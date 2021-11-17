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AK Parti'li Sürekli, İzmir'de mahalle başkanlarıyla buluştu - Son Dakika

AK Parti'li Sürekli, İzmir'de mahalle başkanlarıyla buluştu

17.11.2021 09:00
AK Parti'li Sürekli, İzmir'de mahalle başkanlarıyla buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'de mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'de mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sürekli, Bergama, Kınık, Dikili, Foça ve Aliağa'da toplantı gerçekleştirdi.

Burada CHP'li belediyelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sürekli, AK Parti'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları gerçekleştirdiğini belirterek, "İzmir'in CHP yerel idaresindeki mağduriyetleri de AK Parti belediyeciliği ile son bulacak." ifadelerini kullandı.

Ulaşımdan tarıma yatırımlara devam edeceklerini aktaran Sürekli, şunları kaydetti:

"Bu bölgede AK belediyecilik farkını görmek isteyen Kınık'a, Bergama'ya baksın. Her kesimi gözeten hizmet anlayışı hakim. Kuzey Ege dev yatırımlarımızla şahlanıyor. Otoyol projemizle hem şehrimiz hem insanlarımız nefes aldı. Bergama Çevre Yolu tamamlanmak üzere. 2 bin 850 dekar alana kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi ve Serbest Bölge Organize Sanayi yatırımımız bölge için büyük bir kalkınma hamlesi olacak. 20 bin kişinin istihdamını sağlayacak. Herkes konuşurken, AK Parti yaptı, yapıyor."

CHP'li Büyükşehir Belediyesinin Uzundere kentsel dönüşüm mağdurlarına 45 gün sonraya randevu vermesini eleştiren Sürekli, şu açıklamalarda bulundu:

"İzmirliler artık yüksek sesle şikayet ediyor. Altyapı ve trafik mağduru, deprem mağduru, dönüşüm mağduru İzmir halkı artık derdini yüzlerine söylüyor. Biliyorsunuz, en son Harmandalı'ndaki tehlikeye dikkat çektik, uyardık. Tesis çoktan iflas etmiş. Her gün 5 bin tona yakın çöpü buraya bırakmaya devam ediyorlar. Çöp dağları 4-5 metre boyunda. 2013 yılında ömrünü tamamlayan ve o yıldan itibaren kaymaların başladığı bölge patlamaya hazır bir bomba gibi. Yarıklar iki insan boyunu aşmış. Orada yaşayan insanlar büyük bir felaketle burun buruna. Bu geçiştirilecek ve geciktirilecek bir konu değil."

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Sürekli, İzmir'de mahalle başkanlarıyla buluştu - Son Dakika


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