Cumhur ittifakı olacaktır. Milletimize inanıyoruz. Güveniyoruz. Seçimi inşallah büyük farklarla kazanacağız. Durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. AK Parti belediyeciliği ile gerçek belediyecilik devam edecek. Denizli hak ettiğini almaya devam edecek. Merkezefendi'de Ekrem Başer'le, Pamukkale'de Halil Pekdemir ile yola devam. Büyükşehir'de Osman Zolan ile yola devam' dedi - DENİZLİ
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