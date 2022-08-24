AK Partili Keşir: "Çok fazla girişimci kadınımız var"

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" projesi çerçevesinde Malatyalı kadınlarla buluşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir "Biz istiyoruz ki kadınlar kendi işini kursun, girişimci olsun" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' projesi için geldiği Malatya'da düzenlenen bir dizi programa katıldı. Malatya Nikah Sarayı'nda AK Parti MKYK üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, Milletvekili Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Ak Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu'nun katıldığı programda STK temsilcileri ile kahvaltıda bir araya gelen Keşir, daha sonra Kongre ve Kültür Merkezine geçerek partili kadınlarla buluştu. Programlarda konuşan Keşir, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana kadınların kalkınmadaki gücüne inanan bir parti olduğunu söyledi. Kadının kalkınmadaki gücü üzerine bir proje gerçekleştirmek istediklerini aktaran Keşir, "Anadolu'da özellikle kamu kurumlarının TKDK, tarım ve diğer kurumların kadınlara verdiği pozitif uygulamalar var. Bu desteklerin yeterince bilinmediğini gördük ve istedik ki daha çok kadın haberdar olsun ve bunlardan faydalansınlar. Bunun için il il dolaşıyoruz. İlin yereldeki yetkilileriyle konuları anlattırıyoruz. Bu destekleri alıp işini kurmuş öncü kadınlar var her ilde. O kadınlarla da toplumu tanıştırıyoruz ki onlar rol model olsunlar ve girişimcilikte bulunacak kadınlara hem motivasyon sağlasınlar hem de öncü olsunlar" dedi.

Projenin 81 ilde yaşayan tüm kadınları kapsadığını kaydeden Keşir, "Malatya bizim 78'inci ilimiz, 81 ilde planladık projeye ise ilk Hakkari ile başladık. Bu toplantıyı sadece burada yapmıyoruz. Büyük ilçelerde teşkilatlarımız yapmaya devam ediyor. Biz istiyoruz ki her mahallede her ilçede daha çok kadın desteklerden haberdar olsun. Müracaat etsin, işini kursun, girişimci olsun. Hem kendi ekmeğini çıkarsın hem de yeni istihdam alanları açsın. Aslında çok girişimci kadınlar var. Güneş paneli üretiyorlar, simülasyon cihazları, ihracat yapan genç hanımlar var. Küçük girişimlerle başlayıp büyük rakamlara ulaşan ihracat yapan pek çok kadın var. Onlar bu ülkenin kahraman kadınları, büyük Türkiye hayalinin yollarını döşeyen kahraman kadınlar" diye konuştu. - MALATYA