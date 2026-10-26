AK Parti Kadın Kolları TDT zirvesinde Diplomaside Kadın Forumu düzenleyecek - Son Dakika
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AK Parti Kadın Kolları TDT zirvesinde Diplomaside Kadın Forumu düzenleyecek

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AK Parti Kadın Kolları TDT zirvesinde Diplomaside Kadın Forumu düzenleyecek
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AK Parti Kadın Kolları TDT zirvesinde Diplomaside Kadın Forumu düzenleyecek
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AK Parti Kadın Kolları, 29-30 Ekim'de Ankara'da yapılacak TDT 13. Zirvesi kapsamında 30 Ekim'de kadın diplomasisine yönelik yan etkinlik düzenleyecek. Etkinliklerde Diplomaside Kadın Forumu, panel ve Anadolu'nun Sultanları Defilesi yer alacak.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, ortak tarihin oluşturduğu güçlü bağı, kadınların öncülüğünde ortak geleceğe katkı sunacak işbirliklerine dönüştürmek amacıyla Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yan etkinlikler düzenlenecek.

AA muhabirine konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 29-30 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenleyecekleri yan etkinlikleri anlattı.

36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de benzer etkinlikler düzenlediklerini hatırlatan Ercan, "Türk Devletleri Teşkilatı Zirvemizde, Türk Dünyası'ndaki kadın diplomasisine ve kadın çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla 30 Ekim'de yan etkinliklerimiz olacak." dedi.

Türk dünyası kadınları ortak geleceği konuşacak

Ercan, bu kapsamda ilk olarak "Türk Dünyasında Diplomaside Kadın Forumu" düzenleyeceklerini belirterek, bakanlar, milletvekilleri ve akademisyenlerin katılacağı programda Türk Dünyası'nda kadın diplomasisi, kadın siyasetçileri ve kadının siyasetteki yeri ve rolünü konuşacaklarını bildirdi.

"Ortak Köklerden Ortak Geleceğe: Türk Dünyası Kadınları" isimli etkinlik kapsamında ise "Siyasette Kadın Olmak; Hikayelerimiz, Mücadelemiz ve Ortak Geleceğimiz" başlıklı bir panel düzenleyeceklerini belirten Ercan, panelde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın kadın dayanışması ve Türk dünyası kadınları arasında ortak çalışmalara ilişkin bir konuşma yapacağını kaydetti.

Ercan, Türk Dünyası'ndan önde gelen isimlerin de katılacağı panelde, siyasetteki kadınların rolünü konuşacaklarını anlatarak, "Türk Dünyası'ndaki kadınların bir araya gelerek hem kaynaşmalarını hem de birbirlerinin tecrübelerinden faydalanmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası'ndaki tüm kadınların ortak bir geçmişe ve köklere sahip olduğunun altını çizen Ercan, "Kadınlar olarak geleceğe de ortak bir şekilde hitap etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Buna nasıl katkıda bulunabiliriz, bunun istişarelerini yapacağız. Türk Dünyası'nın ortak geleceğini konuşurken, kadınların tecrübesini, emeğini ve liderliğini bu geleceğin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz." diye konuştu.

Sahada ve masada daha güçlü kadın figürlerin olması gerektiğini söyleyen Ercan, şunları kaydetti:

"Cenab-ı Allah toplumları yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkekten oluşturuyorsa, bunun temsiliyet noktasında da her alanda aynı şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunun da Türk Dünyası'ndaki kadın liderliğinde, kadın temsiliyetinde de yansımasının benzer şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda bizler de AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları olarak katkıda bulunmaya çalışacağız."

Kadın Kolları Başkanı Ercan, TDT 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmesinde, "Türk Dünyası'nın geleceği adına çok önemli adımların atılacağını düşünüyorum." dedi.

"Anadolu'nun Sultanları Defilesi" düzenlenecek

"Türk Dünyasında Diplomaside Kadın Forumu"nda Türk dünyası ülkelerinden gelen temsilciler, kadınların diplomasi ve karar alma süreçlerindeki rolü, liderlik, ekonomik ve sosyal katılım, bölgesel dayanışma ve ortak kültürel mirasın korunması konularında değerlendirmelerde bulunacak.

"Ortak Köklerden Ortak Geleceğe: Türk Dünyası Kadınları" isimli etkinlik kapsamında ise Türk dünyası ülke temsilcilerinin tecrübe paylaşımı, teşkilatlanma ve kadın liderliği konularında değerlendirmelerini aktaracağı "Siyasette Kadın Olmak; Hikayelerimiz, Mücadelemiz ve Ortak Geleceğimiz" başlıklı bir panel gerçekleştirilecek.

Öte yandan, etkinlik kapsamında Türk dünyası ülkelerinin köklü tarihini, zengin motiflerini ve geleneksel giyim kültürünü yansıtan "Anadolu'nun Sultanları Defilesi" düzenlenecek.

Kaynak: AA
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