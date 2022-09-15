AK Parti'li Bekle'den "Afrika ülkeleriyle ilişkiler artmaya devam edecek" açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Bekle'den "Afrika ülkeleriyle ilişkiler artmaya devam edecek" açıklaması

15.09.2022 11:56
AK Parti'li Bekle'den "Afrika ülkeleriyle ilişkiler artmaya devam edecek" açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında kardeşlik ve dayanışma temelinde atılan adımların devam ettirileceğini belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında kardeşlik ve dayanışma temelinde atılan adımların devam ettirileceğini belirtti.

Bekle, yaptığı açıklamada, Ankara'da düzenlenen Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu'nun açılışına katıldığını kaydetti.

Buradaki konuşmasında Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmadıklarını aktaran Bekle, Afrika halklarının da Türkiye'ye aynı samimiyetle yaklaştığını gördüklerini anlattı.

Son 20 yılda Anadolu Ajansı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılay, Yunus Emre Enstitüsü, iş adamları dernekleri ve Türk Hava Kurumu gibi kurumlar aracılığıyla Türkiye ile Afrika arasındaki siyasi güvenin çok daha ileri seviyelere taşındığını vurgulayan Bekle, "Gelişen ikili ve ticari ilişkilerin bölge ve dünya üzerinde dönüşüme yön vereceğini düşünüyoruz. Bu dönüşüm gerçekleşirken Türkiye ve Afrika ülkeleri olarak kardeşlik ve dayanışma temelinde attığımız adımları devam ettireceğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
KASTAMONU - Bakan Çavuşoğlu: 'Bugün geldiğimiz noktada tüm dünyanın umudu Türkiye oldu' KASTAMONU - Bakan Çavuşoğlu: 'Bugün geldiğimiz noktada tüm dünyanın umudu Türkiye oldu'
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Türkiye, Afrika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Bekle'den 'Afrika ülkeleriyle ilişkiler artmaya devam edecek' açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:56:47. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Bekle'den "Afrika ülkeleriyle ilişkiler artmaya devam edecek" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement