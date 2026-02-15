AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca "Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı" yapıldı - Son Dakika
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca "Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı" yapıldı

15.02.2026 16:18
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, "Her mahallesiyle, her hikayesiyle İstanbul" teması ve "İstanbul'da bir olmak" sloganıyla "Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı", Ankara'da gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 13-15 Şubat'ta Kızılcahamam'da gerçekleştirilen programda, mahalle teşkilatlarının sahadaki performansı, koordinasyon mekanizmaları ve gelecek döneme ilişkin stratejik yol haritası kapsamlı şekilde ele alındı.

İlk gününde İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın bir sunum gerçekleştirdiği kampta düzenlenen "Teşkilat Zirvesi-Kuruluştan Geleceğe" başlıklı oturumda, AK Parti teşkilat yapısının dünden bugüne geçirdiği dönüşüm ve geleceğe dair vizyonu istişare edildi.

Zirvenin moderatörlüğünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş üstlenirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı ile bazı milletvekilleri tecrübelerini paylaştı.

Geçmiş dönem teşkilat başkanlarını buluşturan zirvede, teşkilat hafızasına ve sahadaki tecrübelere dair değerlendirmelerde de bulunuldu.

Programın ikinci günü, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in mahalle başkanlarına hitabıyla başladı.

Bir yıllık süreçte her türlü sıkıntıya, zorluğa rağmen toplumumla bağlarını daha da kuvvetlendirdiklerini belirten Özdemir, "Anketlerimizde, İstanbul'da şu anda önemli bir ilerlemenin var olduğunu ifade etmek istiyorum. Kazandığımız 2023 seçimine göre daha iyi bir noktadayız. Belediye başkanlıklarımızda, ilçe belediyelerimizde nisan ayına göre 6 puan daha yukarıdayız. Büyükşehirde de nisan ayına göre daha ileri noktadayız. Bunları düzenli aralıkta ölçerek, ipi göğüsleyeceğimiz güne kadar bu yolculuğu devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Özdemir, gayretle aşkla ve şevkle çalışacaklarını vurgulayarak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bizim Cumhurbaşkanımıza bir İstanbul borcumuz var. İstanbul'un yükselişi Türkiye'nin yükselişidir. Kıymetli milletvekillerim Anadolu'ya da gidiyorlar. Erzurum'un bir köyünde dahi İstanbul'da ne yapılıyor, herkes biliyor. Bayburt'ta, Van'da, Bitlis'te, Diyarbakır'da, Yozgat'ta, Sivas'ta, Kastamonu'da, Tokat'ta, İstanbul'un, AK Parti'nin İstanbul'da nasıl bir refleks geliştirdiğini, ne yaptığını takip ediyorlar. İstanbul aynı zamanda sadece kendisini değil, tüm Türkiye'yi de şahlandıracak bir sorumluluğa sahip. Bu sorumluluk bilinciyle hep birlikte kendi evlatlarımızı, kendi torunlarımızı gözümüzün önüne getirerek, onların daha güzel bir geleceğe sahip olması için onların bizim çektiğimiz sıkıntıları çekmemesi için onların üniversite kapılarında özgürlük mücadelesi çekmemesi için çalışacağız. Bu ülkede Alevi olduğunu söyleyemeyen vatandaşlarımız vardı. Ana dilini konuşmaktan çekinen kardeşlerimiz vardı. Biz bunların hepsini hamdolsun olması gereken noktaya getirdik."

"Türkiye'yi izleyen birisi olarak da kendimi çok şanslı hissediyorum"

Programın mahalle gündemli İl Danışma Meclisi oturumunda sahadan gelen geri bildirimler değerlendirildi, ayrıca teşkilat çalışmalarının daha etkin yürütülmesine yönelik kararlar alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Türkiye'nin enerjideki yerli ve milli dönüşümüyle ilgili konuşma yaptığı kampta, İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide, gençlik çalışmaları ve sivil toplum perspektifi üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Programda, mahalle başkanlarından gelen soruları yanıtlayan Bilal Erdoğan, "Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın evladı olarak bu duygu nasıl bir şeydir?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Çok güzel bir duygu. Sadece oğlu olarak değil, gerçekten Türkiye'yi izleyen birisi olarak da kendimi çok şanslı hissediyorum. Neden? Gerçekten Tayyip Erdoğan zamanında yaşayanlar diye bir kavram olacak. Tayyip Erdoğan'dan sonra anlatacaklar, herkes böyle ağzını açıp dinleyecek. 'Vay be siz gördünüz mü? Gerçekten siz onun teşkilatında mıydınız?' diyecekler. 'Hiç elini tuttun mu?' diyecekler. Gerçekten Tayyip Erdoğan tarihimiz açısından öyle biri. Ben inanın bunları söylerken babamı anlattığımı düşünerek söylemiyorum. Gerçekten ben tarihi figürü anlatan bir siyaset bilimci, iktisatçı, ekonomist, akademisyen gibi hissediyorum kendimi. Çok şanslıyız. O anlamda ben oğlu olduğum, daha çok gördüğüm ve zaman geçirdiğim için de kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum."

Kamp programı boyunca yapılan oturumlar, istişare toplantıları ve sosyal etkinliklerle teşkilat mensupları arasındaki dayanışma ve birlik ruhu pekiştirildi.

"Her mahallesiyle, her hikayesiyle İstanbul" anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen kamp, mahalle ölçeğindeki çalışmaları güçlendirme ve İstanbul'un her noktasında daha etkin bir teşkilat performansı ortaya koyma hedefiyle tamamlandı."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, İstanbul, Politika, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca 'Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı' yapıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca "Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı" yapıldı - Son Dakika
