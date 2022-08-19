Çanakkale'de HDP tarafından terörist anısına gerçekleştirilen turnuvaya tepki - Son Dakika
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Çanakkale'de HDP tarafından terörist anısına gerçekleştirilen turnuvaya tepki

19.08.2022 17:43
Çanakkale'de HDP tarafından terörist anısına gerçekleştirilen turnuvaya tepki

AK Parti Kepez Belde Başkanı Cihat Gılafçı, Kepez'de HDP tarafından düzenlenen futbol turnuvasının ardından Kepez Belde Belediye Başkanı Birol Arslan'ın sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir terörist anısına yapılan final maçından rahatsız oldun mu? Olmadın mı" dedi.

AK Parti Kepez Belde Başkanı Cihat Gılafçı, Kepez'de HDP tarafından düzenlenen futbol turnuvasının ardından Kepez Belde Belediye Başkanı Birol Arslan'ın sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir terörist anısına yapılan final maçından rahatsız oldun mu? Olmadın mı" dedi.

10 Ağustos Çarşamba günü Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde HDP Gençlik Merkezi ve HDP Kadın Meclisi tarafından Kepez Spor Kulübü'nün işlettiği halı sahada Kemal Kurkut Futbol Turnuvası düzenlendi. Turnuvanın ardından Kepez Spor Kulübü Başkanı Ahmet Rasim Başak ve Kepez Spor Altyapı Sorumlusu Onur Topsoy, "HDP Gençlik Merkezi tarafından Kemal Kurkut Futbol Turnuvası düzenlenmiştir. Kepez Spor'un işlettiği halı sahada düzenlenen bu turnuvadan Kepez Spor Başkanı ve yönetimi olarak bilgimiz, alakamız ve iznimiz asla olmamıştır. Kamuoyunda tartışıldığı gibi bizim de milli duygularımızı zedeleyen bir davranıştır. Bu yüzden Kepez Spor'daki görevlerimizden istifa ediyoruz" şeklinde yayınladıkları açıklamayla istifa ettiklerini duyurmuşlardı.

İstifaların ardından açıklama yapan AK Parti Kepez Belde Başkanı Cihat Gılafçı, "HDP- PKK'nın yayın organı olan Mezopotamya haber ajansı Kepez'de tırnak içinde futbol turnuvası finalini şöyle haberleştirmiştir, 'HDP Çanakkale İl Gençlik meclisinin 2017 Diyarbakır Nevruz kutlaması sırasında alana bıçakla girmeye çalışırken, polisin 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş edilerek öldürülen Kemal Korkut anısına futbol turnuvasının final maçını Kepez'de gerçekleştirdi. Final maçını Roj futbol takımı maçı kazanarak 1'inci oldu. Çiya erhat takımı ise turnuvanın 2'cisi oldu. Turnuvada 1'inci olan takıma Kemal Korkut'un fotoğrafı olan bir kupa hediye edildi' Yukarıdaki yazılı açıklama bize ait değil bunlar Kepez'de bir terörist anısına düzenlendiğini kendi yayın organlarında açıkça ifade etmişlerdir" dedi.

"HDP'nin gönüllü avukatlığını yapmak sana mı düştü"

Gılafçı sözlerinin devamında ise, "HDP Milletvekili Dersim Dağ'ın resmi Twitter sayfasında bu maçla ilgili PKK yayın organın yaptığı açıklamanın daha uzunu vardır. Şimdi buradan soruyoruz Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Nevruz kutlaması sırasında alana bıçakla girmeye çalışırken, polisin 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş edilerek öldürülen terörist için futbol maçı düzenlediğini açıklarken sen neden böyle bir turnuva finali yapılmadı diyorsun. HDP gururla kendi ajanslarında, haber portallarında yayarken sen neden böyle bir şey yok diyorsun. HDP'nin gönüllü avukatlığını yapmak sana mı düştü? HDP kabul ederken sen neden yok diyorsun. Bizim itirazımız güvenlik güçleri tarafından öldürülen, terörist olduğu mahkeme kayıtlarında sabit olan bir teröristin adına düzenlenen turnuvanın final maçının Kepez'de oynanmasıdır. Yoksa HDP'de bütün siyasi partiler de herhangi bir sivil toplum örgütü de futbol maçı ve turnuvası düzenleyebilirler. Israrla Birol Arslan'a bir kez daha soruyoruz demagojiyi bırak. Bir terörist anısına yapılan final maçından rahatsız oldun mu? Olmadın mı? Sorumuz bu kadar açık ve net tek bir cümlelik cevap istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çanakkale'de HDP tarafından terörist anısına gerçekleştirilen turnuvaya tepki - Son Dakika

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