AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, kentteki sağlık projelerini değerlendirdi Açıklaması

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in birçok noktasında sağlık yatırımlarının yapıldığını, kentin her köşesine eşit ve etkin sağlık hizmeti ulaştırmanın temel öncelikleri olduğunu bildirdi.

Saygılı, yazılı açıklamasında, 3 ay önce İzmir'de 30 ilçe başkanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantının sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, 2025 Yılı Yatırım Programında İzmir genelinde, 59 sağlık projesinin yer aldığını hatırlattı.

AK Parti'nin sağlıkta dönüşüm vizyonunun İzmir'e verdiği değerle birleştiğinde güçlü sonuçlar oluştuğunu aktaran Saygılı, "İzmir'in dört bir yanında yürüyen projeler, bu vizyonun somut tezahürüdür. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle İzmir'de sağlıkta devrim yolculuğuna yeni eser ve hizmetler kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bilal Saygılı, İzmir'de devam eden ve planlanan sağlık projelerine ilişkin şunları paylaştı:

"Dikili Devlet Hastanesi 2024 sonunda geçici kabul aşamasına geldi. Selçuk Devlet Hastanesi'nin yüzde 68'i tamamlandı, kısa sürede bitirilecek. Buca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yıl sonuna kadar tamamlanacak. Karşıyaka Devlet Hastanesi Ek Binası ve Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi proje süreçleri başlatıldı. Menemen Devlet Hastanesi yer tahsisi yapıldı, 400 yataklı hastanemizi ilçemize kazandıracağız. İzmir'in çeşitli ilçelerinde aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve 112 Acil Sağlık hizmetleri için onlarca proje inşaat, ihale ve proje aşamalarında. Bornova, Buca, Karabağlar, Selçuk, Güzelbahçe gibi ilçelerde yeni aile sağlığı merkezleri yükseliyor. Menemen, Torbalı, Kemalpaşa, Gaziemir gibi noktalarda arsa işlemleri tamamlanarak yeni ihaleler hazırlanıyor."

İzmir'in her köşesine eşit ve etkin sağlık hizmeti ulaştırmanın temel öncelikleri olduğunu belirten Saygılı, teşkilat olarak, bu yatırımların sıkı takipçisi olacaklarını ifade etti.

Bilal Saygılı, sağlık hizmetlerine erişimi en üst seviyeye taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini aktararak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İzmir'imizde sağlıkta büyük bir dönüşüme hep birlikte şahitlik ediyoruz. İzmir, sağlık alanında beyaz devrimini bugünden itibaren çok daha güçlü hissedecek ve yaşayacak." ifadelerini kullandı.