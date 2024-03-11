AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat üyeleriyle buluştu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat üyeleriyle buluştu

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Danışma Meclisi Toplantısı\'nda teşkilat üyeleriyle buluştu

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat üyeleri ile bir araya gelerek yerel seçimlere dair önemli mesajlar verdi.

11.03.2024 10:26  Güncelleme: 10:36
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat üyeleri ile bir araya gelerek yerel seçimlere dair önemli mesajlar verdi.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'na AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'ün yanı sıra, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ile yönetimleri, ilçe yürütme kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı.

Teşkilat mensupları tarafından "İşte Başkan İşte Teşkilat" tezahüratlarla karşılanan İl Başkanı Fatih Üzüm, sahneye coşkulu alkışlar eşliğinde çıktı ve partililere şu şekilde hitap etti:

"Maşallah, çok güzel bir kalabalık var. Tribünlere sığmıyorsunuz. Bu coşkuyu her zaman bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun, iyi ki varsınız."

"Teşkilat diri, teşkilat başarıya çok yakın ve bunu da görüyoruz" diyerek konuşmasına devam eden İl Başkanı Fatih Üzüm, Kocasinan'da galibin Ahmet Çolakbayrakdar olduğunu ifade etti. Teşkilat olarak Başkan Büyükkılıç ve tüm ilçe belediye başkanlarının arkasında olduklarını belirten Fatih Üzüm, "40 gündür Memduh başkan ile sahadayız. Ayhan Arslan da sizin evladınız, Bekir Ayyıldırım da sizin evladınız, Selahattin Metin de sizin evladınız. Tüm belediye başkanları size baba diyor ben gördüm. Maşallah Kayseri'de bir buçuk milyon evladınız var. Allah bu duruşunuzu devam ettirsin" dedi.

Üzüm konuşmasının sonunda, "17- 0'ı Cumhuriyet Meydanı'na yazdırırız" dedi.

Programın sonunda ilçe belediye başkan adayları ile ilçe belediye meclis üye adayları tanıtıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat üyeleriyle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat üyeleriyle buluştu - Son Dakika
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