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AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin Kimdir? - Son Dakika
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AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin Kimdir?

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı Murat Kurum'un ardından Kartal Belediye Başkan Adayı olarak Mevlüt Öztekin'i açıkladı. Öztekin, 1981 doğumlu olup, Kağıthane İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Siyasi kariyerine AK Parti'de başlayan Öztekin, Kağıthane Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş ve 2019 yerel seçimlerinde Kağıthane Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin Kimdir?
20.01.2024 - 14:31,  Güncelleme: 15:15
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Kartal Belediye Başkan Adayı ise Mevlüt Öztekin oldu.

AK PARTİ KAĞITHANE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEVLÜT ÖZTEKİN KİMDİR?

1981 doğumlu ve aslen Sivas Koyulhisarlı olan isim, ilk ve orta öğrenimini Kağıthane'de tamamlamıştır. 1999 yılında Kağıthane İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra, 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında öğrenci fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görevlerde bulunmuştur.

2005-2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalışan Öztekin, bu dönemde kurumsal kaynak planlama programları üzerine uygulamalar geliştirmiştir.

SİYASİ KARİYERİ

Aynı zamanda 2005-2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Siyasi kariyerine devam eden Öztekin, 2009-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Kağıthane Belediye Meclis Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2009-2018 yılları arasında Kağıthane Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş ve üniversitede "algoritma ve veri tabanı" üzerine fahri olarak dersler vermiştir.

Sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol alan Öztekin, birçok mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. AK Parti Kağıthane 6. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçilmiş ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kağıthane Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştır. Görevine devam eden Öztekin, 31 Mart 2024 Seçimlerine AK Parti tarafından tekrar Kağıthane Belediye Başkanı seçilmiştir.

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SON DAKİKA: AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin Kimdir? - Son Dakika
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