AK Parti\'li Güler, Erzurum\'da partisinin Palandöken ilçe kongresinde konuştu Açıklaması

Politika

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "Biz 14 trilyon 800 milyar liralık bir bütçe görüşmesi yapıyoruz, dolar karşılığı 435 milyar dolar ediyor. AK Parti iktidara geldiğinde tüm Türkiye'nin bir yılda ürettiği gayri milli hasıla 235 milyar dolardı." dedi.

Güler, İl Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Palandöken 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, şu an yaşananların ileride tarihi vesikalara farklı şekilde kaydedileceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'de başka bir şeyin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde önce zihinlerde sonra da insanların hayatındaki prangaların kırıldığını vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"Ne oldu biliyor musunuz? Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçemiz görüşülüyor. Peki bu bütçe büyüklüğü neydi? AK Parti geldiğinde neydi? Biz 14 trilyon 800 milyar liralık bir bütçe görüşmesi yapıyoruz, dolar karşılığı 435 milyar dolar ediyor. AK Parti iktidara geldiğinde tüm Türkiye'nin bir yılda ürettiği gayri milli hasıla 235 milyar dolardı. AK Parti iktidara geldiğinde tüm Türkiye'nin 70 milyon aziz milletimizin, işçimizin, iş adamımızın, sanayicimizin bir yılda ürettiği gayri milli hasıla 235 milyar dolardır. Bakın sadece merkezi bütçe olarak 2025 yılında 435 milyar dolar kullanacağım. Bizim tüm vatandaşlarımızın ürettiği 235 milyar dolardı. Bu korkunç bir gelişmedir."

Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) görev yaptığı dönemleri hatırlatan Güler, kurumun 2003 yılında kadar 41 bin 150 konut yaptığını, son 20 yılda bu rakamın 1 milyon 400 bine çıktığını işaret etti.

"50-100 yıl sonra bunu yazacak tarih kitapları"

Türkiye'nin güçlü bir ülke olması gerektiğini vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"93'lü yıllarda Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Demirel ile görüşüyor. Telefon açıyor. Hocalı katliamı olmuş, diğer saldırılar devam ediyor. 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti acaba bize iki tane sivil helikopter gönderebilir mi? Yaralılarımız var, onları taşıyamıyoruz Azerbaycan'a.' Demirel, 'tamam değerlendirelim' diyor. 1 hafta geçiriyor, cevap yok. '15 gün sonra bir daha aradım artık ulaşamıyorum' diyor. Eminim ki o zaman imkanlarımız olsaydı iki tane değil on tane gönderdik ama gücümüz yoktu. Gönderemedik. 30 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden Karabağ ile ilgili bir ihtiyaç oldu. Ne istendi bizden, hava kuvvetleri, filoyu gönderdik. Ne istendi, asker. Asker gönderdik. Ne istendi silah, silahı gönderdik. Varsa gönderiyorsunuz, yoksa ne göndereceksiniz. İşte AK Parti gerçekliği budur. 50-100 yıl sonra bunu yazacak tarih kitapları. Asli gücümüze ulaşma noktasına bir şeyler yapabildik."

Güler, Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin 100. yılında başka bir evreye geçtiğini belirtti.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 yıldır CHP'nin"

Türkiye'nin artık kapasitesini kullanmaya başlayan bir ülke olduğunu işaret eden Güler, İzmir Büyükşehir Belediyesini ise şu sözlerle eleştirdi:

"Aylarca çalışıyorsunuz ortaya bir şey koyuyorsunuz. Hiçbir şey bilmemesine rağmen basit bir şekilde geliyor adam, eleştiri sunuyor. Halbuki daha iyisi nasıl yapılabiliri ortaya koyabilirsin. İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 yıldır CHP'nin. Bu sene kullandığı bütçe 46 milyar lira. Yıllardır gözünün önündeki bir körfezi temizlemiyor. Bize hep ayar veriyor. Onu yapmadınız, şunu yapmadınız. Türkiye artık eski Türkiye değil. Bütçesini iyi kullanan, disiplini yerinde, lideri önünde Allah'ın izniyle önümüzdeki dönem içerisinde, bu ülke dünyanın çok sayılı ülkelerinden biri olacak. Bundan eminiz."

Kongreye, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Fatma Öncü, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları, delegeler ve parti üyeleri katıldı.