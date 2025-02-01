AK Parti İzmir 8'inci Olağan İl Kongresi Başladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti İzmir 8'inci Olağan İl Kongresi Başladı

AK Parti İzmir 8\'inci Olağan İl Kongresi Başladı

AK Parti İzmir'in 8'inci Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'i Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirlerinden biri yapacaklarını ve üye sayısını 700 bine çıkaracaklarını belirtti. Kongrede, partili isimler görev alırken, geçmiş dönem yöneticileri de yer aldı.

01.02.2025 14:37
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AK Parti İzmir'de 8'inci Olağan İl Kongresi heyecanı başladı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "İzmir'i Türkiye Yüzyılının öncü şehirlerinden biri yapacağız. İzmir'deki tek bir kardeşimizi AK Parti'nin samimiyetle örülmüş has dairesinin dışında bırakmayacağız" dedi.

AK Parti İzmir'in 8'inci Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla başladı. Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen kongrenin Divan Başkanlığına AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir il Koordinatörü Ahmet Sami Ceylan seçildi. Divan Üyeliklerine ise İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, önceki dönem İzmir Milletvekili ve İl Başkanı Ali Aşlık, Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Salih Çetinkaya seçildi. Kongrede partililere seslenen İl Başkanı Bilal Saygılı, "AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Yaklaşık 2 sene önce, şahsıma ömrümün en onurlu görevi, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tevdi edildi. Yine bugün, Cumhurbaşkanımız tarafından aynı göreve aday gösterilmiş olmanın tarifi mümkün olmayan gurur ve saadetini yaşıyorum. Görev süremizi kapsayan 2 yıl boyunca İzmir'i adım adım dolaştık. Gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla, çocuklarla, engelli vatandaşlarımız ile gönül köprüleri kurduk. Çiftçimize, esnafımıza, sanayicimize, işçimize, STK'larımıza ulaştık. Tek bir gayemiz vardı. Türkiye Yüzyılı yolculuğuna vira bismillah diyen Cumhurbaşkanımızın davasını anlatmak" diye konuştu.

"Biz hazırız"

30 ilçede de kongreleri suhulet ve demokratik olgunlukla tamamladıklarından bahseden Saygılı, "Biz hazırız. İzmir'i Türkiye Yüzyılının öncü şehirlerinden biri yapacağız. İzmir'deki tek bir kardeşimizi AK Parti'nin samimiyetle örülmüş has dairesinin dışında bırakmayacağız. Sözlerimi tamamlarken Cumhurbaşkanımıza İzmir kamuoyu huzurunda bir söz vermek istiyorum. Cumhurbaşkanım, AK Parti'mizin İzmir'deki üye sayımız 494 bin. Biz bu üye sayımızı 700 bine çıkaracağız. İnşallah bu rakama ulaşınca da sizin İzmir'i yeniden onurlandırmanızı rica ederek bu sevincimizi birlikte paylaşacak, varlığınızla başarımızı taçlandıracağız" açıklamalarına yer verdi.

Kongreye, son Başbakan Binali Yıldırım, Genel Başkanvekilleri Efkan Ala, Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Erkan Kandemir, Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya, Nihat Zeybekçi, Ömer İleri, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaarslan, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehlioğlu, Leyla Şahin Usta, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyüp Kadir İnan, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Ceyda Bölünmez Çankırı, Alpay Özalan, Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti İzmir 8'inci Olağan İl Kongresi Başladı - Son Dakika

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