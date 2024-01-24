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AK Parti'nin Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar - Son Dakika
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AK Parti'nin Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Kızılcahamam Belediye Başkan adayını açıkladı. Süleyman Acar, Kızılcahamam'ın Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Acar, Kızılcahamam'da doğmuş, eğitimini tamamlamış ve Mali Müşavirlik kariyerine devam etmiştir. 2019 yılında AK Parti'den aday olarak seçimleri kazanarak Kızılcahamam Belediye Başkanı olmuştur.

AK Parti\'nin Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar
24.01.2024 - 15:52,
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar oldu.

SÜLEYMAN ACAR KİMDİR?

Kızılcahamam'ın Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Süleyman Acar, 30 Mart 1970 tarihinde Kızılcahamam'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini memleketi Kızılcahamam'da tamamlamıştır. Lise eğitimine Çamlıdere İmam Hatip Lisesi'nde başlamış ve devamında Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nde mezun olmuştur. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan Acar, 1994-1999 yılları arasında Kızılcahamam Belediyesi'ne bağlı Jeotermal A.Ş.'de muhasebe müdürü olarak görev yapmıştır. 1999 yılında kendi Mali Müşavirlik Bürosu'nu açan Acar, 2013 yılında Kamu Gözetim Kurumu'ndan Bağımsız Denetçilik unvanı almıştır.

SİYASİ KARİYERİ

Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetçilik kariyerine devam eden Acar, 2019 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday olarak seçimleri kazanarak Kızılcahamam Belediye Başkanı olmuştur.

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SON DAKİKA: AK Parti'nin Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar - Son Dakika
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