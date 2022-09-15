AK Parti'li Bekle'den "Afrika ülkeleriyle ilişkiler artmaya devam edecek" açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında kardeşlik ve dayanışma temelinde atılan adımların devam ettirileceğini belirtti.

Bekle, yaptığı açıklamada, Ankara'da düzenlenen Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu'nun açılışına katıldığını kaydetti.

Buradaki konuşmasında Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmadıklarını aktaran Bekle, Afrika halklarının da Türkiye'ye aynı samimiyetle yaklaştığını gördüklerini anlattı.

Son 20 yılda Anadolu Ajansı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılay, Yunus Emre Enstitüsü, iş adamları dernekleri ve Türk Hava Kurumu gibi kurumlar aracılığıyla Türkiye ile Afrika arasındaki siyasi güvenin çok daha ileri seviyelere taşındığını vurgulayan Bekle, "Gelişen ikili ve ticari ilişkilerin bölge ve dünya üzerinde dönüşüme yön vereceğini düşünüyoruz. Bu dönüşüm gerçekleşirken Türkiye ve Afrika ülkeleri olarak kardeşlik ve dayanışma temelinde attığımız adımları devam ettireceğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.