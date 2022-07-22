AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı İzmir'de şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı İzmir'de şehit ailesini ziyaret etti

22.07.2022 17:29
AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı İzmir'de şehit ailesini ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in Ödemiş ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in Ödemiş ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir programı kapsamında Ödemiş ve Dikili ilçelerine ziyarette bulundu.

Çankırı, Diyarbakır'da yürütülen Eren Abluka 18 Operasyonu kapsamında 23 Haziran'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in Ödemiş Türkmen Mahallesi'ndeki baba ocağına taziye ziyareti yaptı.

Çankırı, şehidin annesi Keziban İçen ve eşi Semiha İçen ile görüştü.

Çankırı, 20 Temmuz'da inşaattan düşerek hayatını kaybeden ilçedeki Ülkü Ocakları eski başkanı Ümit Koral'ın Akıncılar Mahallesi'ndeki evine giderek ailesine taziyelerini iletti.

Dikili programı

Çankırı, Dikili ilçesindeki programında İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Dikili Ziraat Odası Başkanlığı ziyaretinde, açıklamalarda bulunan Çankırı, sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık anlayışı çerçevesinde gelecek nesillere daha güçlü, üretken ve müreffeh bir Türkiye bırakma hedefinde olduklarını aktardı.

Çiftçileri her şart ve koşulda desteklemeye gayret ettiklerini vurgulayan Çankırı, "El ele vererek Ege'nin incisi İzmir'in ve Dikili'nin bereketli topraklarını daha kapsamlı ve layıkıyla kullanacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çankırı Dikili'de gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından AK Parti İzmir İl Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Kınık'ta düzenlenen Bakırçay Bölgesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

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Kaynak: AA

AK Parti, Çankırı, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı İzmir'de şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı İzmir'de şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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