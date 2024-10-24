AK Parti'li Alkayış, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li Alkayış, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

24.10.2024 18:16
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

Alkayış, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diledi.

Alkayış, saldırının detaylarının, bu saldırıyı kimlerin planladığının mutlaka gün yüzüne çıkacağını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı'mızın Kazan ziyaretinde çok önemli bir toplantının olduğu bir zamanlamada, Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan sonra, Türkiye'mizin yerli ve milli sanayinin geliştirilmesi noktasında çaba verdiği bir dönemde bu saldırının yapılmış olması son derece anlamlı. Bu anlamda siyaset kurumuna büyük görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.

TUSAŞ'a yapılan saldırıyı kınayan Alkayış, Türkiye'nin gittiği yoldan vazgeçmeyeceğini, İHA, SİHA üretmeye devam edeceğini söyleyerek, "Bu hedef almanın bizi daha da şevklendireceğinin, hedefimize daha fazla odaklanacağımızın bilinmesini istiyorum." dedi.

Adıyaman'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiği hatırlatan Alkayış, bir yandan kalıcı konutları bir aşamaya getirdiklerini diğer yandan da şehri her alanda eskisinden daha iyi duruma getirmek için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Adıyaman Valisi Osman Varol ve beraberindeki heyetin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ettiğini, bu ziyaretlerin büyük bölümüne kendisinin de katıldığını belirten Alkayış, ziyaretlerde Adıyaman'a yapılacak yatırımların konuşulduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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