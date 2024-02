AK Parti Kaş Belediye Başkan Adayı Mutlu Ulutaş İçin Karşılama Töreni Düzenlendi

Politika

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylık için ismi açıklanan AK Parti Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş için ilçe girişinde karşılama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş oldu. Mevcut Kaş Belediye Başkanı ve adayı Mutlu Ulutaş, Ağullu Mahallesi Çomucak Mevkii'nde partililer tarafından karşılandı. Konvoy eşliğinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına ulaşan Mutlu Ulutaş'a, partililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Yine yeniden Mutlu Ulutaş"

AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, programda yaptığı konuşmada, Kaş'ta Mutlu Ulutaş, Antalya'da Hakan Tütüncü ile Ankara'yı buluşturacaklarını söyledi.Kaş'ın bugüne kadar hizmetin en güzelini aldığına işaret eden Okay Bilgin, "Her türlü olumsuzluklara rağmen belediye başkanı ve ekibimiz canla başla çalıştı, Kaş'ın 54 mahallesinde yatırımlarını yapmaya devam etti. Başkanımıza bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yine yeniden Mutlu Ulutaş, adaylığının hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Mutlu bir Kaş için emin adımlarla yola devam"

Mutlu Ulutaş da adaylığını uygun gören Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, ilçe ve il başkanına, milletvekillerine ve bakanlara teşekkür ettiğini kaydetti. İlçedeki sıcak karşılama dolayısıyla memnuniyet duyduğunu ifade eden Mutlu Ulutaş, "Beş yıl boyunca sizlerin emanetini, bize teslim edilen bayrağı en iyi şekilde taşımaya çalıştık. 2019 yılında 'Sevdamız Kaş' diye başladık. 'Kaş mutlu olacak' dedik, Kaş'ı mutlu ettiniz. Bu sevda inşallah devam edecek, bu sevda hiç bitmeyecek. Mutlu bir Kaş için emin adımlarla yola devam. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Tülin Tuna ile Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Bahar, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve önceki dönem belediye başkanları da katıldı. - ANTALYA