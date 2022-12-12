6 yaşındaki küçük kızın evlendirilmesi sonrası Adalet Bakanlığı'na yürüyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti cephesinden ilk tepki - Son Dakika
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6 yaşındaki küçük kızın evlendirilmesi sonrası Adalet Bakanlığı'na yürüyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti cephesinden ilk tepki

12.12.2022 14:33

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve kurmayları, 6 yaşındaki küçük kızın evlendirildiği iddiasının ardından sabah saatlerinde Adalet Bakanlığı'na çıkarma yaptı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ve bakanlığı konuyla ilgili sessiz kalmakla suçlayan Kılıçdaroğlu'na AK Parti cephesinden de ilk cevap geldi. Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Yaptıkları, cinsel istismar üzerine siyaset geliştirmek" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve vekiller, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiasıyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı'na yürüdü.

KILIÇDAROĞLU ADALET BAKANLIĞINI SUÇLADI

Binanın önünde basın açıklamasında bulunan ve Adalet Bakanlığı'nı cinsel istismar skandalına sessiz kalmakla suçlayan Kılıçdaroğlu'na AK Parti cephesinden de yanıt gecikmedi.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ: YAPTIKLARI İSTİSMAR ÜZERİNE SİYASET GELİŞTİRMEK

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin milletvekilleriyle 6 yaşındaki kız çocuğunun istismara uğradığı iddiası konusunda Adalet Bakanlığına yürümesini "Yaptıkları, cinsel istismar üzerine siyaset geliştirmek" diye eleştirdi.

AK Parti'li Aydemir, Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerinin Adalet Bakanlığına yürümesini eleştirdi Açıklaması
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir.

"DEVLET VE HÜKÜMET OLAYLA İLGİLİ GEREKEN TÜM ADIMLARI ATTI"

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın cinsel istismarı dışladığını, bu tür durumlarda atılması gereken adımların atıldığını söyledi. 6 yaşındaki kız çocuğuna ilişkin dava konusunda da devletin ve hükümetin gerekenleri yaptığını belirten Aydemir, bu konuda hukuki sürecin devam ettiğini hatırlattı.

"BUGÜN BİR SİYASİ İSTİSMAR CEREYAN ETTİ"

Aydemir, Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekillerinin bugün bu konu nedeniyle Adalet Bakanlığına gittiklerini anımsatarak, "Bugün bir siyasi istismar cereyan etti. Adalet Bakanı'mız 'Görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm.' dedi. Ama onların öyle bir gayeleri yok ki. Yaptıkları, cinsel istismar üzerine siyaset geliştirmek" diye konuştu.

"MİLLET GÖRÜYOR VE BUNLARDAN TİKSİNİYOR"

Herkesin, bu iğrenç olayın üzerine gitmesi gerektiğine işaret eden Aydemir, "Suçlular ortaya çıksın, cezalandırılsın. Ama CHP istismar peşinde. Millet görüyor ve bunlardan tiksiniyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynamak size bir şey kazandırmaz" sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika 6 yaşındaki küçük kızın evlendirilmesi sonrası Adalet Bakanlığı'na yürüyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti cephesinden ilk tepki - Son Dakika

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