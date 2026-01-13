AK Parti Kütahya Teşkilatı'nın 1 yıllık çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika
AK Parti Kütahya Teşkilatı'nın 1 yıllık çalışmaları değerlendirildi

13.01.2026 09:55  Güncelleme: 09:57
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Çalışan Gazeteciler Günü ve göreve gelişinin birinci yılı dolayısıyla, milletvekillerinin de katıldığı basın toplantısında teşkilat faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Çalışan Gazeteciler Günü ve göreve gelişinin birinci yılı dolayısıyla, milletvekillerinin de katıldığı basın toplantısında teşkilat faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Düzenlenen toplantıya AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir katıldı. Toplantıda, son bir yıl içerisinde yürütülen teşkilat çalışmalarının yoğun ve verimli geçtiği, faaliyetlerin planlı, disiplinli ve koordinasyon esaslı bir anlayışla sürdürüldüğü ifade edildi.

İl kongresinin ardından 14 Ocak 2025 tarihinde mazbatanın alınmasıyla birlikte yeni dönemin resmen başladığı belirtilirken, bu süreçte il ve ilçe teşkilat toplantıları, danışma meclisleri ile belediye başkanları, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleriyle düzenli toplantılar gerçekleştirildiği aktarıldı. Teşkilat disiplini ve iç iletişimi güçlendirmek amacıyla İl Demokrasi Hakem Heyeti, İl Disiplin Kurulu ve çeşitli komisyon toplantılarının düzenli şekilde yapıldığı, ayrıca Genel Merkez tarafından organize edilen toplantı ve eğitim programlarına teşkilat mensuplarının eksiksiz katılım sağladığı kaydedildi.

"Vatandaşlardan gelen talepler kayıt altına alınarak ilgili kurumlara iletildi"

İl, ilçe, belde, mahalle ve köylerde yapılan ziyaretlerle vatandaşlarla birebir temas kurulduğu, sahadaki sorunların yerinde tespit edildiği bildirildi. Önceki dönem il başkanları, yöneticiler ve parti büyüklerinin ziyaret edilerek teşkilat hafızasının canlı tutulduğu, milletvekilleri ile kadın ve gençlik kollarının katılımıyla esnaf, hane, kurum ve sivil toplum kuruluşu ziyaretleri gerçekleştirildiği ifade edildi. Pazar yerleri, çarşı merkezleri ve üniversitelerde stand çalışmaları yapıldığı, vatandaşlardan gelen taleplerin kayıt altına alınarak ilgili kurumlara iletildiği ve sürecin takip edildiği belirtildi.

"İhtiyaç sahibi vatandaşların haneleri ziyaret edildi"

Ramazan ve Kurban bayramlarında dayanışma programları kapsamında gaziler, yaşlılar ve ihtiyaç sahibi vatandaşların hanelerinin ziyaret edildiği, TOKİ projeleri, kentsel dönüşüm alanları, doğal gaz altyapı çalışmaları ve yol yatırımlarının yerinde incelendiği aktarıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü başta olmak üzere tüm milli bayramların yoğun katılımlı programlarla anıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Genel Merkez, Gençlik Kolları, Kadın Kolları ve Büyük Kongrelere Kütahya teşkilatlarının yoğun katılım sağladığı ifade edildi. 19 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen grup toplantısında Gediz Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk'ün AK Parti'ye katılımıyla Yenikent'te Gönül Belediyeciliği anlayışının güçlendiği kaydedildi.

Yaklaşık bir yıl içerisinde Kütahya'nın Genel Merkez yöneticileri, MKYK üyeleri, il koordinatörleri ve çok sayıda bakanı ağırladığı, neredeyse her ay iki ya da üç Genel Başkan Yardımcısı ile yıl içerisinde yedi-sekiz bakanın kenti ziyaret ettiği aktarıldı.

"Vekiller zamanlarını Kütahya ve ilçelerinde geçirdi"

2025 yılı boyunca Sağlık, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Savunma, Gençlik ve Spor, Sanayi ve Teknoloji Bakanları ile Ulaştırma ve İçişleri Bakan Yardımcıları başta olmak üzere çok sayıda bürokrat ve genel müdürün Kütahya'da açılış, inceleme ve çeşitli programlara katıldığı belirtildi. Bu ziyaretlerde kentin önceliklerinin ilgili makamlara doğrudan iletildiği ve yatırımların değerlendirildiği ifade edildi.

Vatandaşların taleplerini dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla milletvekillerinin cuma günleri, il başkanlığının ise pazartesi günleri nöbet uygulaması gerçekleştirdiği, bu sayede ulaşılabilirliğin üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi. Milletvekillerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmaları dışında kalan zamanlarının büyük bölümünü Kütahya ve ilçelerinde geçirdiği aktarıldı.

Basın toplantısının ardından Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam tarafından, Kütahya'da 12 Mayıs 1923 tarihinde ilk basımı yapılan Osmanlıca gazetenin ilk nüshası İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler'e hediye edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

